Moto3 Spielberg: Sasaki harika performansıyla kazandı, Deniz 4. oldu

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Daniel Holgado kötü bir startla üçüncülüğe gerilerken, üçüncü sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü harika bir startla ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turun son sektöründe Deniz’i geçen Ayumu Sasaki liderliğe yükselirken, sonraki tur Deniz liderliği geri almaya çalıştı ancak sıralama sürekli değişmeye başladı.

Bunun hemen ardından, iki uzun tur cezası bulunan Sasaki ilk cezasını çekti ve 19. sıraya kadar geriledi.

Bitime 19 tur kala şikanda hata yapıp dışarı taşan Deniz 9. sıraya gerilerken, David Munoz ilk sıraya yerleşti.

İlerleyen turlarda Deniz yavaş yavaş yükselirken, liderlik için Izan Guevara ile Tatsuki Suzuki mücadele ediyordu. Sasaki ise iki uzun tur cezası çekmesine ve gerilere düşmesine rağmen harika bir yükselişle lider gruba yetişti.

Tüm rakiplerini kolayca geçmeyi başaran Sasaki, bitime 11 tur kala liderliğe yükselmeyi başardı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Turlar ilerledikçe lider grup küçülmeye başladı ve bir noktada sadece Sasaki, Suzuki, Deniz ve Munoz lider grupta yer almaya başladı.

Lider grup son tura kadar bu sıralamayla ilerledi ancak son turda Munoz, Deniz’i geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Sasaki son turda yerini koruyarak harika performansını galibiyete dönüştürmeye başarırken, Suzuki hemen arkasında ikinci oldu.

Munoz son virajlarda baskıya dayanarak podyumu tamamlayan isim olurken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü olarak podyumu son anda kaçırdı.

Yakın geçen beşincilik mücadelesini şampiyona lideri Sergio Garcia kazanırken, Diogo Moreira altıncı, Guevara yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Holgado, John McPhee ve Kaito Toba oldu.

Bu sonuçlarla beraber Garcia 193 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken, Guevara 188, Dennis Foggia 144, Sasaki 138, Jaume Masia ve Deniz Öncü 127 puana sahip durumda.

Yarış sonucu: