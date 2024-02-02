Toprak: "SCQ lastiği daha erken planlasaydık, 1:38'e düşerdim"

BMW'ye geçme kararının ardından çokça eleştirilen sporcumuz, BMW'nin motosikletinde yaptığı güncellemelerin de etkisiyle kış döneminin en çok konuşulan sporcusu oldu.

Toprak, yeni motosikletine çok hızlı bir şekilde alışmakla kalmadı, doğrudan sezon içerisinde son iki senenin şampiyonu Ducati ve Alvaro Bautista ile rekabet edebileceğinin izlenimlerini verdi.

Toprak, Portekiz'deki testlerin ardından Jerez'de olduğu gibi Youtube'daki MotoEtkinlik kanalıyla uzun bir söyleşi gerçekleştirdi.

Toprak, "Özellikle bugün çok güzeldi çünkü istediğimize ulaştık. SC0 lastiği ile 1:39.800'ü gördük. Bu gerçekten inanılmaz bir derece. Daha sonrasında SCX'i taktık. Sadece biraz daha fazla tutunmaya ihtiyacımız vardı. Onunla da 1:39.2 yaptık. O, SCX lastikle bugüne kadar yapılmamış bir tur derecesi. Elimizde sıralama (SCQ) lastiği yoktu çünkü Portekiz'de genel olarak sıralama lastiği kullanmıyoruz. Onun yerine SCX lastiği kullanıyoruz ama günün sonunda Bonovo takımına teşekkür ederiz. Onlarda fazladan bir tane sıralama lastiği vardı ve bir tanesini bize verdiler. Onu kullandım ama sadece 0.1 sn geliştirebildim. Çünkü motor tamamen farklı bir ayardaydı. Yeni arka maşa kullandık, motor çok kısaydı ve sadece tutunmadan dolayı motor zıplıyordu. Bu yüzden iyi derece gelmedi. Bu planı daha erkenden yapmış olsalardı kesinlikle 1:38 derecesine ulaşırdık ve yeni rekor kırardık."

"15 turluk yarış simülasyonu yaptık, çok güzeldi. Yarış lastiğiyle 1:39 döndükten sonra hep 1:40'ın alt seviyelerinde turlar attık. Padoktaki herkes o derecelere fazlasıyla şaşırdı. Genel olarak çok güzel geçti ve çok mutluyum." dedi.

Jerez'de %80'dik, burada %90'a ulaşmış olabiliriz

Toprak, Jerez'deki testlerde de güçlüydü ancak orada hem Ducati'nin gerisinde kalmıştı, hem de motosikletinin bazı özelliklerinden pek mutlu olmadığını söylemişti. Portekiz'deki testlerdeki üstün forma rağmen Toprak, henüz %100 seviyede olmadıklarını söyledi.

Toprak, "%90'a doğru çıkmış olabiliriz ama genel olarak yine %100 değiliz çünkü geliştirmemiz

gereken bir çok şey var. Şu an tabii ki çok güçlüyüz ama eğer eksiklerimizi geliştirebilirsek şampiyonluk için büyük mücadele verebileceğimizi düşünüyorum."

"Tabii ki de hedefimiz her zaman dünya şampiyonluğu ama bunun zor olacağını biliyoruz. Çünkü özellikle yeni bir motorla, yeni bir takımla bunu başarmak kolay değil ama herkesi şaşırtabiliriz. Çünkü iyi bir ayar bulduktan sonra, bu motorla ulaşamayacağımız şeyler yok diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, savaşçı bir ruha sahibiz, savaşmayı da seviyoruz. Belki de kendim dahil herkesi şaşırtabiliriz. İlk hedef podyum ve birincilik. Galibiyetler elde ettikten sonra şampiyonluk için de büyük mücadele vereceğiz diye düşünüyorum. Sezon başlamadan önce bunu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Sezon başladıktan sonra daha rahat konuşabiliriz." dedi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: BMW AG

Toprak, Portekiz'deki testlerin ilk gününden sonra Ducati ile ön plana çıkan Bulega'nın iki turda güçlü olduğunu ancak sonrasında yavaşladığını, kendilerinin ise ilginç bir şekilde eskiyen lastikle çok istikrarlı bir şekilde turladıklarını söylemişti.

Testlerin sonunda bu konuya değinen Toprak, "Pist üstünde bir Ducati'yi takip ettim. Genel olarak iki tur çok güzel derece atabiliyor ama daha sonrasında tutunma düştüğü zaman iyi dereceler elde edemiyorlar. Biz o tarafta iyiyiz, lastiğin bitmeye başladıktan sonra güçlü turlar atabiliyoruz. Bu güzel bir şey ama genel olarak neler olduğunu yarışlar başlayınca göreceğiz. Şu an sadece test yapıyoruz, tabii ki her şey çok güzel geçti ama gerçekler yarışta olacak." dedi.

Yeni sezon için hedefleri sorulduğunda ise Toprak, "İnşallah sezon güzel geçecek diye düşünüyorum. Motivasyonumuz yüksek. Bugün çok güzel geçti her şey ama daha da güzel günler göreceğiz." şeklinde cevap verdi.