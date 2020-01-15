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M-Sport, 2020 için hazırladığı büyük motor güncellemesinden umutlu

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M-Sport, 2020 için hazırladığı büyük motor güncellemesinden umutlu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 14:55

M-Sport WRC takımı, yeni motor güncellemesinin 2017'de mevcut kurallar başladığından bu yana hazırlanan "en büyük motor güncellemesi" olduğunu düşünüyor ve bunu zafere dönüştürmeyi hedefliyor.

Ford Fiesta WRC, yeni kuralların başlangıcında ön tarafta mücadele ediyordu ve Sebastien Ogier 2017 ile 2018'de arka arkaya iki sürücüler şampiyonluğu alırken, M-Sport da 2017'de üreticiler şampiyonluğunu kazandı.

Ancak geçen sezon, Ogier'in Citroen'e geçmesinden sonra zorlu bir yıl geçirdiler ve hem Elfyn Evans hem de Teemu Suninen herhangi bir yarış kazanamadı.

Takım sahibi Malcolm Wilson, dördüncü ralliye getirilmesi planlanan güncellemeyle yeniden zaferle için mücadele etmelerini bekliyor.

Motorsport.com'a konuşan Wilson, “Bu araçla çalışmaya başladığımız 2017'den beri motorda yaptığımız en büyük değişiklik oldu. Gerçekten büyük bir adım. Beklediğiniz gibi görünüyor. Ford ile bu konuda yakından çalıştık. Ford motorda çok sayıda modelleme çalışması yapıyor."

“Daha fazla güç, tork ve sürülebilirlik olacak. Söylediğim gibi, büyük bir fark yaratacak. Bunu kullanmaya başladıktan sonra, serinin geri kalan tüm rallilerinde zafer için mücadele etmememiz için hiçbir neden göremiyorum."

"Bu yıl geldiğimiz noktayı biliyoruz ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Her rallide üç aracımız olmayacak, bu yüzden üreticiler şampiyonluğu için savaşacak durumda olmayacağız, ama zafer hedefleyebileceğimiz bazı ralliler olacak." dedi.

M-Sport, bu ayın başlarında eski Citroen sürücüsü Esapekka Lappi ile anlaşmıştı.  Koltuk için çok sayıda müsait sürücü olmasına rağmen Wilson, “kendini kanıtlayan” Lappi'yle anlaşmanın zor bir seçim olmadığını dile getirdi.

Wilson, "Esapekka, daha önce benim için hiç yarışmayan az sayıdaki sürücüden biriydi."

“Oturduk ve bir şeyler konuştuk. Burada yaptığımız şeye ve takımda sahip olduğumuz ortama iyi şekilde uyduğunu çabucak görebiliyordum."

“WRC konusunda iyi bir deneyime sahip ve kendisini kanıtlamış bir ralli galibi. Tüm bunlarla gelen kazanan zihniyeti de var. Sanırım takıma hızlı şekilde adapte olacak ve aracımızı sürmek onun için kolay olacak."

"Etrafta birkaç farklı sürücü vardı, ama onunla oturup konuştuktan sonra zor bir seçim olmadı." dedi.

Craig Breen, Andreas Mikkelsen, Jari Matti Latvala ve Kris Meeke, boşta olan isimlerden sadece bazılarıydı.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Esapekka Lappi , Teemu Suninen
Takımlar M-Sport
Editör David Evans

Yarış merkezi

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