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Toprak galibiyet mücadelesine hazır: "Misano testlerindeki yarış simülasyonum inanılmazdı"

Misano'da gerçekleştirilen WSBK sezon içi testlerinin ardından konuşan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sonunda %100'ünde sürebildiğini ve testlerdeki yarış simülasyonunun "inanılmaz" olduğunu söylüyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
toprak misanooo t1

WSBK sezonu, iki hafta önce gerçekleştirilen Barselona yarışlarının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya girdi. Zira sezonun gelecek yarışı 4 Haziran'da Misano'da gerçekleştirilecek. 

4 Haziran'daki yarışa hâlâ çok olsa da WSBK padoğu geçtiğimiz hafta gelecek yarışın gerçekleştirileceği Misano'daydı ve sürücüler, 4 Haziran'daki yarış öncesinde Misano'da iki günlük bir test gerçekleştirdiler. 

Bu testlerde en hızlı derece Bautista'dan gelse de Toprak tek tura odaklanmadı ve "Time Attack" yapmadı. Şampiyon sürücümüz, daha çok yarış temposuna odaklandığı bu testte oldukça güçlü bir tempoya sahipti. 

Birçok kişi, testlerdeki güçlü temposunun ardından 4 Haziran'daki yarışta Toprak'ın galibiyet mücadelesi verebileceğini öne sürüyor. 

Toprak ise testlerin ardından verdiği demeçlerde şunları söyledi: "Çok mutluyum, iyi bir test geçirdik. Birinci gün iyiydi. Özellikle de yarış simülasyonum çok iyiydi, inanılmazdı."

"Assen ve Barselona'nın ardından sonunda yeniden %100'ümde sürüyorum."  

"Bu pistte büyük bir gelişim gösterdik. Barselona'nın ardından sürüş yapmaktan yine zevk alıyorum çünkü orada yarım gazla sürüyorduk, yol tutuşu yoktu. Lastikleri korumamız gerekiyordu, burada ise lastikler aşınmıyor, düşüş yaşamıyor. Her tur zorluyoruz ve zevk alıyorum."

"İkinci günde ise yeni parçalar denedik ve her şey yeniydi. Yeni ayarlar da denedik. Ayrıca hava da iyi değildi, yağmur yağdı. Yağmurlu koşullarda da oldukça hızlıydık. Birçok yeni parça denememize rağmen güçlüydük." 

"Jonny [Rea] ve Alvaro [Bautista] da burada çok güçlüler, ayrıca Michael Ruben Rinaldi de öyle. Umuyorum ki yarış galibiyeti için savaşabiliriz ve potansiyelimiz çok yüksek gibi duruyor."

"Geçtiğimiz yıl burada Superpole yarışını kazandım ama bu yıl 1 ve 2. yarışlara odaklıyım çünkü bu yıl 'gerçek' bir galibiyete ihtiyacım var."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Testlerin en hızlı derecesini kaydeden Bautista ise testlerdeki koşullar ile yarış hafta sonundaki koşulların farklı olacağını vurgulasa da Toprak'ın temposunu övdü ve "Toprak'ın yarış kazanmaya hazır olduğunu" söyledi. 

"Motosikletin ayarları üzerinde çalıştık ve yağmurda da elektronik tarafta çalışmalarımızı oldu. Elektronik ayarlarda yağmurda bize yardımcı olacak şeyler bulduk, pozitifti. Testlerde karşılaştığımız koşullar, yarış hafta sonunda karşılaşacağımız koşullardan oldukça farklı olacak."

"Toprak çok ama çok güçlü, temposu inanılmaz ve yarış kazanmaya hazır olduğunu gösterdi. Jonathan [Rea] ise bir soru işareti çünkü testlere katılmadı."

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