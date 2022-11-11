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World Superbike / Mandalika Antrenman raporu

Endonezya WSBK: İlk günün lideri Bautista, Toprak 2.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'nın Mandalika pistinde gerçekleştirilecek sondan ikinci yarış hafta sonuna lider olarak başladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Endonezya WSBK: İlk günün lideri Bautista, Toprak 2.
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Mandalika'da pist üstü aktiviteleri bugün itibariyle başladı. Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en hızlı isim olurken, öğleden sonra pist şartlarının iyileşmesiyle şampiyona lideri Bautista en hızlı zamanın sahibi oldu.

Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Bautista, 45 dakikalık ikinci antrenman seansının sonunda 1:33.626 ile hem seansın, hem de bugünün en hızlı derecesini elde etti.

Günün çoğunda lider durumda bulunan Razgatlıoğlu, pist şartları iyileştikçe derecelerini iyileştirdi ancak Toprak'ın 1:34.088'lik derecesi, Bautista'nın en son hızlı turunun gerisinde kaldı.

Buna rağmen Toprak'ın geçen seneki pole derecesi olan 1:32.877, hâlâ en hızlı tur konumunda bulunuyor.

Ducati'den Michael Ruben Rinaldi, 1:34.590 ile günün 3. hızlı ismi olurken onu 0.005 sn geriden Jonathan Rea takip etti.

Beşinci sıradaki Garrett Gerloff'u Xavi Fores, Andrea Locatelli ve Xavi Vierge takip ettiler.

Sabah seansında Razgatlıoğlu'nun arkasında ikinci olan Iker Lecuona, öğleden sonraya da güçlü başladı ancak Honda sürücüsü 4. virajda kaza yaptı. Bu kaza sonrası seans kırmızı bayrakla durdurulurken Lecuona kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

1. Antrenman Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 12 1'36.938     160.061
2 Spain Iker Lecuona 18 1'37.127 0.189 0.189 159.749
3 Spain Alvaro Bautista 19 1'37.509 0.571 0.382 159.123
4 Netherlands Michael vanderMark 14 1'37.719 0.781 0.210 158.781
5 Spain Xavi Vierge 17 1'37.882 0.944 0.163 158.517
6 Italy Andrea Locatelli 14 1'37.913 0.975 0.031 158.467
7 Italy Michael Ruben Rinaldi 15 1'37.932 0.994 0.019 158.436
8 United Kingdom Jonathan Rea 13 1'37.965 1.027 0.033 158.383
9 United Kingdom Scott Redding 15 1'38.052 1.114 0.087 158.242
10 Kyle Smith 18 1'38.114 1.176 0.062 158.142
11 United Kingdom Alex Lowes 13 1'38.694 1.756 0.580 157.213
12 France Lucas Mahias 15 1'38.697 1.759 0.003 157.208
13 Germany Philipp Oettli 14 1'38.849 1.911 0.152 156.966
14 Italy Axel Bassani 14 1'38.869 1.931 0.020 156.934
15 Malaysia Hafizh Syahrin 14 1'39.004 2.066 0.135 156.720
16 United States Garrett Gerloff 15 1'39.147 2.209 0.143 156.494
17 Czech Republic Oliver Konig 19 1'39.360 2.422 0.213 156.159
18 France Loris Baz 18 1'39.444 2.506 0.084 156.027
19 Argentina Leandro Mercado 18 1'39.749 2.811 0.305 155.550
20 Spain Xavi Fores 17 1'39.754 2.816 0.005 155.542
21 Japan Kohta Nozane 17 1'40.704 3.766 0.950 154.075
22 Ireland Eugene Laverty 18 1'41.630 4.692 0.926 152.671
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2. Antrenman Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 24 1'33.626     165.723
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 26 1'34.088 0.462 0.462 164.909
3 Italy Michael Ruben Rinaldi 18 1'34.590 0.964 0.502 164.034
4 United Kingdom Jonathan Rea 16 1'34.595 0.969 0.005 164.025
5 United States Garrett Gerloff 20 1'34.843 1.217 0.248 163.596
6 Spain Xavi Fores 21 1'34.871 1.245 0.028 163.548
7 Italy Andrea Locatelli 23 1'34.941 1.315 0.070 163.427
8 Spain Xavi Vierge 20 1'35.022 1.396 0.081 163.288
9 Italy Axel Bassani 19 1'35.139 1.513 0.117 163.087
10 United Kingdom Scott Redding 20 1'35.213 1.587 0.074 162.960
11 United Kingdom Alex Lowes 21 1'35.265 1.639 0.052 162.871
12 France Lucas Mahias 18 1'35.414 1.788 0.149 162.617
13 Germany Philipp Oettli 17 1'35.610 1.984 0.196 162.284
14 Spain Iker Lecuona 4 1'35.766 2.140 0.156 162.019
15 Netherlands Michael vanderMark 18 1'36.331 2.705 0.565 161.069
16 Ireland Eugene Laverty 17 1'36.948 3.322 0.617 160.044
17 Japan Kohta Nozane 18 1'37.088 3.462 0.140 159.813
18 France Loris Baz 21 1'37.156 3.530 0.068 159.701
19 Argentina Leandro Mercado 20 1'37.346 3.720 0.190 159.390
20 Kyle Smith 17 1'37.790 4.164 0.444 158.666
21 Malaysia Hafizh Syahrin 2 1'38.249 4.623 0.459 157.925
  Czech Republic Oliver Konig 16 1'39.095 5.469 0.846 156.577
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HAFTA SONU PROGRAMI

SEANS TARİH
SAAT
 İÇERİK
SSP 1. antrenman seansı
11 Kasım Cum
04:00
 
 
 
 
 
SBK 1. antrenman seansı
11 Kasım Cum
05:00
 
 
 
 
 
SSP 2. antrenman seansı
11 Kasım Cum
07:00
 
 
 
 
 
SBK 2. antrenman seansı
11 Kasım Cum
08:00
 
 
 
 
 
SBK 3. antrenman seansı
12 Kasım Cmt
03:30
 
 
 
 
 
SSP SP
12 Kasım Cmt
04:55
 
 
 
 
 
SBK SP
12 Kasım Cmt
05:40
 
 
 
 
 
SSP Yarış 1
12 Kasım Cmt
07:00
 
 
 
 
 
SBK Yarış 1
12 Kasım Cmt
08:30
 
 
 
 
 
SBK Isınma turları
13 Kasım Paz
03:30
 
 
 
 
 
WorldSSP - Isınma turları
13 Kasım Paz
03:55
 
 
 
 
 
SBK SP Yarışı
13 Kasım Paz
05:30
 
 
 
 
 
SSP Yarış 2
13 Kasım Paz
07:00
 
 
 
 
 
SBK Yarış 2
13 Kasım Paz
08:30
 
 
 
 
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