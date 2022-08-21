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MotoGP / Avusturya GP Yarış raporu

MotoGP Spielberg: Bagnaia art arda üçüncü galibiyetini aldı!

2022 MotoGP sezonunun 13. ayağı olan ve Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Spielberg yarışını Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

Cem Özel
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MotoGP Spielberg: Bagnaia art arda üçüncü galibiyetini aldı!
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Yarış, bulutlu bir havada başladı. Pole pozisyonundan start alan Bastianini, Francesco Bagnaia’ya geçildi.

Dördüncü virajda 2020 şampiyonu Joan Mir düştü ve yarış dışı kaldı. Maverick Vinales ise şampiyona lideri Fabio Quartararo’yu geçerek altıncılığa yükseldi. Startta motosikletinde sorun yaşayan Aleix Espargaro da Quartararo’nun hemen arkasına geldi.

İlk turların ardından Bagnaia, Bastianini, Jack Miller ve Jorge Martin’den oluşan Ducati dörtlüsü, diğer sürücülerle arayı açmaya başladılar.

Bastianini önce Miller’a, sonra da Martin’e geçildi ancak fabrika Ducati koltuğu için mücadele ettiği Martin’le sürekli yer değiştirmeye başladı.

Ancak kısa süre sonra motosikletinde sorun yaşayan Bastianini dışarı taştı ve yarış dışı kaldı. Miller bu sırada liderlik için takım arkadaşı Bagnaia’ya atak yaptı ancak geçişi tamamlayamadı.

Bitime 20 tur kala sıralama Bagnaia, Miller, Martin, Quartararo, Espargaro, Vinales şeklindeydi.

İlerleyen turlarda Martin ve Quartararo öndeki ikiliye yaklaştı ve dörtlü bir lider grup oluştu.

Miller’a iyice yaklaşan Martin, bitime 12 tur kala şikanda dışarı taştı ve üçüncü sırayı Quartararo’ya kaptırdı.

Turlar ilerledikçe Aprilia’lar tempo kaybederken Espargaro 6, Vinales 10. sıraya kadar geriledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 4 tur kala Miller’a iyice yaklaşan Quartararo, şikanda cesur bir atakla rakibini geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi. Aynı anda Johann Zarco da Espargaro’yu geçerek altıncı sırayı ele geçirdi.

Son tura girilirken Miller’a atak yapan Martin kaza yaptı, ancak hemen kalkarak yola devam edebildi.

Yarışın genelinde kontrolü elinde bulunduran Bagnaia, son bölümde de hata yapmadı ve art arda üçüncü galibiyetini almayı başardı.

Son turlarda farkı kapatsa da atak şansı bulamayan Yamaha sürücüsü Quartararo, buna rağmen ikinci olarak şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi. Podyumu tamamlayan isim ise Miller oldu.

VR46 Ducati’den Luca Marini gayet iyi bir performansla dördüncü olurken, Pramac Ducati’den Zarco beşinci, lastik sorunlarıyla tempo kaybeden Aprilia’da rakiplerine önemli puanlar kaptıran Espargaro altıncı oldu.

KTM sürücüsü Brad Binder kendisine yedinci sırada yer bulurken, Suzuki’den Alex Rins sekizinci, VR46 Ducati’den Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk 10’u tamamlayan isim, son turda kaza yapmasına rağmen kalkıp yarışa devam eden Martin oldu.

Bu sonuçlarla beraber Quartararo 200 puana ulaştı ve farkı açtı. Espargaro 32 puan geride ikinci, Bagnaia ise 44 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

MotoGP'nin bir sonraki ayağı 2-4 Eylül tarihlerinde Misano'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 28    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 28 0.492 0.492
3 Australia Jack Miller Ducati 28 2.163 1.671
4 Italy Luca Marini Ducati 28 8.348 6.185
5 France Johann Zarco Ducati 28 8.821 0.473
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 28 11.287 2.466
7 South Africa Brad Binder KTM 28 11.642 0.355
8 Spain Alex Rins Suzuki 28 11.780 0.138
9 Italy Marco Bezzecchi Ducati 28 16.987 5.207
10 Spain Jorge Martin Ducati 28 17.144 0.157
11 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 28 17.471 0.327
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 28 18.035 0.564
13 Spain Maverick Viales Aprilia 28 20.012 1.977
14 Spain Alex Marquez Honda 28 26.880 6.868
15 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 28 29.744 2.864
16 Spain Pol Espargaro Honda 28 30.994 1.250
17 Germany Stefan Bradl Honda 28 37.960 6.966
18 Spain Raul Fernandez KTM 28 42.082 4.122
19 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 28 46.666 4.584
20 Australia Remy Gardner KTM 27 1 Lap 1 Lap
21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 25    
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 12    
23 Japan Takaaki Nakagami Honda 9    
24 Italy Enea Bastianini Ducati 6    
25 Spain Joan Mir Suzuki 0    
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