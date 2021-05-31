Toprak: ''Neden ceza aldığımı anlamıyorum''

Temsilcimiz Toprak, hem Cumartesi günü açılış yarışını hem de Superpole Yarışı'nı ikinci bitirmesinin ardından, pazar günkü ikinci ana yarışın favorilerinden biriydi.

Ancak erken start alan Toprak, iki uzun tur cezası aldı ve bu yüzden de yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Bu ceza, Toprak'ın start aldıktan sonra durmasına rağmen verildi ancak durduğu için, aldığı erken starttan hiç avantaj kazanamadı hatta ilk viraja girerken beşinci sıradaydı.

''Neden iki uzun tur ceza aldığımı anlamıyorum. Kaç farklı sürücünün bu şekilde hareketlendiğini bilmiyorum. Hareketlendim ve gitmedim, durdum. Sonrasında da tekrar start aldım.''

''İlk virajda belki de dördüncü veya beşinci sırada girdim. Ancak başka sürücüler erken start almıştı ve içlerinde ikinci sıraya yükselen vardı. Bu yüzden neden uzun tur cezası aldığımı anlamıyorum.''

''Takımdan özür dilerim çünkü bu yarışı belki de kazanabilirdim. Ancak şampiyona için iyi puanlar aldık ve Misano'da tekrar galibiyet için savaşacağım.''

Aldığı ceza nedeniyle galibiyet şansı kalmayan temsilcimiz Toprak, 2020 sezonunda Estoril'den iki galibiyetle ayrılmıştı.

Gururumuz, Estoril'deki hafta sonunun ardından şampiyonayı Jonathan Rea'nın 35 puan arkasında, 2. sırada götürüyor.

Yamaha takım patronu Paul Denning, Toprak'ın starttan önce tekrar durarak ''kendini cezalandırdığını'' ve verilen cezanın ise ''çok, çok sert'' olduğunu söyledi.

Denning, ''Toprak'ın uzun tur cezalarındaki sürüşü inanılmazdı (izlemesi biraz da korkunçtu!) ve tekrar podyuma çıkabilmeyi çok hak etti. Motosikletin bugün kazanmak için zorlayabileceğini düşünüyordu, bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak podyum, şampiyonada ikinciliğe yükselmek için yeterliydi.'' dedi.

Denning aynı zamanda gururumuz Toprak'ın çaylak takım arkadaşı ve 2021 yılı için Yamaha'da Michael van der Mark'ın yerini alan Andrea Locatelli'yi, Estoril'de beşinci olarak en iyi WSBK sonucunu almasından dolayı övdü.

''Bugünkü sonuç, kendine olan güvenini artırmalı ve takım bugün kendisini desteklemekte ve Misano'da bir adım daha ilerlemek için neye ihtiyacı olduğunu öğrenmekte iyi iş çıkardı.''