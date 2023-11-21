Hauger: "Yollarımızı ayırsak da Red Bull ile aramızda kırgınlık yok"

Hauger, 2018'de otomobil yarışlarındaki ilk yılında Red Bull genç sürücü akademisine katıldı. 2021 yılında enerji içeceği devinin desteğiyle FIA Formula 3 şampiyonluğunu kazandı.

Ancak Norveçli pilot, o zamandan bu yana kadar F2'de geçirdiği iki sezonda beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz yıl Prema'da genel klasmanda 10. olabildi. Bu yıl ise, MP Motorsport'ta Abu Dabi'de yapılacak sezonun son yarışı öncesi 8. sırada yer alıyor.

Red Bull'un desteğini kaybetmesine rağmen Hauger gelecek sezon MP Motorsport ile F2'de kalmaya devam edecek.

Geçtiğimiz hafta Macau Grand Prix'inde Motorsport.com'a konuşan Hauger, Red Bull danışmanı Helmut Marko tarafından geçtiğimiz temmuz ayındaki Spa yarışında 2024'te kadroda olmayacağı konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Ancak bu tür kararların acımasız doğasının olduğunu da kabul ettiğini söyledi.

Hauger, "Sıralamalardan hemen önce Spa'da Marko ile buluşmak için bir mesaj aldım ve 20 dakika boyunca konuştuk. Açıkçası bu sezon için daha fazlasını umuyordum."

"Belirli noktalarda işler yolunda gitseydi onlarla kalabilirdik. Sonuçta bunu arkamızda bırakmalı ve gelecek sezon elimden geleni yapmalıyım. Çünkü bu benim F2'deki son sezonum olacak. F1'e adım atmaya çalışmak için öneli bir sezon olacak." dedi.

Red Bull'un kendisine daha fazla zaman vermesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Hauger, "Helmut, Helmut'tur. Acımasız olabiliyor. Bu konuda hem fikir olabiliriz ya da olmayabiliriz ama birlikte geçirdiğimiz yıllar için onlara teşekkür ederim."

"Eğer başarılı olursam daha fazla kapı açılabilir. Belki bana tekrar ihtiyaçları olur. Benim bir F1 takımıyla sözleşmem yok. Bu yüzden her türü şansa açığım." yanıtını verdi.

Macau'da ikincilik Hauger için maksimum sonuçtu

Hauger, MP Motorsport'ta sakatlanan Franco Colapinto'nun yerine son dakikada Macau gridine eklendi.

Yarışa 5. sıradan başlayan Hauger, Alex Dunne ve Dino Beganovich'in erken kazalarından faydalanarak Paul Aron'u geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Aron'un kazasının ardından gelen kırmızı bayraktan sonra yarış tekrar başladığında Gabriele Mini'yi geçmeyi başardı. Luke Browning ile mücadele etti ama onu geçmeyi başaramadı ve yarışı ikinci tamamladı.

Kıl payı kaçırdığı yarışı değerlendiren Hauger, sıralamalarda 8. oluşunun şansını azalttığını ve ön taraftaki takımlarla mücadele edebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hauger, "Hitech ve Prema bu hafta sonu gerçekten hızlıydı. Bu yüzden sahip olduğumuzun en üstüne çıktığımızı düşünüyorum. Tüm hafta sonu boyunca geri plandaydım."

"Ama adım adım ilerledik, her seansta daha iyi olduk ve sonunda Prema'lardan daha hızlı olduk. Luke'n hemen arkasındaydık, onunla mücadele edebiliyorduk."

"Onu biraz içeriden sıkıştırmaya çalıştım ve olabildiğince geç fren yaptım. Frenlemede sinirlenip geri adım atacağını düşündüm ama pes etmedi."

"Yüzde 120'mi verdim. Ya hep ya hiçti. İyi bir iş çıkardık ve yapabileceğimizin maksimumunu yaptık." dedi.