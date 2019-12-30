Ogier, Toyota’da özel bir statü istemiyor

Toyota gelecek sene tamamen yeni bir sürücü kadrosuyla yarışacak. Takım 2020’de, M-Sport’tan Elfyn Evans ve Citroen’den Ogier’in yanı sıra WR2 Pro şampiyonu Kalle Rovanpera ile yarışacak.

Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke, takımla tam zamanlı anlaşma yapmazlarken, şampiyon Ott Tanak şaşırtıcı bir hamleyle Hyundai’ye geçti.

Rovanpera’nın çaylak olmasına ve Evans’ın sadece bir WRC galibiyeti olmasına rağmen, Ogier takımda bir numara olmak veya tercih önceliği talep etmediğini söyledi.

Ogier, “Sezonun başındaki yaklaşımım, takım arkadaşımın bana nasıl yardımcı olabileceğini düşünmekle ilgili değil. Hedefim her zaman kendime odaklanmak ve işimi kendim halletmek. En önemlisi bu.”

“Sezon başında hiçbir zaman özel bir statü istemedim, hepimiz sezon başında aynı şansı hak ediyoruz.”

“Sene içerisinde olabilecek şeylere bağlı olarak, sezonun ikinci yarısında strateji yapılabilir. Ancak ilk yarıda kendimize odaklanmalı ve takıma en iyi sonuçları getirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Evans ise, önümüzdeki ay başlayacak olan yeni sezonun ilk ayağı Monte Carlo’da Ogier’nin yardımcılığını üstleneceğini varsaymanın yanlış olacağını söyledi.

Gallerli sürücü, 2017 ve 2018’de M-Sport’ta Ogier ile takım arkadaşıydı ve Ogier’nin şampiyonluklarına yardım etmek için birçok kez Fransız sürücüye yol vermişti.

Evans, “Bence sezona eşit şekilde başlayacağız ve sonuçta performans göstermek bana kalmış. Sezonun ikinci yarısının ne getireceğini göreceğiz, ancak dürüst olmak gerekirse sadece kendi işimi en iyi şekilde yapmaya odaklandım.”

“Tarihsel olarak Toyota, sürücülerine eşit fırsat vermeye odaklanan bir takım ve bu yaklaşımın devam edeceğinden eminim. Yani temel olarak bu bana bağlı.”

“Yaptığım şeye odaklanmam ve diğer şeyleri düşünmemem gerekiyor. ‘Bu ya da şu rallileri kazanmalıyım’ diye düşünmüyorum. Özellikle kazanmak istediğim bir ralli yok ve bu aynı şekilde şampiyona için de geçerli.”

“Monte Carlo için yaklaşımım, oraya gidip fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak olacak. Yılın geri kalanında da yaklaşım bu olacak.” ifadelerini kullandı.

Evans, Ogier ve Rovanpera, 2020 sezonunun 23-26 Ocak tarihleri arasındaki Monte Carlo’daki açılışı öncesinde Yaris WRC’yi test etme şansı buldular.