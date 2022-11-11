Endonezya WSBK: İlk günün lideri Bautista, Toprak 2.

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Mandalika'da pist üstü aktiviteleri bugün itibariyle başladı. Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en hızlı isim olurken, öğleden sonra pist şartlarının iyileşmesiyle şampiyona lideri Bautista en hızlı zamanın sahibi oldu.

Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Bautista, 45 dakikalık ikinci antrenman seansının sonunda 1:33.626 ile hem seansın, hem de bugünün en hızlı derecesini elde etti.

Günün çoğunda lider durumda bulunan Razgatlıoğlu, pist şartları iyileştikçe derecelerini iyileştirdi ancak Toprak'ın 1:34.088'lik derecesi, Bautista'nın en son hızlı turunun gerisinde kaldı.

Buna rağmen Toprak'ın geçen seneki pole derecesi olan 1:32.877, hâlâ en hızlı tur konumunda bulunuyor.

Ducati'den Michael Ruben Rinaldi, 1:34.590 ile günün 3. hızlı ismi olurken onu 0.005 sn geriden Jonathan Rea takip etti.

Beşinci sıradaki Garrett Gerloff'u Xavi Fores, Andrea Locatelli ve Xavi Vierge takip ettiler.

Sabah seansında Razgatlıoğlu'nun arkasında ikinci olan Iker Lecuona, öğleden sonraya da güçlü başladı ancak Honda sürücüsü 4. virajda kaza yaptı. Bu kaza sonrası seans kırmızı bayrakla durdurulurken Lecuona kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

1. Antrenman Dereceleri

2. Antrenman Dereceleri

HAFTA SONU PROGRAMI

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