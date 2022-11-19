WSBK Phillip Island: Islak zeminde başlayıp, kuru zeminde biten yarışı Rea kazandı, Toprak ikinci!

Haberi dinle

Philip Island'da gerçekleştirilen yarışa Alvaro Bautista ilk sıradan başlarken, startta yanında Jonathan Rea ve Alex Lowes vardı.

Sabah yağan yağmurun ardından pist ıslaktı ve sürücüler yağmur lastikleriyle yarışa başlamak zorunda kaldılar. Bautista startın ardından yerini korurken, temsilcimiz Toprak henüz ilk virajlarda iki sıra kazanıp ikinciliğe yükseldi.

İki turluk kovalamacanın Rea, önce Toprak'ı sonra da Rea'i geçerek liderliğe yükseldi. Bautista ıslak zeminde iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve Toprak'a geçildi. Sonrasında onu Lowes da geçti.

Toprak, Bautista'yı geçmesinin ardından kurumaya başlayan pistte Rea ile arayı kapattı ve Kawasaki sürücüsünü güzel bir atakla geçip liderliğe yükseldi. Fakt liderliği pek uzun sürmedi çünkü hem Rea hem de Lowes kısa sürede kendisini geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.

Bitime 16 tur kala sıralama Rea Lowes, Toprak, Bautista ve Axel Bassani şeklinde oldu. Ön tarafta Lowes, Rea'ya baskı yaparken, Bautista da Toprak'ı sıkıştırmaya başladı. Bu yıl henüz zafer alamayan Lowes, liderliği Rea'den aldı. Bautista da üçüncülüğe çıktı.

Pistte artık bir hat oluşmaya başlamıştı ve sürücüler kuru zemin lastikleri için pite girmeye başladılar. Pite giren ilk isimler Rea ve Toprak'tı. Ertesi tur Bautista da pite girdi. Pit stopların tamalanmasının ardından Rea, altı saniye farkla liderliği alırken, Toprak ikinci, Bautista üçüncü sıradaydı.

Pistte birkaç tur fazladan kalan Lowes ise beşinci sıraya kadar gerilemişti.

Ön tarafta Rea, altı saniyelik farkını yarış sonuna kadar korumayı başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Toprak, son bölümde pistteki en hızlı isim olsa da ikinci sırada finişe ulaşırken, Lowes üçüncü ve Locatelli dördüncü oldu.

Bautista pit stopun ardından geriye düşmekten kurtulamadı ve beşinci oldu.

Son bölümde iyi bir tempo yakalayan Garrett Gerloff altıncı olurken, Bassani yedinci, Xavi Vierge sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu. İlk onu Tetsuta Nagashima tamamladı.