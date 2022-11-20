WSBK Phillip Island: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bautista kazandı, Toprak dördüncü oldu

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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın final yarışı bugün gerçekleştirildi ve Alvaro Bautista, startın ardından yerini korumayı başardı.

Tur bitmeden Jonathan Rea ve harika bir start alan Scott Redding, lider Bautista'yı geride bıraktılar. Temsilcimiz Toprak ise ilk virajların ardından beşinci sıraya kadar geriledi.

Son 20 tura doğru ilerlerken sıralama Rea, Redding, Alex Lowes, Alvaro Bautista ve Toprak şeklindeydi.

Rea liderliğini sürdürürken, önünde çok çetin bir savaş vardı ve bu mücadelenin sonunda Bautista ikinci sıraya, Toprak ise üçüncü sıraya çıktı.

Bautista, ikinciliği almasının ardından peş peşe hızlı turlar atarak Rea'yi yakaladı ve rakibini sıkıştırmaya başladı. Bu baskının sonucunda da liderliği eline geçirdi.

Bautista ilk turlarda farkı biraz açmayı başardı ancak sonra aradaki fark kapandı ve bu iki isim liderlik için çekişmeye başladı. Üçüncülük içinse Lowes, Toprak'ı temiz bir atakla geride bıraktı.

Bitime beş tur kala pisti yağmur vurdu ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında yarışın tekrar başlamayacağı açıklandı.

Böylelikle Bautista, 2022 sezonunun son yarışını kazanan isim olurken, Rea ikinci ve Lowes, bu yılki en güçlü hafta sonunu geçirerek üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak sezonun final yarışını dördüncü bitirirken, Locatelli nispeten iyi bir performansla beşinci sırada finiş gördü.

Scott Redding'in altıncı olduğu yarışta Michael Ruben Rinaldi iyi bir performans gösteremeyip yedinci, Philipp Oettl sekizinci ve Tetsuta Nagashima dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Loris Baz oldu.

Bu sonuçlarla Toprak, 2022 sezonunu 529 puanla ikinci bitirmiş oldu.

Not: Yarışın ardından kırmızı bayrağın sebebinin Xavi Fores ve Eugene Laverty arasındaki temas olduğu açıklandı.

Yarış sonucu: