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World Superbike Haberler

Redding, Ducati'nin Kawasaki'ye kıyasla ana zayıflığını anlattı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Scott Redding, Ducati'nin tün Dünya Superbike pistlerinde tutarlı bir performans gösterememesinin, Kawasaki ZX-10RR'a kıyasla motosikletin arak tarafında yaşadıkları yol tutuş eksikliğiyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Redding, Ducati'nin Kawasaki'ye kıyasla ana zayıflığını anlattı

Kawasaki 2015'ten bu yana Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğu kimseye bırakmadı ve Jonathan Rea de arka arkaya altı şampiyonluk almayı başardı.

Ducati, iki yıl önce Panigale V4 R'ın tanıtılmasından bu yana Kawasaki ile olan farkı önemli oranda kapattı ve 2020'de üreticiler şampiyonluğunu kazanabilecek noktaya geldi. Fakat hem Redding hem de selefi Alvaro Bautista, altı kez dünya şampiyonu Rea'i tahtından indirebilecek bir seviyeye çıkamadılar.

Yeni sezonunun ilk iki yarışında bu durum daha da belirgindi ve Redding, Aragon'daki ilk iki yarışta podyuma çıkamazken, Kawasaki peş peşe dubleler yaptı. Estoril'de ise Ducati nispeten daha iyi göründü.

Ducati'nin performansının neden yarıştan yarışa dalgalandığı sorusuna yanıt veren Redding, bunun arka yol utuş eksikliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Redding, "Temelde arka yol tutuş motosikletimizde büyük bir rol oynuyor gibi görünüyor. Eğer arka yol tutuşunuz yoksa her yerde, frenlemede, viraj girişinde ve çıkışında büyük zorluk yaşıyorsunuz."

“Diğer üreticilere baktığınızda arka yol tutuş eksikliği belki de onları sadece çıkışta engelliyor. Motosikleti hâlâ durdurabiliyorlar ve çizgiyi yakalayabiliyorlar."

“En büyük sıkıntı çizgiyi tutturabilmek adına motosikleti durduramıyor olmamız ve bu da bizi çıkışta mahvediyor. Bir sorundan yola çıkarak üç problem oluşuyor."

“Her şey iyi gittiği zaman oldukça iyi çalışıyor. Olmadığı zaman ise daha zor ve bu muhtemelen bizim zayıf noktamız bu. Sürekli tutarlı olma konusunda daha fazla mücadele ettiğimiz yerin orası olduğunu biliyorum.” dedi.

Markanın MotoGP motosikletleriyle yakından bağlantısı olan Panigale VR 4 daha geleneksel motorların aksine bir V4 motora sahip ve gridde buna sahip tek motosiklet.

Redding, "Kawasaki'nin çalışan bir paketi var ve bu yüzden herhangi bir şeyi değiştirmiyorlar. Bu nedenle genellikle her şeyi çok benzer tutuyorlar. Kazanabileceklerini biliyorlar, ertesi sezon hız avantajları olacağını biliyorlar. Ellerinde bir altın var ve daha büyük altın alıp alamayacaklarını görmek için ceplerindeki altınları boşaltmayacaklar. Bu nedenle aynı yönde kalıyorlar ve her zaman tutarlılar." dedi.

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Seri World Superbike
Pilotlar Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Rachit Thukral

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