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World Superbike / Phillip Island Haberler

WSBK Phillip Island: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bautista kazandı, Toprak dördüncü oldu

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Philip Island'da düzenlenen final yarışını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı.

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WSBK Phillip Island: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bautista kazandı, Toprak dördüncü oldu
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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın final yarışı bugün gerçekleştirildi ve Alvaro Bautista, startın ardından yerini korumayı başardı.

Tur bitmeden Jonathan Rea ve harika bir start alan Scott Redding, lider Bautista'yı geride bıraktılar. Temsilcimiz Toprak ise ilk virajların ardından beşinci sıraya kadar geriledi.

Son 20 tura doğru ilerlerken sıralama Rea, Redding, Alex Lowes, Alvaro Bautista ve Toprak şeklindeydi.

Rea liderliğini sürdürürken, önünde çok çetin bir savaş vardı ve bu mücadelenin sonunda Bautista ikinci sıraya, Toprak ise üçüncü sıraya çıktı.

Bautista, ikinciliği almasının ardından peş peşe hızlı turlar atarak Rea'yi yakaladı ve rakibini sıkıştırmaya başladı. Bu baskının sonucunda da liderliği eline geçirdi.

Bautista ilk turlarda farkı biraz açmayı başardı ancak sonra aradaki fark kapandı ve bu iki isim liderlik için çekişmeye başladı. Üçüncülük içinse Lowes, Toprak'ı temiz bir atakla geride bıraktı.

Bitime beş tur kala pisti yağmur vurdu ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında yarışın tekrar başlamayacağı açıklandı.

Böylelikle Bautista, 2022 sezonunun son yarışını kazanan isim olurken, Rea ikinci ve Lowes, bu yılki en güçlü hafta sonunu geçirerek üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak sezonun final yarışını dördüncü bitirirken, Locatelli nispeten iyi bir performansla beşinci sırada finiş gördü.

Scott Redding'in altıncı olduğu yarışta Michael Ruben Rinaldi iyi bir performans gösteremeyip yedinci, Philipp Oettl sekizinci ve Tetsuta Nagashima dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Loris Baz oldu.

Bu sonuçlarla Toprak, 2022 sezonunu 529 puanla ikinci bitirmiş oldu.

Not: Yarışın ardından kırmızı bayrağın sebebinin Xavi Fores ve Eugene Laverty arasındaki temas olduğu açıklandı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 17 27'08.334
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 27'08.691
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 17  
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17  
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17  
6 United Kingdom Scott Redding BMW 17  
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17  
8 Germany Philipp Oettli Ducati 17  
9 Japan Tetsuta Nagashima Honda 17  
10 France Loris Baz BMW 17  
11 Italy Axel Bassani Ducati 17  
12 Netherlands Michael vanderMark BMW 17  
13 France Lucas Mahias Kawasaki 17  
14 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 17  
15 Argentina Leandro Mercado Honda 17  
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 17  
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 17  
18 Kyle Smith Kawasaki 17  
  Ireland Eugene Laverty BMW 17  
  Spain Xavi Fores Ducati 17  
  Spain Xavi Vierge Honda 13  
  United States Garrett Gerloff Yamaha 0  
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