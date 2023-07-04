Latvala, uzun süre sonra ilk kez bir rallide boy gösterecek

Uzun kariyerine 18 ralli galibiyeti sığdıran Latvala, "şampiyon olamadan en çok ralli kazanan sürücü" unvanını da elinde bulundurmakta.

Tam zamanlı kariyeri 2019 sezonunun ardından son bulan Latvala, sadece bir sene sonra Toyota'nın davetini kabul etti ve takım patronu olarak WRC'ye döndü.

Latvala döneminde Toyota'nın epey başarılı olduğu söylenebilir, nitekim son iki sezondur hem takımlar şampiyonu, hem de sürücüler şampiyonluğu Toyota'dan başkasına gitmedi.

Ancak kendisi önümüzdeki ay Finlandiya'da takım patronluğu görevine odaklanamayacak, nitekim dördüncü Toyota GR Yaris'in direksiyonuna geçerek mücadele etmeye hazırlanıyor!

Son olarak 2020 İsveç Rallisi'nde parkura çıkan Latvala, ilk kez bir Rally1 aracıyla mücadele edecek. Kendisinin yardımcı sürücülüğünü ise Toyota test sürücüsü Juho Hanninen üstlenecek.

3-6 Ağustos tarihlerindeki ralli boyunca takım patronluğu görevinde ise Toyota yönetim kurulu başkanı Akio Toyoda yer alacak.

Latvala, "Hikaye sanırım 2022 sezonunun bitiminden sonra, Japonya'dayken ve Başkanımız Morizo ile konuşurken başladı."

"Bir Rally1 aracının direksiyonuna geçme hayalim olduğunu söyledim, çünkü son 20 yılda tüm WRC araçlarını ve araçların evrimini deneyimleme fırsatım olmuştu. Rally1 deneyimim ise hiç yok." bu

"Morizo da 'evet, bunu yapmalıyız' diyerek beni onayladı, ne zaman yapacağımıza ise karar veremedik.

"Fakat sonrasında bu sezon dört araçla mücadele etme kararı aldık ve bu yılın başında Akio 'bu yıl yapabiliriz, hadi yapalım' dedi."

"Kısa süre sonra ise Finlandiya Rallisi'ne geleceğini söyledi ve biz de bunun iyi bir fikir olabileceğini düşündük. Akio benim direksiyona geçmemi istedi, ben de kendisine 'o zaman takım patronu sen olacaksın' dedim. Böylece anlaştık!"

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Ralli öncesi bir günlük test gerçekleştirmesi beklenen Latvala'nın hedefi ise elbette ralliyi ilk 10'da bitirmek!

Latvala, "Şimdiden gergin hissettiğimi itiraf etmeliyim, çünkü Finlandiyaʼda sürüş yapmanın bir ayrıcalık olduğunu biliyorum."

"Bu sizin eviniz olduğunda ve şampiyonadaki en iyi rallilerden biri olduğunda, hisler ve duygular gerçekten çok yüksek oluyor.

"En iyi sonucu almanın zor olacağını biliyorum, çünkü ilk kez bir Rally1 aracıyla mücadele edeceğim."

"2019ʼdan beri, yani dört yıldır üst düzey bir otomobile binmedim. Ancak amacımız hafta sonu boyunca eğlenmek ve iyi vakit geçirmek, zaten asıl hedefimiz de bu: her etaptan sonra gülümseyebilmek."

"Eğer ki tüm bunların ardından beşinci ve onuncu sıra arası bir yerde olursak, o zaman gerçekten mutlu olacağım."

"Sadece bir test yapacağım, sonrasında direkt ralliye katılacağım. Bu hiç de kolay değil."

"Her neyse, olay sadece deneyim kazanmak ve keyif almaktan ibaret. Kariyer peşinde koşmuyorum." dedi.