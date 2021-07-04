WSBK Donington: Hafta sonunun son yarışını Toprak kazandı, Rea kaza yaptı!

Sabah gerçekleştirilen Super pole yarışını 6. sırada tamamlayan Toprak, hafta sonunun son yarışına da 6. sıradan başladı.

Toprak yine mükemmel bir start aldı ve ilk virajda 2. sıraya kadar yükseldi. Tur içinde Tom Skyes'la mücadele eden temsilcimiz, Skyes'ın önünde kalmayı başardı ve ikinci sırasını korudu.

Toprak sonraki turlarda lider Jonathan Rea'yı kovalamaya başladı. Temsilcimiz, ilk turdan itibaren Rea'nin üstünde baskı kurmuştu.

Toprak, bitime 20 tur kala Rea'yi de arkasında bırakarak liderliğe eline geçirdi. İkili, 5 tur boyunca oldukça yakın bir şekilde devam etti.

Bitime 15 tur kala ise Rea, Toprak'a biraz daha yaklaştı. Toprak, pozisyonunu korumayı başarıyordu ki temsilcimiz ufak bir hata yaptı ve Rea liderliği eline geçirdi.

Rea, liderliği almasından bir tur sonra, 8. virajda motosikletinden düştü. İngiliz sürücü, yarışa devam edebilse de 20. sıraya geriledi. Bu kazayla birlikte Toprak liderliğe yükseldi.

Toprak, bitime 13 tur kala liderliği almasının ardından hata yapmadı ve bu hafta sonu ikinci galibiyetini aldı.

Temsilcimiz, Rea'nın hata yaparak puan alamadığı bu yarıştaki galibiyetiyle aynı zamanda şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

Garrett Gerloff, yarışı 2. sırada tamamlarken; Tom Skyes podyumu tamamladı.

WSBK, 23-25 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu: