Toyota, markanın WRC’ye dönüşünde önemli rol oynayan Latvala’yı övdü

Toyota, 2020’de Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile mücadele edeceğini açıklamış; böylece Kris Meeke ve markanın 2017’de spora dönüşünden bu yana takımla beraber olan Jari-Matti Latvala koltuksuz kalmıştı.

Toyoda, Volkswagen sürücüsü olduğu zamanlar Latvala ile görüştüklerinde Fin sürücünün tutkusunun ve Corolla ile Celica’ları sürüş hikayelerinin karar sürecinde yardımcı olduğunu açıkladı.

Toyoda, “2014’te Finlandiya’ya ilk kez gittiğimde Toyota WRC’ye dönüş kararını henüz vermemişti.”

“Çok heyecanlıydım çünkü ilk WRC ziyaretimdi ve sürücüleri görmek için otel lobisinde beklemiştim.”

“Gelen ilk sürücü Jari-Matti’ydi. Onu heyecanla karşıladığımda dostça şekilde merhaba dedi.”

“Sohbet ederken benim Toyota’dan biri olduğumu fark etti ve kendi Corolla ve Celica’sı hakkında mutlu şekilde konuştu.”

“Geri dönme kararını verdiğim an o andı. Bir sürücü, Toyota’nın rekabet ettiğini hatırlarken WRC’ye geri dönmemiz gerekiyordu.”

“Belki bu kadar arkadaş canlısı bir Volkswagen sürücüsü görmeseydim, Toyota şu anda WRC’de olmayabilirdi!”

“O günden 2 yıl sonra onun bir sürücümüz olabileceğini duyduğumda bu harika kadere çok sevindim.”

“Açıkçası ilk sezonumuzda ralli kazanabileceğimizi düşünmüyordum. Hedefimiz, bir sene içerisinde podyum almaktı.”

“Ancak o, Toyota’yı hemen Monte Carlo’da podyuma taşıdı. Ve daha sonra İsveç’te podyumun en tepesine taşıdın. Bu, rüya gibi bir tecrübeydi.”

“Geçen sene Finlandiya’da podyumda beraber yer aldığımız için çok mutlu oldum.”

Toyoda, Latvala’yla irtibatta kalmak istediğini de belirtti ve ayrıca çabalarından ötürü Meeke’e de teşekkür etti.

“Kris, Toyota için çok çalıştın. Her zaman maksimum atak modunda sürdün ve aracı limitlerine kadar zorladın ve eski bir mühendis açısından çok tavsiye verdin. Bu, Yaris’i daha da güçlendirdi.”

“Bu yılki katkıların için teşekkür ederim.”

Meeke ve Latvala, M-Sport’ta kalan tek boş koltuk için mücadele eden isimler arasında yer alıyorlar.

Citroen’in WRC’den ayrılmasıyla beraber sekiz sürücü, Ford Fiesta WRC koltuğu için savaşıyor.