Quartararo iddialı: "Toprak MotoGP'de kazanamayacağını biliyor!"

2020 sezonunda Yamaha'ya geçen ve takımdaki henüz ikinci sezonunda Jonathan Rea'i mağlup eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için işler son iki senedir yolunda gitmiyor.

Geçen yıl Alvaro Bautista-Ducati kombinasyonuna son yarışlara kadar direnmeye çalışsa da şampiyonluğu kaybeden Toprak, bu sene daha da güçlenen ikiliye karşı her yarış maksimumu alabilse de Yamaha'nın yetersizliği nedeniyle istediği sonuçlardan uzak kaldı.

Sonuç itibariyle bir süredir Toprak için MotoGP ciddi ciddi konuşulmakta, gidebileceği en olası takımsa Franco Morbidelli ile yollarını ayırması beklenen Yamaha fabrika takımı -bu, temsilcimizin şampiyonluğa ulaşmış bir isimle, Fabio Quartararo ile takım arkadaşlığı yapacağı anlamına gelmekte!

La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda Toprak ile ilgili düşünceleri sorulan Quartararo'nun görüşleri ise farklı.

Quartararo, "Toprak'ın MotoGP'ye geleceğini sanmıyorum."

"Kendisi kazanmak isteyen bir sürücü ve MotoGP'ye gelirse kazanamayacağının farkında. Bu yüzden Superbike'ta savaşmayı tercih ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha MotoGP