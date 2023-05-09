Jorge Lorenzo: "Toprak'ın MotoGP'yi denemesi şart, ne kaybedebilir ki?"
5 kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun kesinlikle MotoGP'de şansını denemesi gerektiğini düşünüyor.
Bu yılın sonunda Yamaha ile sözleşmesi bitecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun geleceği, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Toprak, 2024'te MotoGP'ye geçmek istiyor ve bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise Yamaha'nın MotoGP koltuğu için ana adaylardan biri Toprak.
Geçtiğimiz günlerde hem Lin Jarvis hem de Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuşlardı.
Şimdi ise 5 kez dünya şampiyonu, MotoGP'nin efsane isimlerinden Jorge Lorenzo Toprak'ın geleceği hakkında yorumlarda bulundu.
Worldsbk.com'a konuşan Lorenzo, şu ifadeleri kullandı: "Toprak MotoGP'ye geçerek ne kaybedebilir ki? WSBK'ın kapıları ona her zaman açık olacak, MotoGP'de şampiyon ya da yarış galibi olamazsa, işler istendiği gibi gitmezse her zaman WSBK'a dönebilir. Ancak onun MotoGP'yi denemesi gerek."
"Yeteneği çok büyük, MotoGP'yi denemeli ve en iyi seçeneği bulmalı, o an olabilecek en iyi takımla girmeli."
"Ben Spies gibi MotoGP'de herkesin beklediği performansı gösteremezse, iyi değilse de WSBK'a döner."
"Bence Toprak, MotoGP motosikletinde rekabetçi olmanın bir yolunu bulabilir. Bu sadece bir zaman meselesi, zaman gerek."
"MotoGP motosikletleri fazlasıyla karmaşık hâle geldi. Artık 20 yıl önceki motosikletlere kıyasla çok daha fazla şey yönetmeniz gerekiyor ve motosikletteki en ufak detaylar bile çok önemliler."
"Rekabetçi olabilmek için motosikletteki en ufak detayları, her şeyi anlayarak bir araya koyabilmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek de fazlasıyla tecrübeye ihtiyacınız var."
"Bu yüzden biraz zamana ihtiyacı olacak. Bir MotoGP motosikletinde, WSBK motosikletinde olduğunuzu kadar agresif olamazsınız çünkü tamamen farklı makinalar.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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