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Önceki / Moto3 Spielberg: Holgado ilk kez pole pozisyonunda, Deniz üçüncü!
Moto3 / Red Bull Ring Yarış raporu

Moto3 Spielberg: Sasaki harika performansıyla kazandı, Deniz 4. oldu

2022 Moto3 sezonunun Red Bull Ring’de gerçekleştirilen Spielberg ayağını Ayumu Sasaki kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.

Cem Özel
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Moto3 Spielberg: Sasaki harika performansıyla kazandı, Deniz 4. oldu
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Daniel Holgado kötü bir startla üçüncülüğe gerilerken, üçüncü sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü harika bir startla ilk sıraya yükselmeyi başardı.

İlk turun son sektöründe Deniz’i geçen Ayumu Sasaki liderliğe yükselirken, sonraki tur Deniz liderliği geri almaya çalıştı ancak sıralama sürekli değişmeye başladı.

Bunun hemen ardından, iki uzun tur cezası bulunan Sasaki ilk cezasını çekti ve 19. sıraya kadar geriledi.

Bitime 19 tur kala şikanda hata yapıp dışarı taşan Deniz 9. sıraya gerilerken, David Munoz ilk sıraya yerleşti.

İlerleyen turlarda Deniz yavaş yavaş yükselirken, liderlik için Izan Guevara ile Tatsuki Suzuki mücadele ediyordu. Sasaki ise iki uzun tur cezası çekmesine ve gerilere düşmesine rağmen harika bir yükselişle lider gruba yetişti.

Tüm rakiplerini kolayca geçmeyi başaran Sasaki, bitime 11 tur kala liderliğe yükselmeyi başardı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Turlar ilerledikçe lider grup küçülmeye başladı ve bir noktada sadece Sasaki, Suzuki, Deniz ve Munoz lider grupta yer almaya başladı.

Lider grup son tura kadar bu sıralamayla ilerledi ancak son turda Munoz, Deniz’i geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Sasaki son turda yerini koruyarak harika performansını galibiyete dönüştürmeye başarırken, Suzuki hemen arkasında ikinci oldu.

Munoz son virajlarda baskıya dayanarak podyumu tamamlayan isim olurken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü olarak podyumu son anda kaçırdı.

Yakın geçen beşincilik mücadelesini şampiyona lideri Sergio Garcia kazanırken, Diogo Moreira altıncı, Guevara yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Holgado, John McPhee ve Kaito Toba oldu.

Bu sonuçlarla beraber Garcia 193 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken, Guevara 188, Dennis Foggia 144, Sasaki 138, Jaume Masia ve Deniz Öncü 127 puana sahip durumda.

Yarış sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Fark Ara
1 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 23    
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 0.064 0.064
3 Spain David Munoz KTM 23 0.292 0.228
4 Turkey Deniz nc KTM 23 0.344 0.052
5 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 23 2.453 2.109
6 Brazil Diogo Moreira KTM 23 2.636 0.183
7 Spain Izan Guevara GASGAS 23 3.074 0.438
8 Spain Daniel Holgado KTM 23 3.109 0.035
9 United Kingdom John McPhee Husqvarna 23 7.474 4.365
10 Japan Kaito Toba KTM 23 7.713 0.239
11 Ivan Ortola KTM 23 7.786 0.073
12 Italy Dennis Foggia Honda 23 8.855 1.069
13 Japan Ryusei Yamanaka KTM 23 8.952 0.097
14 Spain Xavier Artigas CF MOTO 23 9.143 0.191
15 Italy Stefano Nepa KTM 23 9.260 0.117
16 France Lorenzo Fellon Honda 23 17.777 8.517
17 Mexico Adrian Fernandez KTM 23 20.558 2.781
18 Spain Jaume Masia KTM 23 20.597 0.039
19 Italy Riccardo Rossi Honda 23 20.632 0.035
20 Italy Elia Bartolini KTM 23 20.659 0.027
21 United Kingdom Scott Ogden Honda 23 20.738 0.079
22 Australia Joel Kelso KTM 23 27.578 6.840
23 Italy Andrea Migno Honda 23 30.848 3.270
24 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 23 31.432 0.584
25 Japan Taiyo Furusato Honda 23 32.067 0.635
26 Nicola Fabio KTM 23 34.243 2.176
27 Italy Alberto Surra Honda 23 49.114 14.871
28 Spain Ana Carrasco KTM 23 49.173 0.059
29 United Kingdom Joshua Whatley Honda 23 49.442 0.269
  Spain Carlos Tatay CF MOTO 9    
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