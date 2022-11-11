Bautista, WSBK şampiyonluğu konusunda aceleci değil

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İspanyol sürücü, sezonun sondan bir önceki yarışına 82 puanlık büyük bir farkla geliyor; yani Endonezya hafta sonunda şampiyonadaki en yakın rakibi Toprak Razgatlıoğlu'na 20 puan kaybetmeyi göze alabilir ve buna rağmen son yarış olan Avustralya'da şampiyon ilan edilebilir.

Bautista, yarışı kazanırsa ve Yamaha sürücüsü Razgatlıoğlu ilk yedi içinde bitirmezse, cumartesi günü Mandalika'daki ilk yarışta bile şampiyonluğu kazanabilir.

Hemşehrisi Carlos Checa'nın 2011 zaferinden bu yana ilk Ducati WSBK şampiyonluğunu elde etmeye yaklaşmasına rağmen Bautista, bu hafta sonu genel yaklaşımını değiştirmeme konusunda ısrarcı. Aynı zamanda bu 'yarı-sokak' pistinde, V4 R motosikleti üzerinde büyük bir mücadeleye hazır olacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Mandalika'da Honda ile yarışan Bautista, "Gerçekten gergin hissetmiyorum."

"Bu, Ducati ile ilk seferimiz olacak, bu yüzden yapacak çok işimiz var. Özellikle cuma günü iyi bir referans bulmak ve motosikletin ayarları üzerine çalışmalıyız; tıpkı Arjantin'deki çalışmamız gibi."

"Ayrıca yeni bir asfalt var, bu yüzden yol tutuşunun nasıl olduğunu, pistin ne kadar kirli olduğunu görmemiz gerekecek. Elbette piste biraz kauçuk bırakmamız gerekecek, o yüzden ilk antrenman; yarış hafta sonunu anlamamız açısından zor olacak."

"Tabii ki kolay bir hafta sonu olmayacak, şampiyonluk ya da puanlar hakkında düşünmek için pek vaktim yok. Bence asıl problemlere odaklanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalıyız, daha sonra ne olacağını görürüz." dedi.

Bautista bu hafta sonu şampiyonluğu kazanırsa bu durum, geçen hafta sonu Valensiya finalinde Francesco Bagnaia'nın Ducati'ye 2007'den bu yana ilk MotoGP şampiyonluğu unvanını kazandırmasından birkaç gün sonra gerçekleşmiş olacak.

Bautista, "Duble yapmak güzel olacak."

"Benim için burada ya da Avustralya'da olması önemli değil, önemli olan şampiyonluğu elde etmemiz."

"Her halükarda şampiyonluk, çalışmalarımızın bir sonucu. Bu yüzden her şeyden önce odaklanmalı, başka hiçbir şey düşünmemeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.