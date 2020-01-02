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WRC / Son dakika

Resmi: Lappi, 2020'de M-Sport'a katılıyor

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Resmi: Lappi, 2020'de M-Sport'a katılıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Oca 2020 13:01

Esapekka Lappi, 2020 WRC sezonunda Teemu Suninen ile birlikte M-Sport WRC Team adına mücadele edecek.

Motorsport.com bugün, Esapekka Lappi'nin 2020 sezonu için M-Sport ile anlaştığını öğrenmişti ve resmi açıklamanın da gün içerisinde yapılması bekleniyordu.

Açıklamaya göre Gus Greensmith, 2020 WRC sezonunda toplam dokuz rallide Ford Fiesta WRC'yi sürecek. Esapekka Lappi ve Teemu Suninen ise 13 rallinin tamamında yer alacaklar.

M-Sport'un Elfyn Evans'tan boşalan koltuğa eski Toyota sürücüsünü geçirme kararı, 2020'de WRC'deki son boş koltuğun da dolduğu anlamına geliyor.

Citroen geçen sezonun ardından WRC'den çekilme kararı almış ve Lappi boşa çıkmıştı. Finlandiyalı pilot ilginç şekilde ilk ralli şampiyonluğunu İngiliz takım tarafından yönetilen bir Fiesta S2000'le 2012 Finlandiya Ralli Şampiyonası'nda almıştı.

28 yaşındaki Lappi, "Bu yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum ve neler başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. M-Sport, ralli konusunda çok tutkulu bir takım ve bu koltuk için pek çok yetenekli sürücü vardı. Bu yüzden bize -bana ve yardımcı pilotum Janne'ye- 2020'de neler yapabileceğimizi göstermek adına güvendikleri için mutluyum."

"Bu hafta testlere başlıyoruz ve Fiesta'yı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bir Ford'u son kullandığımda çok başarılıydık ve bu yıl da bunun devam ettiğini görmek harika olur. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve umarım bazı güçlü sonuçlar alabiliriz." dedi.

Lappi ve Suninen'le beraber M-Sport, Finlandiyalı bir kadroya sahip olacak.

Öte yandan geçen sezon üç kez Fiesta WRC'yi süren Greensmith, Monte Carlo, Meksika, Arjantin, Portekiz, Sardunya, Finlandiya, Türkiye, Almanya ve Galler Rallisi'nde mücadele edecek.

Manchester doğumlu İngiliz, "Tüm hayatım boyunca bu fırsatı bekledim ve şimdi buna sahibim. Bir pilot olarak gelişimime yardımcı olan M-Sport ve Ford'daki herkese çok şey borçluyum ancak yapılacak daha çok şey var. Kış sezonu boyunca ralli aracı dışında kendi üzerimde de önemli değişiklikler yaptım. Hiç bu kadar zinde ve hiç bu kadar hızlı olmamıştım." dedi.

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: M-Sport

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Esapekka Lappi , Teemu Suninen
Takımlar M-Sport
Editör David Evans

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