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WRC / Yunanistan Rallisi Haberler

Sordo henüz 2023 sezonunda ne yapacağını kesin olarak bilmiyor

Yarı zamanlı Hyundai sürücüsü Dani Sordo 2023 sezonunda ne yapacağını henüz bilmiyor, anca tam zamanlı yarışmayacağı neredeyse kesin.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Sordo henüz 2023 sezonunda ne yapacağını kesin olarak bilmiyor
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2014 sezonundan bu yana Hyundai bünyesinde bulunan Sordo, 2018 sezonundan bu yana ise yarı zamanlı olarak takımın üçüncü aracını kullanmakta.

Bu sezon üçüncü Hyundai i20 N'i çaylak Oliver Solberg ile paylaşan İspanyol sürücü, bu sene Portekiz, Sardinya ve Yunanistan olmak üzere üç ralliye çıktı ve üç rallinin tamamında podyuma çıkarak ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gelecek ay İspanya Rallisi'nde bu sezon dördüncü kez parkura çıkacak olan Sordo'nun 2023 sezonunda Hyundai içinde nasıl bir rol alacağı henüz belli değil.

Hyundai takım direktör yardımcısı Julien Moncet, Akropolis Rallisi'nin ardından Autosport'a yaptığı açıklamada, takımın gelecek yılki sürücü kadrosuyla ilgili seçeneklerini değerlendirdiğini söylemişti.

Thierry Neuville'in takımda kalması beklenirken, 2023 sezonu için sözleşmesi bulunan Ott Tanak'ın ise ayrılabileceği konuşuluyor. Eğer Tanak ayrılırsa, ikinci tam zamanlı koltuk için en önemli seçenekler Sordo ve Solberg. 

Gelecek planları hakkında WRC internet sitesine konuşan Sordo, "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz."Bildiğim tek şey, bir daha WRC'de tam bir sezon geçirmeyeceğim. Şu anda bazı başka fikirlerim var, örneğin kros rallilerine katılmayı düşünüyorum, bu oldukça ilginç bir seçenek."

"[2023 sezonu için] planlarımın ne olduğunu henüz bilmiyorum, İspanya'da ne olacağını göreceğiz." 

"İyi bir sürücü olduğum sürece kalmak istiyorum. Hızlı olduğumu ve iyi sürdüğümü hissettiğim sürece mutluyum. Rallilere çıkıp puan kazanmak için diğerlerinin emekli olmasını beklemek istemiyorum."

"Şu anda sürüş yapmaktan mücadeleden keyif alıyorum. Keyif almadığım gün ralliyi tamamen bırakacağım." dedi.

Dani Sordo, Hyundai World Rally Team

Dani Sordo, Hyundai World Rally Team

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

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