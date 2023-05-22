Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2023 sezonunun ardından Yamaha ile yollarını ayıracak!

Toprak Razgatlıoğlu, 2018'deki ilk sezonundan bu yana WSBK gridinin önemli isimleri arasında yer alıyor ve performansıyla sürekli göz dolduruyor.

Yamaha'nın teklifini kabul ederek 2020 yılında Japon üreticiye geçen Toprak, 2009 Ben Spies'den bu yana seride şampiyon olan ilk Yamaha sürücüsü oldu. Ayrıca Jonathan Rea'in şampiyonluk serisine de son verdi.

2022'de ikinci olan Toprak, bu yıl yine ikinci sırada yer alıyor fakat bu yıla damga vuran son şampiyon Alvaro Bautista ile arasında 69 puan var.

MotoGP'ye geçişi değerlendiren Toprak, Nisan ayında Jerez'de gerçekleştirilen bir testte 2023 Yamaha motosikletini test etmişti.

Testin ardından hem Toprak'ın motosiklette pek rahat hissetmemesi hem de Yamaha'nın tecrübeli bir isim araması nedeniyle, MotoGP'ye geçişle ilgili hava olumsuza döndü.

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Sonuç olarak Toprak, 2023 sezonunu ardından Yamaha ile yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Toprak, "Tüm Yamaha ailesine bana gösterdikleri sevgi ve saygı için çok teşekkür etmek istiyorum."

"Yamaha ile anlaştığımda hayalim dünya şampiyonu olmaktı ve sonunda bu hedefe birlikte ulaştık."

"Gelecek sezon için yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissediyorum ve MotoGP'de bir fırsat olsa bile, WSBK ile kurduğum bağı MotoGP motosikletiyle kuramadığımı söyleyebilirim."

"Eğer WorldSBK'de kalacaksam yeni bir hedefe, yeni bir motivasyona ihtiyacım var. Çok iyi bir ilişkimiz olduğu için hem Yamaha markasından hem de çalışanlardan ayrıldığım için üzgünüm ama değişim her sporun bir parçasıdır ve her profesyonel için normal bir süreçtir."

"Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Europe, Yamaha Motor Türkiye, Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Takımı ve özellikle de benim için çok çalışan ekibime çok teşekkür ederim." dedi.

BMW ile görüşen Toprak'ın şimdilik ne yapacağı belirsiz.