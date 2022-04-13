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Sordo, Hyundai ile 2022'deki ilk rallisine Portekiz'de çıkacak

Hyundai Motorsport, Dani Sordo'nun önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Portekiz Rallisi'ne katılacağını açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sordo, Hyundai ile 2022'deki ilk rallisine Portekiz'de çıkacak
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38 yaşındaki sürücünün 19-22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek rallide, i20 N'nin direksiyona geçmesi zaten beklenen bir durumda ve takımın yaptığı açıklamayla resmileşmiş oldu.

Hyundai'nin genç ismi Olvier Solberg, bu yıl gerçekleştirilen ilk iki rallide Hyundai'nin direksiyonundaydı. Monte Carlo'da mekanik sorunlar nedeniyle şanssızdı ve ralliden çekilmek zorunda kaldı. İsveç'te ise altıncı oldu.

Solberg, 21-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Hırvatistan Rallisi'nde Hyundai'ye geri dönecek. Sordo ise sezonun dördüncü ayağında sürüş yapmış olacak.

İspanyol sürücü şunları söyledi: "WRC'ye geri dönmek ve Portekiz'deki Hyundai i20 N Rally1 ile ilk kez yarışmak için sabırsızlanıyorum.”

Sordo'nun 2022'nin kalan kısmında nasıl bir programa sahip olacağı şimdilik belirsiz. Tecrübeli İspanyol daha fazla ralliye katılmak istese de, sezonun çoğunluğunda 20 yaşındaki Solberg'in sürüş yapması bekleniyor.

Bu yılın başlarında Motorsport.com konuşan Sordo "Sözleşmem dört ralliyi kapsıyor fakat daha fazla mı yoksa daha az mı yapacağımı bilmiyorum.” demişti.

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Photo by: No Stint Media Martin Horvatic

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