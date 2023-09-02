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Jonathan Rea, Toprak'tan boşalan Yamaha koltuğuna geçiyor!

World Superbike dünyasının şok bir gelişmeyle sarsıldığını söyleyebiliriz... nitekim altı kez WSBK şampiyonu Jonathan Rea, uzun süredir yarıştığı Kawasaki'den ayrılmaya ve Toprak Razgatlıoğlu'nun yerine Yamaha'ya geçmeye karar verdi.

Oriol Puigdemont
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Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

2015 sezonundan bu yana Kawasaki ile yarışan ve henüz ilk yarıştan ZX-10RR ile ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seren Rea, o sezondan başlayarak 2020 sezonuna kadar arka arkaya altı kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu süreçte 119 galibiyete imza atan Rea'nın saltanatı 2021 sezonunda bizzat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tarafından sonlandırıldı, sonrasında da Rea için işler kötüye gitmeye başladı.

Son iki sezondur şampiyonluk savaşından uzak kalan Rea'nın normalde 2024 sezonunu da kapsayan bir sözleşmesi vardı, ancak Toprak'ın Yamaha'dan ayrılması ve BMW ile anlaşması her şeyi değiştirdi.

Bir süredir Toprak'tan boşalan koltuğa geçiş imkanı olup olmadığını araştıran Rea, takımla görüşmeleri büyük bir gizlilikle sürdürmesinin ardından Yamaha'nın kendisine rekabetçi bir motosiklet vereceğine ikna oldu.

Anlaşmanın önündeki tek engel, dokuz senedir yarıştığı Kawasaki'nin de sözleşmeyi feshetmeyi kabul etmesiydi, neyse ki bu durum bir sıkıntı teşkil etmedi ve karşılıklı fesih konusunda anlaşmaya varıldı.

Böylece gelecek sezondan itibaren Yamaha için yarışması neredeyse kesinleşen Rea, gelecek vadeden isimlerden Andrea Locatelli ile takım arkadaşı olacak.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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