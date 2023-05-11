Bautista: "Kariyerimin en iyi dönemlerinden birindeyim"
İkinci WSBK şampiyonluğu yolunda 14 galibiyet elde eden Alvaro Bautista, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını düşünüyor.
Geçen yıl Ducati'ye dönen ve güçlü motosikletiyle hafif bedenini müthiş şekilde kombine eden Bautista, böylece kariyerinin ilk şampiyonluğuna Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea gibi güçlü isimleri mağlup ederek ulaştı.
Bu yıl daha da güçlenen Ducati ile hız kesmeden devam eden Bautista'nın dominasyonunu şöyle özetleyelim: kendisi ilk 15 yarışta tam 14 galibiyet aldı ve neredeyse hiç fire vermeden ikinci şampiyonluğuna koşar adım ilerliyor.
Tüm bu dominasyon, 38 yaşındaki sürücünün olası bir emeklilik kararından vazgeçmesine ve Ducati ile bir sene daha sözleşme imzalamasına sebep oldu.
Sezonu ve yeni sözleşmesini kısaca yorumlayan Bautista, "Şu anda kendimi çok iyi ve çok güçlü hissediyorum. Geçen yıl da söylediğim gibi, kariyerimin en iyi dönemlerinden birinde olduğumu hissediyorum. Hâlâ bu hissi taşıyorum."
"Evde antrenman yapmayı ve hazırlanmayı seviyorum, sadece fiziksel olarak değil, daha iyi bir sürücü olmamı sağladığı için de."
"Yarışmaya devam edebilirim. Sanırım bir gün buna devam etmek istemediğimi düşüneceğim, ama şimdilik bunu seviyorum."
"2019'da hatalar yaptım ve motosiklet de yeni olduğu için teknik hatalar yaptık, örneğin yanlış şeyler denedik ve motosiklette tuttuk." dedi.
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