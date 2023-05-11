Önceki / Petrucci, MotoGP'ye döneceği için mutlu Sonraki / Bezzecchi: "Marini, Rossi'nin kardeşi olduğu için ayrıcalıklı değil"
MotoGP / Fransa GP Haberler

Quartararo iddialı: "Toprak MotoGP'de kazanamayacağını biliyor!"

Fabio Quartararo'ya göre Toprak Razgatlıoğlu kazanamayacağını bildiği için MotoGP'ye geçmeyi düşünmüyor

Altay Gök
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

2020 sezonunda Yamaha'ya geçen ve takımdaki henüz ikinci sezonunda Jonathan Rea'i mağlup eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için işler son iki senedir yolunda gitmiyor.

Geçen yıl Alvaro Bautista-Ducati kombinasyonuna son yarışlara kadar direnmeye çalışsa da şampiyonluğu kaybeden Toprak, bu sene daha da güçlenen ikiliye karşı her yarış maksimumu alabilse de Yamaha'nın yetersizliği nedeniyle istediği sonuçlardan uzak kaldı.

Sonuç itibariyle bir süredir Toprak için MotoGP ciddi ciddi konuşulmakta, gidebileceği en olası takımsa Franco Morbidelli ile yollarını ayırması beklenen Yamaha fabrika takımı -bu, temsilcimizin şampiyonluğa ulaşmış bir isimle, Fabio Quartararo ile takım arkadaşlığı yapacağı anlamına gelmekte!

Ayrıca okuyun:

La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda Toprak ile ilgili düşünceleri sorulan Quartararo'nun görüşleri ise farklı.

Quartararo, "Toprak'ın MotoGP'ye geleceğini sanmıyorum."

"Kendisi kazanmak isteyen bir sürücü ve MotoGP'ye gelirse kazanamayacağının farkında. Bu yüzden Superbike'ta savaşmayı tercih ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

paylaşım
yorumlar

Petrucci, MotoGP'ye döneceği için mutlu

Bezzecchi: "Marini, Rossi'nin kardeşi olduğu için ayrıcalıklı değil"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Formula 1
Miami GP

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

MotoGP
Fransa GP

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Formula 1
Miami GP

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor" Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Son Haberler

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

WRC WRC
Portekiz Rallisi

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti! Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

F1 Formula 1
Miami GP

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

MGP MotoGP
Fransa GP

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz" Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

MGP MotoGP
Fransa GP

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.