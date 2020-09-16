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WRC / Estonya Rallisi / Son dakika

Ogier, Estonya Rallisi'nde neden galibiyet mücadelesi veremediğini açıkladı

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Ogier, Estonya Rallisi'nde neden galibiyet mücadelesi veremediğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sebastien Ogier, Estonya Rallisi'nde galibiyet mücadelesi verememesini, lastiklerle ilgili sorunlara ve Toyota Yaris WRC'nin ayarlarına bağlıyor.

Altı kez Dünya Ralli şampiyonu olan Ogier, Mart ayındaki Meksika Rallisi'nden bu yana düzenlenen ilk ralliyi Hyundai ikilisi Ott Tanak ve Craig Breen'in ardında üçüncü sırada bitirdi.

Bu, şampiyonada Fransız sürücü ile üçüncü sıradaki Tanak arasındaki puan farkının 13'e düştüğü ve sezonun bitimine sadece Türkiye, İtalya ve Belçika rallilerinin kaldığı anlamına geliyor. Ayrıca ikilinin arasında, Ogier'in dokuz puan ardında yer alan Elfyn Evans var.

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Ogier, "Başlangıçtan önce hedefimiz podyuma çıkmaktı ve toprak zemindeki bir ralliye yol açıcı olarak başladığınız hesaba katıldığında, bu kesinlikle çok iyi bir sonuç."

"Ancak, hafta sonunun nasıl gittiğine baktığımızda, daha da iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence en azından bir sıra daha yukarıda bitirebilirdik ve Ott'u genel anlamda daha fazla baskı altına alabilirdik."

"Bu sonucun sebebi, etaplara ilk sırada başlayarak yolu temizlediğimiz ve çok tatmin edici geçen bir sabah bölümünün ardından, ne yazık ki iyi bir start pozisyonu elde edemediğimiz karmaşık cumartesi günüydü."

"Bu kısmen yavaş yavaş düzelttiğimiz, kötü uyarlanmış ayarlardan kaynaklanıyordu. Aynı zamanda lastiklerle ilgili sorunlardan da kaynaklanıyordu. Her şeyden önce ilk etapta bir lastik, janttan ayrıldı. Bu da yedek lastiğimiz olmadığı ve bu nedenle ilk bölümün geri kalanında hataya yer olmadığı anlamına geliyordu.

"Daha sonra, son etapta bir sorun daha yaşadık ve bu da yol tutuş kaybına neden oldu. Bu da yol tutuşu kaybetmeme ve beş, altı saniye daha kaybetmeme neden oldu." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier, rallinin sonunda Tanak'tan 27 saniye geride kaldı ve Güç Etabı'nda dördüncü en hızlı zamanı yaptı. 

Ogier, "Pazar günü zaten önemli bir fark olduğu için hedef, podyuma çıktığımızdan ve Güç Etabı'ndaki puanları aldığımızdan emin olmaktı. İki puan aldık ve birkaç tane daha isterdik, ancak bu etaptaki koşulların giderek kötüleştiğini düşünürsek, risk almamayı tercih ettim."

"Genel olarak, koşullar günün ikinci yarısında çok daha kötüydü, oysa sabahları aracı kullanmaktan gerçekten keyif aldım. İkinci etap geçişleri ise zordu."

Ogier, 18-20 Eylül'deki Türkiye Rallisi için, "Bizi birkaç gün içerisinde Türkiye'de oldukça kırıcı olarak bilinen bir ralli bekliyor ve yakın zamanda benzer koşullarda yaptığımız umut verici testlerin sonucunu doğrulamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Jamie Klein

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