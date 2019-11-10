Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!

#1 Rebellion sürücüleri Bruno Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, başarı handikapı sistemiyle beraber yavaşlatılan Toyota TS050 Hybrid’lere 4 saatlik yarışta bir dakikadan fazla fark atarak WEC’te ilk kez pist üzerinde kazanmayı başardılar.

Böylece İsviçreli takım, geçen sezon Silverstone’da Toyota’ların ceza almasıyla birlikte kazandığı yarıştan sonraki ilk galibiyetini almış oldu. Toyota ise 2017 Austin yarışından bu yana ilk kez pist üzerinde yenildi.

Nato, startta birçok sıra kaybedip bazı LMP2 araçlarının gerisine kadar düşmesine rağmen iyi bir yükselişle yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı. İki Ginetta aracının ve #7 Toyota’nın hatalı start yapmalarından dolayı aldıkları pitten geçme cezası da #1 Rebellion’ın işine yaradı.

Yarıştaki olaylardan ve sarı bayraklardan etkilenmeden finişe ulaşan #1 Rebellion, 1dk6sn farkla yarışı kazanmayı başardı.

Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’den oluşan #8 Toyota ikinci olurken, bir tur gerideki Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’in #7 Toyota’sı podyumu tamamladı.

#5 Ginetta sürücüleri Egor Orudzhev, Ben Hanley ve Jordan King bir tur geride dördüncü olurlarken, #6 Ginetta’da Guy Smith, Charlie Robertson ve Mike Simpson iki tur geride beşinci sırada yer aldılar.

LMP2: JOTA, domine ederek kazandı

#38 JOTA Sport Oreca sürücüleri Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez LMP2 sınıfında sağlam bir galibiyet alırken, #37 Jackie Chan DC Racing Oreca sürücüleri Will Stevens, Ho-Pin Tung ve Gabriel Aubry ikinci oldu.

Podyumu ise #22 United Autosports Oreca sürücüleri Filipe Albquerque, Phil Hanson ve Paul di Resta tamamladı.

GTE Pro: Ferrari, Porsche’nin önünde kazandı

Ferrari, bu sezonki ilk galibiyetini #51 AF Corse Ferrari sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile kazandı.

Yarışın büyük bölümünü #95 Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen kontrol altında götürdü, ancak lastik patlatmalarıyla beraber geriye düştüler.

Böylece #51 AF Corse Ferrari rahat şekilde kazanırken, #92 Porsche sürücüleri Michael Christensen ve Kevin Estre ikinci, #91 Porsche sürücüleri Gianmaria Bruni ve Richard Lietz üçüncü oldu.

GTE Am’de Salih Yoluç galip

#90 TF Sport Aston Martin sürücüleri Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam sarı bayraklar altında yaptıkları pitle beraber ellerine geçirdikleri avantajla beraber GTE Am sınıfında art arda ikinci galibiyetlerini elde ettiler.

#57 Project 1 Porsche sürücüleri Ben Keating, Jeroen Bleekemolen ve Larry ten Voorde ikinci olurlarken, podyumu #98 Aston Martin sürücüleri Paul Dalla Lana, Darren Turner ve Ross Gunn tamamladı.

Yarış sonucu: