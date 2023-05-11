Quartararo iddialı: "Toprak MotoGP'de kazanamayacağını biliyor!"
Fabio Quartararo'ya göre Toprak Razgatlıoğlu kazanamayacağını bildiği için MotoGP'ye geçmeyi düşünmüyor
2020 sezonunda Yamaha'ya geçen ve takımdaki henüz ikinci sezonunda Jonathan Rea'i mağlup eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için işler son iki senedir yolunda gitmiyor.
Geçen yıl Alvaro Bautista-Ducati kombinasyonuna son yarışlara kadar direnmeye çalışsa da şampiyonluğu kaybeden Toprak, bu sene daha da güçlenen ikiliye karşı her yarış maksimumu alabilse de Yamaha'nın yetersizliği nedeniyle istediği sonuçlardan uzak kaldı.
Sonuç itibariyle bir süredir Toprak için MotoGP ciddi ciddi konuşulmakta, gidebileceği en olası takımsa Franco Morbidelli ile yollarını ayırması beklenen Yamaha fabrika takımı -bu, temsilcimizin şampiyonluğa ulaşmış bir isimle, Fabio Quartararo ile takım arkadaşlığı yapacağı anlamına gelmekte!
La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda Toprak ile ilgili düşünceleri sorulan Quartararo'nun görüşleri ise farklı.
Quartararo, "Toprak'ın MotoGP'ye geleceğini sanmıyorum."
"Kendisi kazanmak isteyen bir sürücü ve MotoGP'ye gelirse kazanamayacağının farkında. Bu yüzden Superbike'ta savaşmayı tercih ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Petrucci, MotoGP'ye döneceği için mutlu
Bezzecchi: "Marini, Rossi'nin kardeşi olduğu için ayrıcalıklı değil"
Son Haberler
Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!
Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti! Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!
Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış
Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış
Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"
Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz" Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"
Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"
Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.