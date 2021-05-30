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World Superbike / Estoril Haberler

WSBK Estoril 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak podyuma çıktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Estoril'deki ikinci Dünya Superbike yarışında zafer Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

WSBK Estoril 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak podyuma çıktı

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışta erken start aldığı gerekçesiyle iki uzun tur cezası aldı ve bundan ötürü ikinci götürdüğü yarışta geriye düştü.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk turlarda yerini korumayı başardı ve Toprak'ın baskısına rağmen yerini korudu. Toprak'ın uzun tur cezalarını çekmesiyle beraber biraz rahatlayan İngiliz sürücü, daha sonra başlangıçta altıncı sıraya kadar gerileyen Jonathan Rea'in baskısı altına girmeye başladı.

Rea, turlar ilerledikçe farkı kapattı ve Ducati sürücüne atak yaptı. Sonrasında Redding karşılık verdi ve ikili birbirleriyle mücadele ederken Redding motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Rea sonrasında rahat şekilde liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşmayı başardı. İngiliz sürücü böylelikle bu yılki dördüncü galibiyetini kazandı ve şampiyona için oldukça değerli puanlar kazandı.

Go Eleven Ducati adına yarışan Chaz Davies, yarışın yıldızlarından biriydi ve sessiz sedasız şekilde güçlü bir yarış çıkararak ikinci oldu. Böylelikle bu yılki ilk podyumunu almış oldu.

Toprak, geriye düşmesinin ardından yeniden yükselmeyi başardı ve Redding'in kazasıyla üçüncü sıraya çıkarak yarışı podyumda tamamladı. Böylelikle Estoril'deki tüm yarışlarda podyuma çıkmış oldu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, damalı bayrağı dördüncü sırada görüp bu hafta sonu en iyi sonucunu elde ederken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli beşinci olarak Yamaha ile en iyi sonucunu yakaladı.

Michael van der Mark en iyi BMW sürücüsü olarak altıncı olurken, Honda sürücüsü Alvaro Bautista yedinci, Tom Sykes sekizinci ve Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk onu Tito Rabat tamamladı.

Redding yaptığı kaza sonrası damalı bayrağı 14. sırada gördü ve en azından iki puan almış oldu.

Garrett Gerloff yarışın ilk turlarında Michael Ruben Rinaldi'ye arkadan çarparak her ikisinin de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 LEAD  
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 2.787 2.787
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 9.484 9.484
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 12.401 12.401
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 14.011 14.011
6 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 15.189 15.189
7 Spain Alvaro Bautista Honda 21 15.899 15.899
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 21 21.628 21.628
9 Ireland Eugene Laverty BMW 21 23.257 23.257
10 Spain Tito Rabat Ducati 21 25.344 25.344
11 Italy Axel Bassani Ducati 21 26.525 26.525
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 21 28.227 28.227
13 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 29.878 29.878
14 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 38.162 38.162
15 France Lucas Mahias Kawasaki 21 38.911 38.911
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 21 39.128 39.128
17 France Christophe Ponsson Yamaha 21    
18 Belgium Loris Cresson Kawasaki 21    
  Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 0    
  Germany Jonas Folger BMW 0    
  Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0    
  United States Garrett Gerloff Yamaha 0    
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WSBK Estoril: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Editör Kemal Şengül

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