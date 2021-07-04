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Önceki / WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu
World Superbike / Donington Park Haberler

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

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Donington Park'ta hafta sonunun son yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken; Toprak'ın şampiyonadaki ana rakibi Jonathan Rea, kaza yaptı ve puan alamadı.

WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

Sabah gerçekleştirilen Super pole yarışını 6. sırada tamamlayan Toprak, hafta sonunun son yarışına da 6. sıradan başladı.

Toprak yine mükemmel bir start aldı ve ilk virajda 2. sıraya kadar yükseldi. Tur içinde Tom Skyes'la mücadele eden temsilcimiz, Skyes'ın önünde kalmayı başardı ve ikinci sırasını korudu.

Toprak sonraki turlarda lider Jonathan Rea'yı kovalamaya başladı. Temsilcimiz, ilk turdan itibaren Rea'nin üstünde baskı kurmuştu. 

Toprak, bitime 20 tur kala Rea'yi de arkasında bırakarak liderliğe eline geçirdi. İkili, 5 tur boyunca oldukça yakın bir şekilde devam etti. 

Bitime 15 tur kala ise Rea, Toprak'a biraz daha yaklaştı. Toprak, pozisyonunu korumayı başarıyordu ki temsilcimiz ufak bir hata yaptı ve Rea liderliği eline geçirdi. 

Rea, liderliği almasından bir tur sonra, 8. virajda motosikletinden düştü. İngiliz sürücü, yarışa devam edebilse de 20. sıraya geriledi. Bu kazayla birlikte Toprak liderliğe yükseldi. 

Toprak, bitime 13 tur kala liderliği almasının ardından hata yapmadı ve bu hafta sonu ikinci galibiyetini aldı.

Temsilcimiz, Rea'nın hata yaparak puan alamadığı bu yarıştaki galibiyetiyle aynı zamanda şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. 

Garrett Gerloff, yarışı 2. sırada tamamlarken; Tom Skyes podyumu tamamladı. 

WSBK, 23-25 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 23 34'01.226     25
2 United States Garrett Gerloff 23 34'03.469 2.243 2.243 20
3 United Kingdom Tom Sykes 23 34'05.748 4.522 2.279 16
4 United Kingdom Scott Redding 23 34'06.377 5.151 0.629 13
5 Netherlands Michael vanderMark 23 34'14.541 13.315 8.164 11
6 United Kingdom Alex Lowes 23 34'15.670 14.444 1.129 10
7 United Kingdom Chaz Davies 23 34'17.910 16.684 2.240 9
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 23 34'19.983 18.757 2.073 8
9 United Kingdom Leon Haslam 23 34'22.009 20.783 2.026 7
10 Spain Alvaro Bautista 23 34'24.164 22.938 2.155 6
11 Italy Andrea Locatelli 23 34'24.420 23.194 0.256 5
12 France Lucas Mahias 23 34'26.668 25.442 2.248 4
13 Italy Axel Bassani 23 34'34.124 32.898 7.456 3
14 Spain Tito Rabat 23 34'39.596 38.370 5.472 2
15 Ireland Eugene Laverty 23 34'41.002 39.776 1.406 1
16 United Kingdom Luke Mossey 23 34'44.408 43.182 3.406  
17 Spain Isaac Viñales 23 34'58.037 56.811 13.629  
18 France Christophe Ponsson 23 34'58.299 57.073 0.262  
19 Belgium Loris Cresson 23 35'14.374 1'13.148 16.075  
20 United Kingdom Jonathan Rea 23 35'15.329 1'14.103 0.955  
  Germany Jonas Folger 6 17 laps      
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