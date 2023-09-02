Jonathan Rea, Toprak'tan boşalan Yamaha koltuğuna geçiyor!
World Superbike dünyasının şok bir gelişmeyle sarsıldığını söyleyebiliriz... nitekim altı kez WSBK şampiyonu Jonathan Rea, uzun süredir yarıştığı Kawasaki'den ayrılmaya ve Toprak Razgatlıoğlu'nun yerine Yamaha'ya geçmeye karar verdi.
2015 sezonundan bu yana Kawasaki ile yarışan ve henüz ilk yarıştan ZX-10RR ile ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seren Rea, o sezondan başlayarak 2020 sezonuna kadar arka arkaya altı kez şampiyonluğa ulaştı.
Bu süreçte 119 galibiyete imza atan Rea'nın saltanatı 2021 sezonunda bizzat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tarafından sonlandırıldı, sonrasında da Rea için işler kötüye gitmeye başladı.
Son iki sezondur şampiyonluk savaşından uzak kalan Rea'nın normalde 2024 sezonunu da kapsayan bir sözleşmesi vardı, ancak Toprak'ın Yamaha'dan ayrılması ve BMW ile anlaşması her şeyi değiştirdi.
Bir süredir Toprak'tan boşalan koltuğa geçiş imkanı olup olmadığını araştıran Rea, takımla görüşmeleri büyük bir gizlilikle sürdürmesinin ardından Yamaha'nın kendisine rekabetçi bir motosiklet vereceğine ikna oldu.
Anlaşmanın önündeki tek engel, dokuz senedir yarıştığı Kawasaki'nin de sözleşmeyi feshetmeyi kabul etmesiydi, neyse ki bu durum bir sıkıntı teşkil etmedi ve karşılıklı fesih konusunda anlaşmaya varıldı.
Böylece gelecek sezondan itibaren Yamaha için yarışması neredeyse kesinleşen Rea, gelecek vadeden isimlerden Andrea Locatelli ile takım arkadaşı olacak.
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha, Toprak'ın yerine Rea ihtimalini reddetti
Yamaha, Toprak'ın yerine Rea ihtimalini reddetti Yamaha, Toprak'ın yerine Rea ihtimalini reddetti
Kawasaki, Rea ve Lowes'un yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Kawasaki, Rea ve Lowes'un yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı Kawasaki, Rea ve Lowes'un yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Rea, lastik kumarı oynamaya hazır hissetmemiş
Rea, lastik kumarı oynamaya hazır hissetmemiş Rea, lastik kumarı oynamaya hazır hissetmemiş
Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor
Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor
WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda!
WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda! WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda!
Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor
Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor
Son Haberler
Canlı anlatım: İtalya GP
Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP
MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti
İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler
İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler
Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"
Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım" Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar