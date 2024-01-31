Toprak: "Bugün Portimao'da yarış olsa, kazanabiliriz!"

Toprak Razgatlıoğlu, oldukça güçlü bir performans sergilediği Portimao testlerinin ikinci gününde 1:39.189'luk bir tur zamanına imza attı ve Jonathan Rea'in 1:39.610'luk tur rekorunu geride bıraktı.

Testleri zirvede kapatan Toprak'ın temposu, tüm lastiklerde olağanüstü şekilde iyiydi.

Motosikletten memnun olduğunu söyleyen Toprak, daha da hızlı gidebileceğini belirtiyor.

SPEEDWEEK.com'a konuşan Toprak, "1:38 yapabilirdim fakat sahip olduğumuz ayarlarda, tek turda çok fazla yol tutuş sorunu yaşadık."

"Motosiklet gaz verdiğimde viraj çıkışında zıplıyordu ve viraj girişinde de istediğimiz seviyede değildi. Motosikletin önü çok fazla kalkıyordu. Hal böyle olunca 1:39.1 dakika yapabildim."

"SCX ve SC0 lastiklerinde inanılmaz tur zamanları elde ettim."

"Yarış simülasyonundaki sürelerim de mükemmeldi, çok mutluyum." dedi.

Fotoğraf: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Temsilcimiz iki farklı tekerlek salıncağı denese de, bunları "çok benzer" olarak yorumladı. Hal böyle olunca net birisini seçmediler.

Razgatlıoğlu, "Portimao'da çok güçlüydük ama Phillip Island'da nasıl bir performans sergileyeceğimizi söylemek zor."

"Oradaki pist tamamen farklı, daha fazla tutuşa ihtiyacınız var. Üstelik asfalt yeni."

"Orada hangi lastiği kullanacağımızı bile söyleyemiyorum, SC1 mi olacak SC0 mı? Şimdi Portimao'da bir yarış yapsaydık, kazanacakmışız gibi görünüyor çünkü tempom çok güçlü."

"Fakat arka lastiğin tutuşunu ve dönüş performansını geliştirmemiz gerektiğini de biliyoruz." dedi.

BMW motosikletine çok iyi adapte olduğunu da ekleyen Toprak, adeta "kendi motosikletiymiş gibi" hissettiğini belirtti.

"Gerçekten hairka bir gündü. Tur zamanına değil yarış temposuna odaklandım. Bu testten sonra yarışa çıkacağız ve yarış için iyi bir ayara ihtiyacımız var. %99 oranında yarışa hazırız. Hissiyatımız iyi ve her geçen gün motosikleti geliştirmeye devam ediyoruz."

"Bugün SC0 ile 1:39.8'lik bir derece yaptım, bunu üç ya da dört kez yaptım. SCX ile 1:39.2 yaptım, ki bu inanılmaz bir tur zamanı ve gerçekten çok şaşırdım."

"Sıralama performansında farklı bir salıncak kolu kullandık ve SCQ lastiğini denedik fakat motosikletin önü çok fazla kalktı. 1:38 yapamadım ama bir dahaki sefere yapabiliriz!"

"15 turluk bir yarış simülasyonu yaptım ve SC0 ile 1'39'lu iki tur zamanı belirledim. Görünüşe bakılırsa yarışa hazırız ama öğrenmeye devam ediyoruz, hâlâ daha fazla zaman ihtiyacımız var."

"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz ama genel olarak mutluyum. Phillip Island'da neler olacağını göreceğiz çünkü yol tutuş tamamen farklı olacak."

"Jerez'den sonra motosikleti geliştirmeye devam ettik ve farklı parçalar denedik ve sonunda ayarı bulduk."

"Motosiklet kendi motosikletim gibi hissettiriyor. Virajlarda %100 seviyesinde değiliz ama yaklaştık."

"Takım çok mutlu ve şu anda motivasyonumuz çok yüksek; bugün harika bir iş çıkaran Michael'dan (van der Mark) da memnunum."

"Sezon boyunca birlikte çalışacağız ve iyi sonuçlar almak için çaba göstereceğiz."

"Motosiklete tam anlamıyla alışmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.