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Latvala, 2020 için beş rallilik Toyota anlaşmasını kovalıyor

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Latvala, 2020 için beş rallilik Toyota anlaşmasını kovalıyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Ara 2019 09:55

Jari-Matti Latvala, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası sezonunda Toyota ile beş rallilik bir anlaşmayı kovalıyor.

Toyota’nın 2020’de Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera ile yarışacağını açıklamasının ardından Latvala koltuksuz kalmıştı.

Ancak Latvala, en azından İsveç ve Finlandiya rallilerinde takımla birlikte mücadele edecek.

Bu hamle, Toyota Motor Corporation başkanı Akio Toyoda’nın, Latvala ile “irtibatta kalmak” istemesini açıklamasından sonra geldi.

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Böylece Latvala, art arda dördüncü senede de Toyota ile bağlarını korumuş olacak.

Motorsport.com’a konuşan Latvala, “Bu iki ralliye katılacağımı doğrulayabilirim. Ancak Sardinya, Portekiz ve Britanya rallileri için de sponsor bulmaya çalışıyorum.”

“Hayalim, Yeni Zelanda Rallisi’nde de yarışmak ancak bu çok pahalı olur. Gelecek sene sürüş yapmaya devam etmek benim için çok önemli.”

“Bu sene zorluydu, özel hayatım da fırtınalı geçti ancak gelecek seneyi tamamen durmaktan çok bir duraklama olarak görüyorum.”

“34 yaşındayım ve hâlâ birkaç sene daha iyi şekilde sürebileceğimi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Eğer Latvala bu beş rallilik anlaşmayı yaparsa, Toyota’nın bir “B takımı” kurma düşüncesini yeniden canlandırabilir.

Eğer bu takım kurulursa Latvala potansiyel olarak Toyota’nın genç sürücüsü Takamoto Katsuta ile takım arkadaşı olacak. Katsuta gelecek sene takvimdeki sekiz Avrupa ayağında ve Japonya Rallisi’nde mücadele edecek.

Toyota’daki kaynaklar, 2020 için ikinci bir takımın düşünüldüğünü doğruladı.

Asıl fikir, Rovanpera ve Katsuta’yı ikinci takımda yarıştırmak ve böylece genç sürücülerin çok fazla göz önünde olmadan öğrenmelerini sağlamaktı.

İkinci bir puan toplayan üretici takımının kurulması ve yarıştırılması, Toyota’nın üç yıl içinde ikinci kez şampiyon sürücü çıkartma amacı için faydalı olabilir.

Latvala, Makinen’e ve Toyota’ya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Latvala, “Dediğim gibi, gelecek yıl sürüş yapmak istiyorum. Belki ikinci takıma katılmak ve puanlar kazanmak mantıklı olabilir.”

“Bunu kariyerimde daha önce de yaptım. 2007’de Stobbart Ford takımında Matthew Wilson’la beraberdim ve üçüncü sıra için Subaru’ya karşı savaşıyorduk.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Jari-Matti Latvala
Editör David Evans

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