Latvala: "Rovanpera değişken koşullarda başka bir gezegenden gelmiş gibi"

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Değişken koşullara ve hızlı çakıl etaplarına rağmen Estonya Rallisi'nde bir kez daha ustalığını konuşturan Rovanpera, arka arkaya ikinci, sezonun beşinci galibiyetini elde ederek şampiyonadaki farkı iyice arttırdı.

Bu sezon birçok kez olduğu gibi bir kez daha yağmurla başa çıkması gereken Rovanpera, ıslak zeminde elde ettiği avantajı kullanarak genel klasmanda Cuma gününe çok iyi başlayan takım arkadaşı Elfyn Evans'ın bir dakika önünde yer aldı.

Genç sürücü, özellikle takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin "en çılgın etap" olarak tanımladığı güç etabında oldukça başarılıydı, nitekim parkur tamamen ıslaktı.

Buna rağmen bir kez daha koşulları kendine göre yönlendirmeyi başaran Rovanpera, etabı takım arkadaşı Evans'ın 22.5 saniye önünde tamamlayarak ekstra beş puanı da cebine attı.

Sürücüsünün performansını açıklamakta zorlanan Latvala, "Kalle'nin neler yaptığını açıklayabilecek tek bir kelime bile yok."

"Bir kez daha koşullar kötüleşti ve bir kez daha Kalle olağanüstüydü. Nereden geldiğini bilmiyorum, koşullar kötüleştiğinde başka bir gezegenden gelmiş olduğunu hissediyorum."

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Rovanpera'nın beşinci galibiyeti, şampiyonadaki en yakın rakibi Thierry Neuville'in 83 puan önüne geçmesi anlamına da geliyordu.

Puan durumunun ışığında Latvala, Rovanpera'nın şu anda Colin McRae'ye ait olan "en genç WRC şampiyonu" rekorunu kırmasının da an meselesi olduğunu söylüyor.

Latvala, "Eğer bu performansını sürdürürse, şampiyonluğa ulaşması da an meselesi."

"Bununla birlikte, geçmişte sezon ortasında garanti gibi görülen, ancak kıl payı kaybedilen şampiyonlukları da çok gördük."

"Gerçekçi olmalıyız. Artık şampiyonluğu güvence altına almak için galibiyet alması gerekmiyor, bu yüzden son darbeyi vurmak için her şeye sahip." dedi.

Rovanpera'nın kariyerinin yedinci zaferi, ilk zaferinden tam 12 ay sonra geldi.

Bu yüksek formu nasıl tutturduğu sorulan genç sürücü, "Elbette ilk galibiyet her zaman daha özeldir ama geçen yıldan bu yana çok daha fazla deneyime sahibiz ve araçta daha rahat hissedebiliyoruz."

“Tabii ki araçtaki hissiyat gerçekten çok iyi. Bu hafta sonu harika bir sonuç elde ettik."

"Yola çıkan ilk araçtık ve Cuma sabahı etapları, tempoya ayak uyduramadığımız tek bölümdü, ancak ondan sonra yeniden mücadeleye dahil olduk ve ralliyi gerçekten iyi yönettik."

“Güç etabı bizim için itici güç rolü oynadı. Bu havada biraz fark yaratabileceğinizi gördüm ve biraz zorlamaya, biraz da güvende olmaya çalıştım. Sürüşten zevk alıyordum.” dedi.