Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

Temsilcimiz Toprak, Donington’a Kawasaki sürücüsü Rea’nın 20 puan gerisinde geldi ama hafta sonunda kazandığı iki galibiyetle pistten 2 puan üstünlükle ayrıldı.

Cumartesi günü Toprak’ın gerisinde ikinci sırada finiş gören Rea, pazar sabahı Superpole yarışında nemli koşullarda pole pozisyonunu kazandı.

Ardından, ikinci yarışta iki sürücü arasında keyif verici mücadeleler yaşandı ama Rea, 11. turda Coppice virajında yerde kaldı ve bu sezon ilk kez bir yarıştan puan alamadı.

Ayrıca Rea, şampiyona liderliğini son dört yarışta üç galibiyet alan Toprak’a kaptırmış oldu.

Rea, “İkinci yarışta motosikletim çok iyi hissettirdi. Ekibim akşam motosikletin tabanında iyi değişiklikler yaptı ve farklı bir arka lastik [SCX sıralama lastiği] kullandık.”

“Toprak’ın arkasında ufak bir hata yaptım ve önüme geçmesine izin vermiş oldum. Sonra aklımdan ‘bu benim yarışım’ diye geçirdim ve onu kolaylıkla yakalayabildim. Sonra [Coppice virajında] bir hata yaptı ve o zaman başımı aşağı eğip öne geçtim.”

“Ardından Coppice’te yukarı doğru giderken tümseklerin üzerine çıktım ve o sırada motosikletin önü tamamen bitmişti. Sinirim bozuldu çünkü çocuklar bana harika bir motosiklet vermesine rağmen hata yaptım.”

Kazaya rağmen Rea, bu hafta sonunun olumlu noktaları olduğunu da söyledi ve pazar günü, cumartesiye kıyasla Toprak’a göre çok daha rekabetçi olduğunu vurguladı.

“Dün [cumartesi] hayal kırıklığına uğradım. [İlk yarışta] Toprak’a karşı hiçbir şeyim yoktu ama pazar günü böyle değildi. Bu yüzden biraz acı tatlı bir durum.”

Öte yandan yarışın nihai galibi Toprak ise yarışın kolay olmadığını ve şu anda şampiyonadaki durumun ne olduğuna değil, sadece yarışmaya odaklandığını belirtti.

Temsilcimiz, “Benim için kolay değildi, her tur galibiyet için zorluyordum. Johnny’i takip ediyordum, cumartesi günkü gibi az yol tutuşum vardı. Üç kez ön lastiği kaybettim ve ardından ‘tamam, Johnny’i takip edeceğim’ dedim.”

“Sonra büyük bir hatası oldu ve kaza yaptı. Ardından, yarışın geri kalanı boyunca istikrarlı turlar atmaya baktım.”

“Şampiyonadaki puanlara bakmıyorum, her zaman yarışa odaklanıyorum. Sadece iyi pozisyonlar kazanmayı deniyorum ve evet, göreceğiz.” dedi.