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Moto2 Spielberg: Ogura kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi

Moto2’nin Spielberg ayağını kazanan isim Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Ai Ogura oldu.

Cem Özel
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Moto2 Spielberg: Ogura kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ai Ogura çok iyi bir startla beraber yerini korumayı başardı.

Şampiyona lideri Augusto Fernandez kötü bir start almamasına rağmen üçüncü virajda Jake Dixon’ın agresif atağı sonrasında 8. sıraya kadar geriledi.

İkinci turda Alessandro Zaccone kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. İtalyan sürücü kaza sonrasında ayağa kalkamadı ve hemen sedyeyle pist dışına alındı.

Bu sırada Alonso Lopez liderliğe yükseldi, ancak sonraki tur 4. virajda dışarı taşarak Ogura’ya yeniden geçildi. Birkaç tur sonra ise Somkiat Chantra’ya geçilen Lopez, üçüncülüğe geriledi.

Yarışa yedinci sıradan başlayan şampiyona üçüncüsü Celestino Vietti, yavaş ama istikrarlı şekilde ilerleyerek bitime 15 tur kala üçüncülüğe kadar yükseldi.

Bitime 12 tur kala Ogura, Chantra ve Vietti’den oluşan lider grup, diğerlerinden koptu.

Dördüncülük için ise Pedro Acosta, Fernandez, Aron Canet, Dixon ve Lopez arasında kıyasıya bir mücadele başladı.

Celestino Vietti, Team VR46

Celestino Vietti, Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 9 tur kala ikincilik için Chantra’ya atak yapan Vietti, üçüncü virajda kaza yaptı ve şampiyonada büyük yara aldı.

Sonraki turda ise Tony Arbolino ve Lorenzo Dalla Porta temas yaşayarak yerde kaldı. İkilinin motosikletleri pistin ortasında kaldığı için kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı ancak görevliler pisti hemen temizledi.

İlerleyen turlarda Chantra, takım arkadaşı Ogura ile farkı kapatırken son turda iyice yaklaştı.

Son sektörde atak yapan Chantra öne geçti, ancak Ogura güzel şekilde cevap verdi ve yarışı Ogura kazandı.

Aynı anda üçüncülük için Acosta ile güzel bir mücadeleye girişen Dixon, rakibini geçmeyi başararak podyumu tamamlayan isim oldu.

Yaz arasında geçirdiği antrenman kazasından sonra ilk kez pistlere dönen son Moto3 dünya şampiyonu Acosta podyumu son anda kaçırıp dördüncü olurken, Fernandez beşinci sırada yer aldı.

Canet altıncı sırada kendisine yer bulurken, Lopez yedinci, Marcel Schrötter sekizinci oldu.

İlk 10’u Albert Arenas ve Jeremy Alcoba tamamladı.

Bu sonuçların ardından Ogura, 1 puan farkla Fernandez’in önünde şampiyona liderliğine yükseldi. Vietti ise 27 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Fark Ara
1 Japan Ai Ogura Kalex 25    
2 Thailand Somkiat Chantra Kalex 25 0.173 0.173
3 United Kingdom Jake Dixon Kalex 25 7.854 7.681
4 Spain Pedro Acosta Kalex 25 7.960 0.106
5 Spain Augusto Fernandez Kalex 25 8.037 0.077
6 Spain Aron Canet Kalex 25 9.401 1.364
7 Spain Alonso Lopez Boscoscuro B-21 25 12.995 3.594
8 Germany Marcel Schrtter Kalex 25 18.254 5.259
9 Spain Albert Arenas Kalex 25 20.661 2.407
10 Spain Jeremy Alcoba Kalex 25 22.227 1.566
11 Spain Jorge Navarro Kalex 25 23.443 1.216
12 Belgium Barry Baltus Kalex 25 25.793 2.350
13 United States Cameron Beaubier Kalex 25 27.788 1.995
14 United States Joe Roberts Kalex 25 27.909 0.121
15 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 25 28.347 0.438
16 Italy Niccol Antonelli Kalex 25 34.611 6.264
17 Senna Agius Kalex 25 34.928 0.317
18 Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 25 36.314 1.386
19 Spain Marcos Ramrez MV Agusta 25 44.837 8.523
20 Italy Simone Corsi MV Agusta 25 48.602 3.765
21 Rory Skinner Kalex 25 48.814 0.212
22 Taiga Hada Kalex 25 59.204 10.390
  Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 20    
  Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 18    
  Italy Lorenzo Porta Kalex 17    
  Italy Tony Arbolino Kalex 17    
  Czech Republic Filip Sala? Kalex 10    
  Spain Manuel Gonzalez Kalex 6    
  Thailand Keminth Kubo Kalex 5    
  Sean Dylan Kalex 5    
  Italy Alessandro Zaccone Kalex 1    
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