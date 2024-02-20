SBK Phillip Island testleri: Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona tur rekoruyla lider giriyor!

2024 sezonunda Yamaha'dan ayrılarak BMW Motorrad Superbike takımına geçen Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla Avrupa'da fırtına gibi esmesinin ardından aynı tempoyu Phillip Island'da da sürdürdü.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta sonu Avustralya'nın Phillip Island pistinde başlayacak. Takımlar, yeni sezon öncesinde son hazırlıklarını bugün gerçekleştirilen testlerle tamamladılar. Lojistik sorunları nedeniyle Avustralya'daki testler sadece bir gün gerçekleştirildi.

Phillip Island'daki yeni pist yüzeyiyle birlikte, birçok yarışçı günü yarış mesafesi ve lastik yönetimi üzerinde çalışarak geçirdi. BMW ve Toprak, Avrupa'daki testlerde olduğu gibi çeşitli salıncak kollarını ve parçaları denemeye devam etti ve liderlik için kış testlerinin güçlü ismi Nicolo Bulega ile mücadele etti.

Toprak, günün sonunda elde ettiği 1'28.511'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak kış testlerini zirvede tamamladı. Hem Toprak hem de takım arkadaşı Michael van der Mark lastik ömrünü mümkün olan en iyi şekilde korumak için şasi dengesi üzerinde çalıştıklarından, BMW için hedef tam hız değildi. Şasi ve ön uç malzemesi sabit olmasına rağmen motor freni için de yeni stratejiler denendi. Motor stratejisi, elektronikler ve salıncak kolu üzerindeki çalışmalar tüm gün devam etti. Toprak günün sonunda tüm gücünü ortaya koydu ve tur rekorunu Bulega'dan kaparak 1'28.511 yaptı.

Ducati'de bir kez daha iki yarıdan oluşan bir gün yaşandı. Nicolo Bulega ilk yarıda tam anlamıyla bir sansasyon yarattı ve 1'28.890'lık derecesiyle pisti 1'28 bandında turlayan ilk WorldSBK sürücüsü oldu. 4. virajda kaza yapan Bulega yara almadan kurtuldu. Ducati sürücüsü, 1'28.585'lik turuyla testi Toprak'ın ardında 2. sırada tamamladı.

Yamaha'da Andrea Locatelli günü 3. sırada tamamlarken yeni takım arkadaşı Jonathan Rea 11. virajda geçirdiği kazanın ardından biraz zaman kaybetti ve günü 15. sırada tamamladı.

Son iki sezonun şampiyonu Alvaro Bautista, 6. virajda biraz daha hızlı bir kaza geçirdi günü 7. sırada tamamladı. İspanyol sürücü sezon başlarken motosikletinde çok rahat görünmedi.

2019'dan sonra aktif bir şekilde yarışlara geri dönen Andrea Iannone, çok güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Pist yüzeyini ve lastiklerin nasıl tepki verdiğini anlamanın yanı sıra bazı elektronik çalışmalar da yapan İtalyan sürücü günü 4. sırada noktaladı. Onu Kawasaki'den Alex Lowes takip etti.

Honda'nın günü Iker Lecuona (Team HRC) için daha kötü başlayamazdı. İspanyol sürücü, yeni motosikleti için temel bir ayar bulmak amacıyla Portimao'da kaybettiği test süresini telafi etmeyi umuyordu ancak bunun yerine günü çakılda sona erdi ve sakatlandı.

1. Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1'28.511s

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.074s

3. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) +0.324s

4. Andrea Iannone (GoEleven Takımı) +0.490s

5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.700s

6. Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Racing Takımı) +0.702s