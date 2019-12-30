WRC
WRC
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
23 Oca
-
26 Oca
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
30 Nis
-
03 Nis
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
198 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
219 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
289 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
303 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
324 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Ogier, Toyota’da özel bir statü istemiyor

paylaşım
yorumlar
Ogier, Toyota’da özel bir statü istemiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jack Benyon
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Ara 2019 11:49

Altı kez Dünya Ralli şampiyonu Sebastien Ogier, 2020’de Toyota içinde “özel bir statü” istemediğini söyledi.

Toyota gelecek sene tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla yarışacak. Takım 2020’de, M-Sport’tan Elfyn Evans ve Citroen’den Ogier’in yanı sıra WR2 Pro şampiyonu Kalle Rovanpera ile yarışacak.

Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke, takımla tam zamanlı anlaşma yapmazlarken, şampiyon Ott Tanak şaşırtıcı bir hamleyle Hyundai’ye geçti.

Rovanpera’nın çaylak olmasına ve Evans’ın sadece bir WRC galibiyeti olmasına rağmen, Ogier takımda bir numara olmak veya tercih önceliği talep etmediğini söyledi.

Ogier, “Sezonun başındaki yaklaşımım, takım arkadaşımın bana nasıl yardımcı olabileceğini düşünmekle ilgili değil. Hedefim her zaman kendime odaklanmak ve işimi kendim halletmek. En önemlisi bu.”

“Sezon başında hiçbir zaman özel bir statü istemedim, hepimiz sezon başında aynı şansı hak ediyoruz.”

“Sene içerisinde olabilecek şeylere bağlı olarak, sezonun ikinci yarısında strateji yapılabilir. Ancak ilk yarıda kendimize odaklanmalı ve takıma en iyi sonuçları getirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

İlgili haberler:

Evans ise, önümüzdeki ay başlayacak olan yeni sezonun ilk ayağı Monte Carlo’da Ogier’nin yardımcılığını üstleneceğini varsaymanın yanlış olacağını söyledi.

Gallerli sürücü, 2017 ve 2018’de M-Sport’ta Ogier ile takım arkadaşıydı ve Ogier’nin şampiyonluklarına yardım etmek için birçok kez Fransız sürücüye yol vermişti.

Evans, “Bence sezona eşit şekilde başlayacağız ve sonuçta performans göstermek bana kalmış. Sezonun ikinci yarısının ne getireceğini göreceğiz, ancak dürüst olmak gerekirse sadece kendi işimi en iyi şekilde yapmaya odaklandım.”

“Tarihsel olarak Toyota, sürücülerine eşit fırsat vermeye odaklanan bir takım ve bu yaklaşımın devam edeceğinden eminim. Yani temel olarak bu bana bağlı.”

“Yaptığım şeye odaklanmam ve diğer şeyleri düşünmemem gerekiyor. ‘Bu ya da şu rallileri kazanmalıyım’ diye düşünmüyorum. Özellikle kazanmak istediğim bir ralli yok ve bu aynı şekilde şampiyona için de geçerli.”

“Monte Carlo için yaklaşımım, oraya gidip fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak olacak. Yılın geri kalanında da yaklaşım bu olacak.” ifadelerini kullandı.

Evans, Ogier ve Rovanpera, 2020 sezonunun 23-26 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo’daki açılışı öncesinde Yaris WRC’yi test etme şansı buldular.

Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Tommi Mäkinen, and Kalle Rovanperä, Toyota Racing WRT

Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Tommi Mäkinen, and Kalle Rovanperä, Toyota Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Sonraki haber
Paraguay, WRC takvimine girmek için başvuruda bulundu

Önceki haber

Paraguay, WRC takvimine girmek için başvuruda bulundu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Racing
Editör David Evans

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

23 Oca - 26 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

8dk
3
Formula 1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

2s
4
Formula 1

Hakkinen, Leclerc'in performansından etkilendi

5
Formula 1

Williams: “Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”

Son Videolar

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar 01:50
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 16-17. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 14-15. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar 01:46
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 10-13. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar 01:39
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 7-9. etaplar

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar 01:47
WRC

WRC: Katalonya Rallisi 4-6. etaplar

Son Haberler

Ogier, Toyota’da özel bir statü istemiyor
WRC

Ogier, Toyota’da özel bir statü istemiyor

Paraguay, WRC takvimine girmek için başvuruda bulundu
WRC

Paraguay, WRC takvimine girmek için başvuruda bulundu

WRC araçları 2022’de hibrit güç desteği alacaklar
WRC

WRC araçları 2022’de hibrit güç desteği alacaklar

Bottas, Citroen ile Arctic Lapland Rallisi’ne katılacak
Misc

Bottas, Citroen ile Arctic Lapland Rallisi’ne katılacak

2019'un en iyi 50 yarış pilotu
F1

2019'un en iyi 50 yarış pilotu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.