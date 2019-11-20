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WRC / Son dakika

Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

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Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!
Ekleyen:
, Şef Editör
20 Kas 2019 10:59

Citroen, dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasının ardından 2019 sonu itibariyle WRC'de yarışmayacağını duyurdu.

Peugeot'nun 2022'de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edeceğini duyurmasının ardından Citroen'in WRC'deki geleceği gündeme gelmişti. Citroen, ilk olarak 2021 sonunda WRC'den ayrılacağını duyurmuştu.

Ancak takımın Fransız sürücüsü Ogier'in sene sonunda takımdan ayrılma kararı almasıyla lider pilotsuz kalan Citroen 2020'de WRC'de mücadele etmeme kararı aldı.

Bu sene şampiyon olan Toyota sürücüsü Ott Tanak'ın Hyundai ile anlaşmasının ardından Toyota'da lider koltuk boşalmıştı. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Ogier'in Toyota ile anlaştığı, gelecek sene Toyota'da Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile birlikte mücadele edeceğinin pazartesi açıklanması bekleniyor.

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Bu sene Citroen adına mücadele eden Ogier ve takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin birer senelik daha anlaşmaları bulunuyordu ancak Ogier'in zor sezon geçirmesinin ardından ayrılık kararı alması, takımı ayrılık sürecini öne çekme konusunda zorlamış oldu.

Yapılan açıklamada "Citroen, 2020 sezonunda takıma liderlik edecek birinci sınıf pilot bulamaması nedeniyle WRC programından ayrılma kararı aldı." denildi.

Ogier Toyota ile anlaşacak olsa da Lappi'nin geleceği belirsiz. Citroen'in WRC'den çekilmesiyle WRC'deki koltuk sayısı da azalmış olacak. Hyundai ve Toyota koltukları dolmuş durumda. Geriye sadece M-Sport Ford kalıyor.

Citroen CEO'su Linda Jackson, "WRC programından 2019 sezonu itibariyle ayrılma kararımız, Sebastien Ogier'in Citroen Racing'den ayrılma kararı sonrası geldi."

"Açıkçası bu durumun olmasını istemiyorduk ancak Sebastien olmadan 2020 sezonunu hayal edemedik. Citroen Racing takımına tutkularından ve adanmışlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Citroen'in DNA'sında ralliler yer alıyor. 102 galibiyet ve 8 üreticiler şampiyonluğu ile WRC tarihinin en başarılı üreticilerinden birisi olduğumuz için gurur duyuyoruz." dedi.

Ogier ya da Toyota henüz bu konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçındılar.

Citroen, WRC'de Sebastien Loeb ile art arda 9 pilotlar, 8 takımlar şampiyonluğu kazandı.

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Seri WRC
Editör Abdullah Çelik

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