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WEC / Şanghay / Yarış raporu

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!

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Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
Ekleyen:
, Editör
10 Kas 2019 08:56

Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.

#1 Rebellion sürücüleri Bruno Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, başarı handikapı sistemiyle beraber yavaşlatılan Toyota TS050 Hybrid’lere 4 saatlik yarışta bir dakikadan fazla fark atarak WEC’te ilk kez pist üzerinde kazanmayı başardılar.

Böylece İsviçreli takım, geçen sezon Silverstone’da Toyota’ların ceza almasıyla birlikte kazandığı yarıştan sonraki ilk galibiyetini almış oldu. Toyota ise 2017 Austin yarışından bu yana ilk kez pist üzerinde yenildi.

Nato, startta birçok sıra kaybedip bazı LMP2 araçlarının gerisine kadar düşmesine rağmen iyi bir yükselişle yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı. İki Ginetta aracının ve #7 Toyota’nın hatalı start yapmalarından dolayı aldıkları pitten geçme cezası da #1 Rebellion’ın işine yaradı.

Yarıştaki olaylardan ve sarı bayraklardan etkilenmeden finişe ulaşan #1 Rebellion, 1dk6sn farkla yarışı kazanmayı başardı.

Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’den oluşan #8 Toyota ikinci olurken, bir tur gerideki Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’in #7 Toyota’sı podyumu tamamladı.

#5 Ginetta sürücüleri Egor Orudzhev, Ben Hanley ve Jordan King bir tur geride dördüncü olurlarken, #6 Ginetta’da Guy Smith, Charlie Robertson ve Mike Simpson iki tur geride beşinci sırada yer aldılar.

LMP2: JOTA, domine ederek kazandı

#38 JOTA Sport Oreca sürücüleri Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez LMP2 sınıfında sağlam bir galibiyet alırken, #37 Jackie Chan DC Racing Oreca sürücüleri Will Stevens, Ho-Pin Tung ve Gabriel Aubry ikinci oldu.

Podyumu ise #22 United Autosports Oreca sürücüleri Filipe Albquerque, Phil Hanson ve Paul di Resta tamamladı.

GTE Pro: Ferrari, Porsche’nin önünde kazandı

Ferrari, bu sezonki ilk galibiyetini #51 AF Corse Ferrari sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile kazandı.

Yarışın büyük bölümünü #95 Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen kontrol altında götürdü, ancak lastik patlatmalarıyla beraber geriye düştüler.

Böylece #51 AF Corse Ferrari rahat şekilde kazanırken, #92 Porsche sürücüleri Michael Christensen ve Kevin Estre ikinci, #91 Porsche sürücüleri Gianmaria Bruni ve Richard Lietz üçüncü oldu.

GTE Am’de Salih Yoluç galip

#90 TF Sport Aston Martin sürücüleri Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam sarı bayraklar altında yaptıkları pitle beraber ellerine geçirdikleri avantajla beraber GTE Am sınıfında art arda ikinci galibiyetlerini elde ettiler.

#57 Project 1 Porsche sürücüleri Ben Keating, Jeroen Bleekemolen ve Larry ten Voorde ikinci olurlarken, podyumu #98 Aston Martin sürücüleri Paul Dalla Lana, Darren Turner ve Ross Gunn tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark Ara Pitler Puan
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 125       5  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 125 1'06.984     5  
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 124 1 lap     6  
4 5 United Kingdom Jordan King
United Kingdom Ben Hanley
Russian Federation Egor Orudzhev 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 124 1 lap     6  
5 6 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Mike Simpson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 123 2 laps     6  
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 121 4 laps     5  
7 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 121 4 laps     5  
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 121 4 laps     5  
9 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 120 5 laps     5  
10 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 120 5 laps     6  
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 120 5 laps     5  
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 119 6 laps     6  
13 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 115 10 laps     3  
14 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 115 10 laps     3  
15 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 115 10 laps     3  
16 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 115 10 laps     3  
17 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 115 10 laps     3  
18 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 115 10 laps     3  
19 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 113 12 laps     4  
20 57 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 113 12 laps     3  
21 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 113 12 laps     4  
22 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 113 12 laps     3  
23 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 laps     4  
24 88 Italy Angelo Negro
New Zealand Will Bamber
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 laps     3  
25 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 laps     5  
26 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 laps     4  
27 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 laps     4  
28 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 112 13 laps     4  
29 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 112 13 laps     3  
30 78 Monaco Philippe Prette
Monaco Louis Prette
France Vincent Abril 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 107 18 laps     5  
31 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 30 95 laps     2  
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Şanghay
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Salih Yoluç
Editör Cem Özel

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