Gordon Murray, WEC'in hiper araç sınıfına girişi değerlendiriyoer

Eski Brabham ve McLaren teknik patronu, 2 milyon sterlinlik T.50'yi üretmek adına kurulan Gordon Murray Automotive'in, WEC organizatörü ve Le Mans 24 Saat organizatörü Automobile Club de I'Ouest ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Murray, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bu yıl Şubat ayında ACO ve FIA ile konuştum. Sonrasında araçla ilgilenen bazı müşteriler oldu. Burada hepimiz birer yarışçıyız ve bu yüzden de yarışmakla ilgileniyoruz, bu bizim DNA'mızda var. Yakında T.50'yi geliştirmek adına rüzgar tünelini kullanmak için bir F1 takımıyla çalışacağız. Bu yüzden yarışa bir adım daha yaklaşıyoruz." dedi.

Murray, T.50'nin yarışması konusunda alınan herhangi bir karar olmadığını ve GT yarış patronu Stephane Ratel ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Cosworth tarafından hazırlanan 4 litrelik V12 motora sahip olacak T.50'den 100 tane sipariş verildi ve 2020 yılına kadar teslimatları gerçekleşecek.

Öte yandan Murray, hiper araç sınıfı için belirlenen 1100 kg'lık minimum ağırlıkla ilgili çekincelerini de dile getirdi.

"T.50'nin yarış versiyonu yaklaşık 900 kg olacak. Bu yüzden birkaç yüz kilo balast olacak. Bu cazip değil. Ama yeni performans dengeleme kurallarıyla umarım daha hafif fakat daha az güç kullanmamızı sağlayabilir."

Murray, T.50 için tek marka bir seri olabileceğini de söyledi.

"Hiper araç sınıfı veya diğer herhangi bir kategoriye uymuyorsak, tek marka bir seri seçeneğimiz var. 12 bin devire sahip olan 20 araçlık bir grid düşünün, bu gerçekten eğlenceli olurdu."

GMA, McLaren F1 ruhunu ele almak ve yeni bir süper araç inşa etmek amacıyla 2017 yılında kurulan Gordon Murray Design'ın "kardeş şirketi" olarak kuruldu.

T.50 Haziran ayında ortaya çıktı ancak henüz her ayrıntılar açıklanmadı.

GMA, aracı gelecek yaz ilk kez çalıştırmayı planlıyor ve bu da ilk teslimatlardan önce 18 aylık bir test imkanı sunacak.