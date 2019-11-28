Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer

paylaşım
yorumlar
Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer
Ekleyen:
28 Kas 2019 06:35

Efsanevi Formula 1 tasarımcısı Gordon Murray, yeni T.50 spor otomobiliyle FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın hiper araç sınıfına girmeyi değerlendiriyor.

Eski Brabham ve McLaren teknik patronu, 2 milyon sterlinlik T.50'yi üretmek adına kurulan Gordon Murray Automotive'in, WEC organizatörü ve Le Mans 24 Saat organizatörü Automobile Club de I'Ouest ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Murray, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bu yıl Şubat ayında ACO ve FIA ile konuştum. Sonrasında araçla ilgilenen bazı müşteriler oldu. Burada hepimiz birer yarışçıyız ve bu yüzden de yarışmakla ilgileniyoruz, bu bizim DNA'mızda var. Yakında T.50'yi geliştirmek adına rüzgar tünelini kullanmak için bir F1 takımıyla çalışacağız. Bu yüzden yarışa bir adım daha yaklaşıyoruz." dedi.

Murray, T.50'nin yarışması konusunda alınan herhangi bir karar olmadığını ve GT yarış patronu Stephane Ratel ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Cosworth tarafından hazırlanan 4 litrelik V12 motora sahip olacak T.50'den 100 tane sipariş verildi  ve 2020 yılına kadar teslimatları gerçekleşecek. 

Öte yandan Murray, hiper araç sınıfı için belirlenen 1100 kg'lık minimum ağırlıkla ilgili çekincelerini de dile getirdi.

"T.50'nin yarış versiyonu yaklaşık 900 kg olacak. Bu yüzden birkaç yüz kilo balast olacak. Bu cazip değil. Ama yeni performans dengeleme kurallarıyla umarım daha hafif fakat daha az güç kullanmamızı sağlayabilir."

Murray, T.50 için tek marka bir seri olabileceğini de söyledi.

"Hiper araç sınıfı veya diğer herhangi bir kategoriye uymuyorsak, tek marka bir seri seçeneğimiz var. 12 bin devire sahip olan 20 araçlık bir grid düşünün, bu gerçekten eğlenceli olurdu."

GMA, McLaren F1 ruhunu ele almak ve yeni bir süper araç inşa etmek amacıyla 2017 yılında kurulan Gordon Murray Design'ın "kardeş şirketi" olarak kuruldu.

T.50 Haziran ayında ortaya çıktı ancak henüz her ayrıntılar açıklanmadı.

GMA, aracı gelecek yaz ilk kez çalıştırmayı  planlıyor ve bu da ilk teslimatlardan önce 18 aylık bir test imkanı sunacak.

Sonraki haber
Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!

Önceki haber

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara
FP1 Başlangıç:
14 gün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Özel İçerik: Hamilton, F1'deki başarısının sırlarını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari: “Vettel ve Leclerc, kazanın kabul edilemez olduğunun farkında”

3
Formula 1

Barrichello, 2010 için McLaren'ı geri çevirmiş

49dk
4
Formula 1

Marko: "Honda anlaşmasıyla, Verstappen'in takımda kalma ihtimali arttı"

5
Formula 1

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

Son Videolar

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti 03:19
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor 00:37
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Sıralama turlarından önemli anlar 02:32
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Sıralama turlarından önemli anlar

Son Haberler

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer
WEC

Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
WEC

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında
WEC

WEC’in Interlagos’a dönüşü şüphe altında

Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti
WEC

Ferrari, Şanghay GTE Pro zaferini kaybetti

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!
WEC

Şanghay WEC: LMP1’de Rebellion, GTE Am’de Salih Yoluç kazandı!

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
  • WRC
  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Biletler
Sağlayan
12 Ara
Biletler
30 Oca
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.