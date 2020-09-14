Murat Bostancı, Türkiye Rallisi özel röportaj

Avrupa Ralli Kupası bulunan Murat Bostancı, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ve Türkiye Rallisi'nde pilot olarak mücadele etmeyecek.

Bu sene daha çok deneyimlerini genç pilotlara aktaracak olan başarılı pilot ile Türkiye Rallisi ve Castrol Ford Team Türkiye'nin gelecek planlarına dair özel bir röportaj yaptık.

Uzun yıllar verdiğiniz mücadelenin ardından, ralliyi kenardan izlemek nasıl hissettirecek?

2020'de pilot koltuğunda değil, yönetici koltuğunda olacağım. Bu yıl pilot koçluğu ile geçecek. Bunun çok kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum çünkü genç pilotlara kendi bilgi birikimimi aktarmak, ralli sporuna ve takımımızın geleceğine daha faydalı bir görev olacak. Tabii ki pilot koltuğunda olmak bu işin en eğlenceli ve istediğim tarafı ama ne tarafı zor olacak, kenardan izlemek nasıl hissettirecek...

Bu sene Türkiye Ralli Şampiyonası'nda güzel bir rekabet olacak gibi. Yağız, Orhan, Burak abi, Buğra, Ümitcan, yani birçok R5 var. Bu rekabetin içerisinde olamamak, dışarıdan izlemek biraz zor olabilir. Bunu sezon içerisinde tecrübe edeceğim. Ancak dürüst olmam gerekirse pilot koltuğunda olmayınca özlememek mümkün değil.

Onur Vatansever, Murat Bostancı, Serdar Bostancı, Castrol Ford Team Turkiye Fotoğraf: Ford Motorsport Turkey

Castrol Ford Team Türkiye ekibi olarak bu seneki ralliden beklentileriniz neler?

Castrol Ford Team Türkiye olarak, WRC özelinde konuşursak yarışı tamamlamak istiyoruz. Marmaris, dünyanın şu anda en kırıcı rallisi ve bu yarışı tamamlamak büyük bir başarı. Bu yüzden asıl parolamız finişe gelmek olacak. Sonrasında genç pilotların kendilerini geliştirmeleri, eğitimi, strateji bu yönde. Bu sene takımı baştan aşağı yeniledik. Ali Türkkan, Emre Hasbay, Can Sarıhan gibi üç genç pilotumuz var. Ümitcan Özdemir R5'e geçti. Bizim için en önemli olan şey onların gelişimi. Tabii ki sonrasında hem 2 çeker, hem gençler kategorilerinde zirvede olmak istiyoruz. Tabii bir de markalar şampiyonluğu var. Ama Marmaris özelinde konuşursak, yolun üstünde kalmak en önemli hedef.

Ali Türkkan ekibe katıldı, ondan ne gibi beklentileriniz var? Gelecekte şampiyon olabilir mi?

Ali Türkkan bu sene ekibimize katıldı. Aslında geçen sezonun son yarışında, Yeşil Bursa Rallisi'nde Fiesta R2T ile mücadele etti, bu bir test yarışıydı diyebilirim. Bu sene de onunla yeni bir anlaşma imzaladık. Yepyeni Fiesta Ralli 4'ün koltuğuna geçiyor. Bence iki çeker sınıfında şu anda dünyanın en iyi ralli otomobili. Ali'den beklentimiz büyük. Çok yetenekli bir pilot. Saf hızı çok iyi. Pist geçmişinin olması, otomobil kontrolü ve işin tekniği konusunda ona ayrı bir birikim sağlamış. Şu an ralliye adapte olmaya çalışıyor. Daha çok yeni, geçen sene başladı.

Gelecekte şampiyon olabilir mi? Bence ne şampiyonu olur buna bakmak lazım. Gelecekte Ali'nin Türkiye Ralli Şampiyonu olması önümüzdeki hedef değil. Günün birinde onu Avrupa ya da Dünya Şampiyonu yaparsak hedefimize ulaşmış oluruz. Bunu bir tek Ali özelinde konuşmamak lazım. Castrol Ford Team Türkiye olarak Ali'den sonra başka genç yetenekler de keşfetmek istiyoruz. Ama tabii ki şu anda Ali önümüzdeki pilot. Can Sarıhan'ı ve Emre Hasbay'ı da unutmamak lazım. Onlar da genç yetenekler.

Ali Türkkan, Fiat Egea Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Genç yeteneklere yatırımlar yapmaya başladınız. Gelecekte bu gençlerden bir tanesini WRC'de görebilir miyiz? Tam olarak hedefleriniz nedir?

Gelecekte bu gençlerden birisinin WRC'de olması bizim ana hedefimiz. Motosiklette nasıl Kenan Sofuoğlu ve Toprak, pist tarafında nasıl Ayhancan bizi uluslararası arenada temsil ediyorsa rallide de aynısının olmasını istiyoruz. Bizler de Türkiye'yi rallide temsil ettik. Takım olarak Avrupa Ralli Şampiyonu olduk, ben Avrupa Ralli Kupası'nı kazandım. Yağız da aynı şekilde. Ancak bunun daha ilerisi de var. Neden bir pilotumuz Avrupa şampiyonu olmasın, neden bir pilotumuz WRC'de bir fabrika takımı pilotu olmasın? Bu hayallerle yola çıkıyoruz. Hem Ali Türkkan, hem diğer gençlerimizin, hem de gelecekte takıma katılacak gençlerin günün birinde WRC'de bizi temsil ediyor olması ana hedef.

Türkiye rallisini bu sene kenarda izledikten sonra mücadeleyi özlediğinizi fark edip geri dönme ihtimaliniz var mı?

Türkiye Rallisi'ni kenardan izleyip mücadeleyi tabii ki özleyeceğim. Bundan eminim. Benzer şeyi 2017'de Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele ederken Türkiye'de mücadele etmeyince yaşadım. O sene şansıma rekabet çok yüksekti. O zaman yarışmak çok istemiştim. Ama bu sene aynısını hissedersem geri dönme ihtimalim, 2020 özelinde olmaz. Bu sene farklı hedeflerle başladık, farklı görevim var. Bu görevimi bırakamam. Genç pilotlarımıza sonuna kadar destek olmaya çalışıyorum. Hem testlerde, hem yarışlarda, hem yarış öncesi hazırlıklarda mental olarak kendi yaşadıklarımı onlara aktarmaya, onlara yol göstermeye çalışıyorum. Umarım bu görevde başarılı olurum. Bu görevden bu sene vazgeçemem. Bu açıdan 2020 yılında pilot koltuğunda olacağımı zannetmiyorum.

Ümitcan Özdemir, Batuhan Memişyazıcı, Castrol Ford Team Türkiye, Ford Fiesta R2t Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Son olarak Türkiye'deki motor sporları meraklıları gençlere, yarışçı olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Şöyle bir öneride bulunabilirim. Türkiye'de otomobile meraklı çok genç var. Otomobillerini modifiye etmek, hızlı gitmek ve pist günlerine katılmak onların hobisi ve bunlar için çok ciddi paralar harcıyorlar. Ama bu işin profesyonel, daha güçlü yapılan tarafı burası. Otomobil sporları. Sadece ralli değil, pist yarışları, rallikross, tırmanma gibi bir sürü alanı var. Eminim ki kendi özel araçları için harcadıkları paralardan çok daha düşük bütçelerle bu spora başlayabilirler. Ve alacakları haz ve tatmin de diğer tarafta aldıklarından çok daha yüksek olacaktır. Çok daha fazla limitleri zorlamak ve daha fazlasını öğrenmek burada mümkün. Bu gençleri spora çekmemiz lazım. Bu açıdan basının ve Motorsport.com'un da büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu sporu gençlere anlatmak sadece takımlarla değil, basınla, sporun sözcüleriyle mümkün. Bu açıdan sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Ancak tabii ki bu spora başlamak için belli bir maddi gereksinim de olduğunun farkındayız. TOSFED'in TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi'nin de devamının gelmesini umuyoruz. O proje Türkiye'ye önemli genç yetenekler kazandırdı ve kazandırmaya devam edecek bir proje. Şu an biraz ara verilmek zorunda kaldılar ancak o projenin devam etmesi Türkiye otomobil sporları için çok önemli.