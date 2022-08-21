MotoGP Spielberg: Bagnaia art arda üçüncü galibiyetini aldı!

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Yarış, bulutlu bir havada başladı. Pole pozisyonundan start alan Bastianini, Francesco Bagnaia’ya geçildi.

Dördüncü virajda 2020 şampiyonu Joan Mir düştü ve yarış dışı kaldı. Maverick Vinales ise şampiyona lideri Fabio Quartararo’yu geçerek altıncılığa yükseldi. Startta motosikletinde sorun yaşayan Aleix Espargaro da Quartararo’nun hemen arkasına geldi.

İlk turların ardından Bagnaia, Bastianini, Jack Miller ve Jorge Martin’den oluşan Ducati dörtlüsü, diğer sürücülerle arayı açmaya başladılar.

Bastianini önce Miller’a, sonra da Martin’e geçildi ancak fabrika Ducati koltuğu için mücadele ettiği Martin’le sürekli yer değiştirmeye başladı.

Ancak kısa süre sonra motosikletinde sorun yaşayan Bastianini dışarı taştı ve yarış dışı kaldı. Miller bu sırada liderlik için takım arkadaşı Bagnaia’ya atak yaptı ancak geçişi tamamlayamadı.

Bitime 20 tur kala sıralama Bagnaia, Miller, Martin, Quartararo, Espargaro, Vinales şeklindeydi.

İlerleyen turlarda Martin ve Quartararo öndeki ikiliye yaklaştı ve dörtlü bir lider grup oluştu.

Miller’a iyice yaklaşan Martin, bitime 12 tur kala şikanda dışarı taştı ve üçüncü sırayı Quartararo’ya kaptırdı.

Turlar ilerledikçe Aprilia’lar tempo kaybederken Espargaro 6, Vinales 10. sıraya kadar geriledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 4 tur kala Miller’a iyice yaklaşan Quartararo, şikanda cesur bir atakla rakibini geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi. Aynı anda Johann Zarco da Espargaro’yu geçerek altıncı sırayı ele geçirdi.

Son tura girilirken Miller’a atak yapan Martin kaza yaptı, ancak hemen kalkarak yola devam edebildi.

Yarışın genelinde kontrolü elinde bulunduran Bagnaia, son bölümde de hata yapmadı ve art arda üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Son turlarda farkı kapatsa da atak şansı bulamayan Yamaha sürücüsü Quartararo, buna rağmen ikinci olarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi. Podyumu tamamlayan isim ise Miller oldu.

VR46 Ducati’den Luca Marini gayet iyi bir performansla dördüncü olurken, Pramac Ducati’den Zarco beşinci, lastik sorunlarıyla tempo kaybeden Aprilia’da rakiplerine önemli puanlar kaptıran Espargaro altıncı oldu.

KTM sürücüsü Brad Binder kendisine yedinci sırada yer bulurken, Suzuki’den Alex Rins sekizinci, VR46 Ducati’den Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk 10’u tamamlayan isim, son turda kaza yapmasına rağmen kalkıp yarışa devam eden Martin oldu.

Bu sonuçlarla beraber Quartararo 200 puana ulaştı ve farkı açtı. Espargaro 32 puan geride ikinci, Bagnaia ise 44 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

MotoGP'nin bir sonraki ayağı 2-4 Eylül tarihlerinde Misano'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: