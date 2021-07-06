Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Temsilcimiz Toprak Razgatlığlu'nun adı uzun süredir MotoGP takımlarından Petronas SRT ile anılıyordu. Ayrıca başka takımların da Toprak'a ilgisi vardı.

Fakat Toprak, geçen hafta sonu yapılan Donington Park Dünya Superbike Şampiyonası yarışları öncesinde Yamaha fabrika takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı. Bu, en az iki sene daha bu şampiyonada kalacağı anlamına geliyor.

Toprak'ın menajerliğini yapan eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sofuoğlu, neden MotoGP'ye geçmediklerini şöyle anlattı: "Toprak bu sezona çok iyi başladı ve özellikle ikinci yarıştan sonra MotoGP takımları da dahil olmak üzere pek çok takım, Toprak'a ilgi gösterdi."

"Toprak'ı FIM Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda yarıştırmaya başladığımızdan bu yana planımız kendisini ilk Türk Dünya Superbike Şampiyonu yapmak oldu. Bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunu bu yıl yapmamız mümkün. Aynı zamanda Toprak'ın bir MotoGP sürücüsü olmasının hayalini hiç kurmadık. Toprak'ın tarzının bir Dünya Superbike motosikletine çok iyi uyduğunu düşünüyorum ve bu sebeple ana hedefimiz Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmak. Ortaya koyabileceği daha fazla şey var ve daha da hızlı gidebilir."

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sofuoğlu, Petronas SRT'nin ilgisini doğruladı.

"MotoGP'den Toprak'a büyük ilgi gösteren birkaç takım vardı. Petronas Yamaha ile birkaç görüşme gerçekleştirdik ve hâlâ Toprak'ı istiyorlar. Fakat ilk tercihimizin Dünya Superbike Şampiyonası olduğunu da biliyorlar ve buna saygı duyuyorlar. 2020'den önce de Toprak'a ilgi vardı ama en az iki yıl daha Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmak istediğimizi söyledim. Sonrasında Toprak daha da güçlü olursa ve Dünya Superbike Şampiyonluğunu kazanırsa, o zaman ilginç hale gelebilir ama şu anda burada kalmak istiyoruz."

Sofuoğlu, Toprak'a MotoGP takımlarından Aprilia'nın ilgi gösterdiğini doğruladı fakat sadece MotoGP takımlarının değil, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki diğer takımların da kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Sofuoğlu, "Dünya Superbike padoğuna baktığımızda Toprak, sadece Yamaha'dan değil, diğer pek çok takımdan ilgi görüyordu. Bence büyük takımların hepsi onu istedi. Her marka ve her takım ona ilgi gösterdi ve hepsi Jonathan Rea'i ve Kawasaki'yi yenmek istiyordu. Bu yüzden de Toprak'ı istediler."

"Ducati, Dünya Superbike Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım ve pek çok sürücü bunu biliyor. Pek çok insan Toprak'ı Ducati'de görmek istedi. Fakat hem Toprak hem de Yamaha'nın yeteneklerine inanıyorum. Yamaha ile gayet iyi gidiyor ve onlar da çok büyük bir şirkete sahipler. Her yönüyle büyük bir efor harcıyorlar. Bu sezon çok iyi başladığı için, bu aileyle devam edecek olmaktan çok memnunuz. Takım ve Toprak birlikte gelişiyor. Bu ivmenin devam etmesini istiyoruz."

"Belki bu yıl, belki gelecek yıl olur, fakat iki yıl içinde şampiyon olacaklarına inanıyorum." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images