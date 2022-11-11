Endonezya WSBK: İlk günün lideri Bautista, Toprak 2.
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'nın Mandalika pistinde gerçekleştirilecek sondan ikinci yarış hafta sonuna lider olarak başladı.
Mandalika'da pist üstü aktiviteleri bugün itibariyle başladı. Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en hızlı isim olurken, öğleden sonra pist şartlarının iyileşmesiyle şampiyona lideri Bautista en hızlı zamanın sahibi oldu.
Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Bautista, 45 dakikalık ikinci antrenman seansının sonunda 1:33.626 ile hem seansın, hem de bugünün en hızlı derecesini elde etti.
Günün çoğunda lider durumda bulunan Razgatlıoğlu, pist şartları iyileştikçe derecelerini iyileştirdi ancak Toprak'ın 1:34.088'lik derecesi, Bautista'nın en son hızlı turunun gerisinde kaldı.
Buna rağmen Toprak'ın geçen seneki pole derecesi olan 1:32.877, hâlâ en hızlı tur konumunda bulunuyor.
Ducati'den Michael Ruben Rinaldi, 1:34.590 ile günün 3. hızlı ismi olurken onu 0.005 sn geriden Jonathan Rea takip etti.
Beşinci sıradaki Garrett Gerloff'u Xavi Fores, Andrea Locatelli ve Xavi Vierge takip ettiler.
Sabah seansında Razgatlıoğlu'nun arkasında ikinci olan Iker Lecuona, öğleden sonraya da güçlü başladı ancak Honda sürücüsü 4. virajda kaza yaptı. Bu kaza sonrası seans kırmızı bayrakla durdurulurken Lecuona kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.
1. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|12
|1'36.938
|160.061
|2
|Iker Lecuona
|18
|1'37.127
|0.189
|0.189
|159.749
|3
|Alvaro Bautista
|19
|1'37.509
|0.571
|0.382
|159.123
|4
|Michael vanderMark
|14
|1'37.719
|0.781
|0.210
|158.781
|5
|Xavi Vierge
|17
|1'37.882
|0.944
|0.163
|158.517
|6
|Andrea Locatelli
|14
|1'37.913
|0.975
|0.031
|158.467
|7
|Michael Ruben Rinaldi
|15
|1'37.932
|0.994
|0.019
|158.436
|8
|Jonathan Rea
|13
|1'37.965
|1.027
|0.033
|158.383
|9
|Scott Redding
|15
|1'38.052
|1.114
|0.087
|158.242
|10
|Kyle Smith
|18
|1'38.114
|1.176
|0.062
|158.142
|11
|Alex Lowes
|13
|1'38.694
|1.756
|0.580
|157.213
|12
|Lucas Mahias
|15
|1'38.697
|1.759
|0.003
|157.208
|13
|Philipp Oettli
|14
|1'38.849
|1.911
|0.152
|156.966
|14
|Axel Bassani
|14
|1'38.869
|1.931
|0.020
|156.934
|15
|Hafizh Syahrin
|14
|1'39.004
|2.066
|0.135
|156.720
|16
|Garrett Gerloff
|15
|1'39.147
|2.209
|0.143
|156.494
|17
|Oliver Konig
|19
|1'39.360
|2.422
|0.213
|156.159
|18
|Loris Baz
|18
|1'39.444
|2.506
|0.084
|156.027
|19
|Leandro Mercado
|18
|1'39.749
|2.811
|0.305
|155.550
|20
|Xavi Fores
|17
|1'39.754
|2.816
|0.005
|155.542
|21
|Kohta Nozane
|17
|1'40.704
|3.766
|0.950
|154.075
|22
|Eugene Laverty
|18
|1'41.630
|4.692
|0.926
|152.671
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2. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Alvaro Bautista
|24
|1'33.626
|165.723
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|26
|1'34.088
|0.462
|0.462
|164.909
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|18
|1'34.590
|0.964
|0.502
|164.034
|4
|Jonathan Rea
|16
|1'34.595
|0.969
|0.005
|164.025
|5
|Garrett Gerloff
|20
|1'34.843
|1.217
|0.248
|163.596
|6
|Xavi Fores
|21
|1'34.871
|1.245
|0.028
|163.548
|7
|Andrea Locatelli
|23
|1'34.941
|1.315
|0.070
|163.427
|8
|Xavi Vierge
|20
|1'35.022
|1.396
|0.081
|163.288
|9
|Axel Bassani
|19
|1'35.139
|1.513
|0.117
|163.087
|10
|Scott Redding
|20
|1'35.213
|1.587
|0.074
|162.960
|11
|Alex Lowes
|21
|1'35.265
|1.639
|0.052
|162.871
|12
|Lucas Mahias
|18
|1'35.414
|1.788
|0.149
|162.617
|13
|Philipp Oettli
|17
|1'35.610
|1.984
|0.196
|162.284
|14
|Iker Lecuona
|4
|1'35.766
|2.140
|0.156
|162.019
|15
|Michael vanderMark
|18
|1'36.331
|2.705
|0.565
|161.069
|16
|Eugene Laverty
|17
|1'36.948
|3.322
|0.617
|160.044
|17
|Kohta Nozane
|18
|1'37.088
|3.462
|0.140
|159.813
|18
|Loris Baz
|21
|1'37.156
|3.530
|0.068
|159.701
|19
|Leandro Mercado
|20
|1'37.346
|3.720
|0.190
|159.390
|20
|Kyle Smith
|17
|1'37.790
|4.164
|0.444
|158.666
|21
|Hafizh Syahrin
|2
|1'38.249
|4.623
|0.459
|157.925
|Oliver Konig
|16
|1'39.095
|5.469
|0.846
|156.577
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HAFTA SONU PROGRAMI
|SEANS
|TARİH
|
SAAT
|İÇERİK
|SSP 1. antrenman seansı
|
11 Kasım Cum
|
04:00
|
|SBK 1. antrenman seansı
|
11 Kasım Cum
|
05:00
|
|SSP 2. antrenman seansı
|
11 Kasım Cum
|
07:00
|
|SBK 2. antrenman seansı
|
11 Kasım Cum
|
08:00
|
|SBK 3. antrenman seansı
|
12 Kasım Cmt
|
03:30
|
|SSP SP
|
12 Kasım Cmt
|
04:55
|
|SBK SP
|
12 Kasım Cmt
|
05:40
|
|SSP Yarış 1
|
12 Kasım Cmt
|
07:00
|
|SBK Yarış 1
|
12 Kasım Cmt
|
08:30
|
|SBK Isınma turları
|
13 Kasım Paz
|
03:30
|
|WorldSSP - Isınma turları
|
13 Kasım Paz
|
03:55
|
|SBK SP Yarışı
|
13 Kasım Paz
|
05:30
|
|SSP Yarış 2
|
13 Kasım Paz
|
07:00
|
|SBK Yarış 2
|
13 Kasım Paz
|
08:30
|
12 yarışlık 2023 Dünya Superbike takvimi açıklandı
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