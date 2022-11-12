WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda!
Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, sıralama turlarını tam anlamıyla domine etti ve tur rekorunu kırmakla kalmayıp en yakın rakibine 1 saniye fark atarak pole pozisyonunu elde etti.
Cumartesi günü üçüncü antrenman seansından itibaren formunun zirvesine çıkan temsilcimiz, sıralama turlarında kelimenin tam anlamıyla durdurulamazdı.
15 dakikalık seansın ilk turunda 1.31.945 yaparak bu pistte 1.32'nin altına inen ilk WSBK sürücüsü olmayı başaran Toprak, ikinci turunda dereceyi daha da aşağı çekerek 1.31.371'lik zamanıyla pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Böylece Toprak, geçen sene şampiyonluğa ulaştığı pistte arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunu elde etti.
İkinci sırada 1.32.423'lük derecesiyle, yaklaşık 1.050 saniye geride Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea yer aldı. Rea'i Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti.
Alex Lowes dördüncü sırayı elde ederek iki Kawasaki'yi de ilk dörde sokmayı başarırken, beşinci sırada bu hafta sonu şampiyonluk için piste çıkmaya hazırlanan Alvaro Bautista yer aldı.
Bautista'nın Cumartesi günkü ilk yarışta şampiyonluğu ilan etmesi pek olası görünmüyor, nitekim Toprak ilk yedide bitirdiği her senaryoda şampiyonluğu Pazar gününe taşıyacak.
Axel Bassani altıncı olurken, Xavi Vierge yedinci, Scott Redding ise sekizinci sıradalardı.
Michael Ruben Rinaldi hayal kırıklığı yaşayarak dokuzuncu olurken, ilk 10'u GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.
İki sürücü ise sıralama turlarına katılamadılar: Cuma günü ikinci antrenmanda kaza yapan Iker Lecuona ve Cumartesi günü üçüncü antrenmanda kaza yapan Lucas Mahias.
Hastaneye kaldırılan Lecuona, yarıştan da çekilmek durumunda kaldı. Honda sürücüsünün gelecek hafta Phillip Island'daki mücadeleye kadar iyileşmesi bekleniyor.
Sıralama sonuçları:
1 T. RAZGATLIOGLU Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1'31.371
2 J. REA Kawasaki Racing Team WorldSBK 1'32.423
3 A. LOCATELLI Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1'32.463
4 A. LOWES Kawasaki Racing Team WorldSBK 1'32.514
5 A. BAUTISTA Aruba.it Racing - Ducati 1'32.823
6 A. BASSANI Motocorsa Racing Ducati 1'32.936
7 X. VIERGE Team HRC Honda 1'33.125
8 S. REDDING BMW Motorrad WorldSBK Team 1'33.127
9 M. RINALDI Aruba.it Racing - Ducati 1'33.138
10 G. GERLOFF GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 1'33.208
11 M. VAN DER MARK BMW Motorrad WorldSBK Team 1'33.364
12 P. OETTL Team Goeleven Ducati 1'33.493
13 X. FORES BARNI Spark Racing Team Ducati 1'33.529
14 K. NOZANE GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 1'33.582
15 L. BAZ Bonovo Action BMW 1'33.932 2.561
16 H. SYAHRIN MIE Racing Honda Team 1'33.997
17 O. KONIG Orelac Racing Verdnatura Kawasaki 1'34.315
18 L. MERCADO MIE Racing Honda Team 1'34.409
19 K. SMITH TPR Team Pedercini Racing Kawasaki 1'34.743
20 E. LAVERTY Bonovo Action BMW 1'35.208
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