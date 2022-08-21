Moto2 Spielberg: Ogura kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
Moto2’nin Spielberg ayağını kazanan isim Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ai Ogura çok iyi bir startla beraber yerini korumayı başardı.
Şampiyona lideri Augusto Fernandez kötü bir start almamasına rağmen üçüncü virajda Jake Dixon’ın agresif atağı sonrasında 8. sıraya kadar geriledi.
İkinci turda Alessandro Zaccone kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. İtalyan sürücü kaza sonrasında ayağa kalkamadı ve hemen sedyeyle pist dışına alındı.
Bu sırada Alonso Lopez liderliğe yükseldi, ancak sonraki tur 4. virajda dışarı taşarak Ogura’ya yeniden geçildi. Birkaç tur sonra ise Somkiat Chantra’ya geçilen Lopez, üçüncülüğe geriledi.
Yarışa yedinci sıradan başlayan şampiyona üçüncüsü Celestino Vietti, yavaş ama istikrarlı şekilde ilerleyerek bitime 15 tur kala üçüncülüğe kadar yükseldi.
Bitime 12 tur kala Ogura, Chantra ve Vietti’den oluşan lider grup, diğerlerinden koptu.
Dördüncülük için ise Pedro Acosta, Fernandez, Aron Canet, Dixon ve Lopez arasında kıyasıya bir mücadele başladı.
Celestino Vietti, Team VR46
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime 9 tur kala ikincilik için Chantra’ya atak yapan Vietti, üçüncü virajda kaza yaptı ve şampiyonada büyük yara aldı.
Sonraki turda ise Tony Arbolino ve Lorenzo Dalla Porta temas yaşayarak yerde kaldı. İkilinin motosikletleri pistin ortasında kaldığı için kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı ancak görevliler pisti hemen temizledi.
İlerleyen turlarda Chantra, takım arkadaşı Ogura ile farkı kapatırken son turda iyice yaklaştı.
Son sektörde atak yapan Chantra öne geçti, ancak Ogura güzel şekilde cevap verdi ve yarışı Ogura kazandı.
Aynı anda üçüncülük için Acosta ile güzel bir mücadeleye girişen Dixon, rakibini geçmeyi başararak podyumu tamamlayan isim oldu.
Yaz arasında geçirdiği antrenman kazasından sonra ilk kez pistlere dönen son Moto3 dünya şampiyonu Acosta podyumu son anda kaçırıp dördüncü olurken, Fernandez beşinci sırada yer aldı.
Canet altıncı sırada kendisine yer bulurken, Lopez yedinci, Marcel Schrötter sekizinci oldu.
İlk 10’u Albert Arenas ve Jeremy Alcoba tamamladı.
Bu sonuçların ardından Ogura, 1 puan farkla Fernandez’in önünde şampiyona liderliğine yükseldi. Vietti ise 27 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.
Yarış sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Fark
|Ara
|1
|Ai Ogura
|Kalex
|25
|2
|Somkiat Chantra
|Kalex
|25
|0.173
|0.173
|3
|Jake Dixon
|Kalex
|25
|7.854
|7.681
|4
|Pedro Acosta
|Kalex
|25
|7.960
|0.106
|5
|Augusto Fernandez
|Kalex
|25
|8.037
|0.077
|6
|Aron Canet
|Kalex
|25
|9.401
|1.364
|7
|Alonso Lopez
|Boscoscuro B-21
|25
|12.995
|3.594
|8
|Marcel Schrtter
|Kalex
|25
|18.254
|5.259
|9
|Albert Arenas
|Kalex
|25
|20.661
|2.407
|10
|Jeremy Alcoba
|Kalex
|25
|22.227
|1.566
|11
|Jorge Navarro
|Kalex
|25
|23.443
|1.216
|12
|Barry Baltus
|Kalex
|25
|25.793
|2.350
|13
|Cameron Beaubier
|Kalex
|25
|27.788
|1.995
|14
|Joe Roberts
|Kalex
|25
|27.909
|0.121
|15
|Bo Bendsneyder
|Kalex
|25
|28.347
|0.438
|16
|Niccol Antonelli
|Kalex
|25
|34.611
|6.264
|17
|Senna Agius
|Kalex
|25
|34.928
|0.317
|18
|Zonta van den Goorbergh
|Kalex
|25
|36.314
|1.386
|19
|Marcos Ramrez
|MV Agusta
|25
|44.837
|8.523
|20
|Simone Corsi
|MV Agusta
|25
|48.602
|3.765
|21
|Rory Skinner
|Kalex
|25
|48.814
|0.212
|22
|Taiga Hada
|Kalex
|25
|59.204
|10.390
|Fermin Aldeguer
|Boscoscuro B-21
|20
|Celestino Vietti Ramus
|Kalex
|18
|Lorenzo Porta
|Kalex
|17
|Tony Arbolino
|Kalex
|17
|Filip Sala?
|Kalex
|10
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|6
|Keminth Kubo
|Kalex
|5
|Sean Dylan
|Kalex
|5
|Alessandro Zaccone
|Kalex
|1
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