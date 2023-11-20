Motorsport.com geçtiğimiz ay Kyvat'ın Lomborghini ile Dünya Dayannıklılık Şampiyonası için anlaşmasının ardından bir de programına Super Formula ekleme şansını araştırdığını öğrendi.

Eski Red Bull ve AlphaTauri pilotu, takımlarla görüşme gerçekleştirmiş olsa da, 6-8 aralık tarihleri arasında Suzuka'da yapılacak olan üç günlük testlere katılıp katılamayacağını öğrenmek için hâlâ bekleme halinde.

Motorsport.com'a konuşan Kyvat, Super Formula'ya olan ilgisinin Nisan 2024'tebaşlayacak olan ve yapay zekalı otomobillerin yarışacağı Abu Dabi Otonom Yarış Ligi için modifiye edilmiş SF23'ün testine katılmasıyla başladığını söyledi.

Kyvat, "Bir ölçüt belirlemek için pilota ihtiyaç vardı. Bu da bana otomobilin tadına bakma fırsatı verdi. Bu otomobil bana son derece iyi hissettirdi ve bana gerçek şampiyonanın ilginç olabileceğini düşündürdü."

"Lamborghini ile WEC'te bir koltuğum var ama çok fazla yarış yok. Bu da ikinci bir şampiyona eklemek için zamanım olduğu anlamına geliyor. Formula E'yi test ettim ama WEC ile çakışmalar var, Super Formula'da herhangi bir çakışma yok."

"Şampiyona çok rekabetçi görünüyor, seviye yüksek ve pistler harika. Bazı iyi genç pilotlar ve bazı deneyimli isimler de var, bu yüzden ilgimi çekti."

"Fiziksel ve zihinsel olarak formumun en iyi döneminde olduğumu hissediyorum. Hemen üst sıralar için mücadele edebileceğimden eminim." dedi.

Kyvat'ın özellikle Nakajima Racing ile sürüş yapabileceği konuşuluyor. Ama takım henüz çaylak testi için planlarını açıklamadı. 29 yaşındaki pilot, kendisine uyum sağlamak isteyen her takım ile yarışmak için fırsatlara açık olduğunu söyledi.

Kyvat, "Birkaç olumlu görüşme yaptım. Bir takımla sözlü olarak anlaştım. Ama bazen işler başlangıçta düşündüğünüz kadar kolay gitmiyor."

"Zaman daralıyor. Ama herhangi bir takımdan gelecek teklife açığım."

"F1'deyken Honda ile iyi bir ilişkim vardı. NASCAR'a katıldığımda Toyota markalı otomobiller kullandım."

"Belirli bir tercihim yok. Sadece bir şans istiyorum. Gerisini ben hallederim." dedi.

Kyvat, 2024 için bir koltuk kapması durumunda, kendisini Super Formula'nın bir şampiyona olarak büyümesi için yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekledi.

Kyvat, "Şampiyonanın çok büyük bir potansiyeli var. Parçası olmaktan mutlu olacağım."

"IndyCar'ın Formula 1'den farklı bir kimliği olması gibi, Super Formula'nın da benzer bir hale gelebileceğini düşünüyorum."

"Asıl amacım hemen rekabetçi olabilmek. Eğer katılımımım diğer uluslararası pilotların dikkatini çekerse, bu şampiyona için iyi olabilir." dedi.