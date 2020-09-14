Sordo, İtalya'da Hyundai ile WRC'ye geri dönüyor

İspanyol pilot, Hyundai'nin üçüncü fabrika i20 Coupe WRC'sini, 8-11 Ekim tarihinde Sardunya adasında yapılacak rallide tam zamanlı sürücüler Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın yanında kullanacak.

Sordo, WRC'deki ikinci galibiyetini ve Hyundai ile aldığı ilk galibiyeti, şu anki takım arkadaşı ve geçen seneki Toyota pilotu Tanak'ın yaşadığı direksiyon sorunu yaşamasıyla beraber kazanmıştı.

37 yaşındaki pilotun çıktığı son ralli, uluslararası düzeyde etkisini gösteren koronavirüs pandemisinden önce Mart ayında gerçekleştirilen Meksika Rallisi olmuştu. Sordo, yaşadığı motor sorunları nedeniyle ralliden çekilmek zorunda kalmıştı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Şu ana kadar Hyundai, üçüncü aracını Sordo, dokuz kez şampiyon Sebastien Loeb ve Estonya Rallisi'ni Tanak'ın arkasında ikinci sırada tamamlayarak takım için 1-2 sonucu alan Craig Breen arasında paylaştırdı.

Loeb, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Rallisi'nde yer alarak, sezon açılışında çıktığı Monte Carlo Rallisi'nden sonraki ilk yarışına çıkacak.

Hyundai, Belçika'da gerçekleştirilecek sezonun son rallisinde üçüncü aracı ile yarışacak sürücüyü hâlâ açıklamamış durumda.

Yapılan dört ralli ve kalan üç ralli sonucunda markalar şampiyonasında Hyundai, rakibi Toyota'nın beş puan arkasında yer alırken, markanın şampiyonadaki en iyi pilotu Tanak ise, sürücüler şampiyonasının lideri olan Toyota pilotu Sebastien Ogier'in 13 puan arkasında yer alıyor.