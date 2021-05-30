WSBK Estoril 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak podyuma çıktı

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışta erken start aldığı gerekçesiyle iki uzun tur cezası aldı ve bundan ötürü ikinci götürdüğü yarışta geriye düştü.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk turlarda yerini korumayı başardı ve Toprak'ın baskısına rağmen yerini korudu. Toprak'ın uzun tur cezalarını çekmesiyle beraber biraz rahatlayan İngiliz sürücü, daha sonra başlangıçta altıncı sıraya kadar gerileyen Jonathan Rea'in baskısı altına girmeye başladı.

Rea, turlar ilerledikçe farkı kapattı ve Ducati sürücüne atak yaptı. Sonrasında Redding karşılık verdi ve ikili birbirleriyle mücadele ederken Redding motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Rea sonrasında rahat şekilde liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşmayı başardı. İngiliz sürücü böylelikle bu yılki dördüncü galibiyetini kazandı ve şampiyona için oldukça değerli puanlar kazandı.

Go Eleven Ducati adına yarışan Chaz Davies, yarışın yıldızlarından biriydi ve sessiz sedasız şekilde güçlü bir yarış çıkararak ikinci oldu. Böylelikle bu yılki ilk podyumunu almış oldu.

Toprak, geriye düşmesinin ardından yeniden yükselmeyi başardı ve Redding'in kazasıyla üçüncü sıraya çıkarak yarışı podyumda tamamladı. Böylelikle Estoril'deki tüm yarışlarda podyuma çıkmış oldu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, damalı bayrağı dördüncü sırada görüp bu hafta sonu en iyi sonucunu elde ederken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli beşinci olarak Yamaha ile en iyi sonucunu yakaladı.

Michael van der Mark en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı olurken, Honda sürücüsü Alvaro Bautista yedinci, Tom Sykes sekizinci ve Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk onu Tito Rabat tamamladı.

Redding yaptığı kaza sonrası damalı bayrağı 14. sırada gördü ve en azından iki puan almış oldu.

Garrett Gerloff yarışın ilk turlarında Michael Ruben Rinaldi'ye arkadan çarparak her ikisinin de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarış sonucu: