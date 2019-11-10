Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
Rebellion Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez pist üzerinde kazanırken, GTE Am sınıfında Salih Yoluç’un ekibi TF Sport Aston Martin kazandı.
#1 Rebellion sürücüleri Bruno Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, başarı handikapı sistemiyle beraber yavaşlatılan Toyota TS050 Hybrid’lere 4 saatlik yarışta bir dakikadan fazla fark atarak WEC’te ilk kez pist üzerinde kazanmayı başardılar.
Böylece İsviçreli takım, geçen sezon Silverstone’da Toyota’ların ceza almasıyla birlikte kazandığı yarıştan sonraki ilk galibiyetini almış oldu. Toyota ise 2017 Austin yarışından bu yana ilk kez pist üzerinde yenildi.
Nato, startta birçok sıra kaybedip bazı LMP2 araçlarının gerisine kadar düşmesine rağmen iyi bir yükselişle yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı. İki Ginetta aracının ve #7 Toyota’nın hatalı start yapmalarından dolayı aldıkları pitten geçme cezası da #1 Rebellion’ın işine yaradı.
Yarıştaki olaylardan ve sarı bayraklardan etkilenmeden finişe ulaşan #1 Rebellion, 1dk6sn farkla yarışı kazanmayı başardı.
Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’den oluşan #8 Toyota ikinci olurken, bir tur gerideki Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez’in #7 Toyota’sı podyumu tamamladı.
#5 Ginetta sürücüleri Egor Orudzhev, Ben Hanley ve Jordan King bir tur geride dördüncü olurlarken, #6 Ginetta’da Guy Smith, Charlie Robertson ve Mike Simpson iki tur geride beşinci sırada yer aldılar.
LMP2: JOTA, domine ederek kazandı
#38 JOTA Sport Oreca sürücüleri Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson ve Roberto Gonzalez LMP2 sınıfında sağlam bir galibiyet alırken, #37 Jackie Chan DC Racing Oreca sürücüleri Will Stevens, Ho-Pin Tung ve Gabriel Aubry ikinci oldu.
Podyumu ise #22 United Autosports Oreca sürücüleri Filipe Albquerque, Phil Hanson ve Paul di Resta tamamladı.
GTE Pro: Ferrari, Porsche’nin önünde kazandı
Ferrari, bu sezonki ilk galibiyetini #51 AF Corse Ferrari sürücüleri Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile kazandı.
Yarışın büyük bölümünü #95 Aston Martin Vantage sürücüleri Nicki Thiim ve Marco Sorensen kontrol altında götürdü, ancak lastik patlatmalarıyla beraber geriye düştüler.
Böylece #51 AF Corse Ferrari rahat şekilde kazanırken, #92 Porsche sürücüleri Michael Christensen ve Kevin Estre ikinci, #91 Porsche sürücüleri Gianmaria Bruni ve Richard Lietz üçüncü oldu.
GTE Am’de Salih Yoluç galip
#90 TF Sport Aston Martin sürücüleri Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jonathan Adam sarı bayraklar altında yaptıkları pitle beraber ellerine geçirdikleri avantajla beraber GTE Am sınıfında art arda ikinci galibiyetlerini elde ettiler.
#57 Project 1 Porsche sürücüleri Ben Keating, Jeroen Bleekemolen ve Larry ten Voorde ikinci olurlarken, podyumu #98 Aston Martin sürücüleri Paul Dalla Lana, Darren Turner ve Ross Gunn tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|125
|5
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|125
|1'06.984
|5
|3
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|124
|1 lap
|6
|4
|5
| Jordan King
Ben Hanley
Egor Orudzhev
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|124
|1 lap
|6
|5
|6
| Charlie Robertson
Mike Simpson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|123
|2 laps
|6
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|121
|4 laps
|5
|7
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|121
|4 laps
|5
|8
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|121
|4 laps
|5
|9
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|120
|5 laps
|5
|10
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|120
|5 laps
|6
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|120
|5 laps
|5
|12
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|119
|6 laps
|6
|13
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|14
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|15
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|16
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|17
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|18
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|115
|10 laps
|3
|19
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|113
|12 laps
|4
|20
|57
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|113
|12 laps
|3
|21
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|113
|12 laps
|4
|22
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|113
|12 laps
|3
|23
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|4
|24
|88
| Angelo Negro
Will Bamber
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|3
|25
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|5
|26
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|4
|27
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|4
|28
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|4
|29
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|112
|13 laps
|3
|30
|78
| Philippe Prette
Louis Prette
Vincent Abril
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|107
|18 laps
|5
|31
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|30
|95 laps
|2
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|Pilotlar
|Salih Yoluç
|Editör
|Cem Özel
Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
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