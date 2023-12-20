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Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport'un yeni başkanı oldu

Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul'a giderek daha fazla güveniyor; Parisli menajer, takım patronluğu görevini sürdürecek ve aynı zamanda Hyundai Motorsport'un başkanı olacak.

Giacomo Rauli
Editör Giacomo Rauli
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Otomobil üreticisinin spor bölümü bugün yarış yönetiminde büyük bir değişikliğe gittiğini duyurdu; Koreli üretici Abiteboul'ü giderek daha merkezine koyma kararı aldı.

Geçen yılın başında Hyundai'nin WRC ekibinin başına geçen Abiteboul, Hyundai Motor Company'nin yeni başkanı oldu.

Formula 1'de Caterham ve Renault'nun patronluğunu üstlenen Abiteboul, 2021'den beri bu görevi üstlenen Sean Kim'in yerini alacak.

Abiteboul, duyurunun ardından şunları söyledi: "Her şeyden önce, beni Hyundai Motorsport'a getirdiği için Sean Kim'e ve bu yeni görev için bana gösterdiği güven için Hyundai'ye teşekkür etmeliyim."

"Yarıştığımız kategorilerde net hedeflerimiz var."

"Hyundai Motorsport'u, Hyundai Motor Company'nin gelişimini yansıtacak ve hem marka hem de N ürünlerini ortaya koyacak, uygun bir platforma dönüştürmek istiyoruz."

"Yapılması gereken işler olduğunun farkındayız ancak kendisini işine adanmış, yetenekli ve çok kültürlü insanlardan oluşan harika bir ekibe sahibiz. Ben de Sean'ın görev süresi boyunca yaptığı şekilde; saygı ve güven değerleriyle onlara liderlik edeceğim."

Abiteboul, göreve geldiğinden beri perde arkasında Hyundai'yi geliştirmek adına büyük çaba sarf etti.

WRC ekibine yeniden Ott Tanak'ı getiren Abiteboul, teknik tarafta FX Demaison ile anlaştı. Bu birlikteliğin meyvelerinin 2024'te gelmesi bekleniyor.

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

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