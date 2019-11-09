Senna: "Şanghay WEC yarışını kaybetmemek Rebellion'un elinde"

Gustavo Menezes ve Senna, Team LNT Ginetta'ları geride bırakarak tek Rebellion aracı olarak pole pozisyonunu kazandılar.

Toyota 2017 Bahreyn'den bu yana ilk defa ilk sırayı alamazken 2012 Sebring'den bu yana ilk defa hibrit motorlu olmayan bir araç pole pozisyonunu almış oldu.

Toyota sürücüleri, Silverstone ve Fuji'deki galibiyetlerinin ardından 2.74 saniyelik zaman dezavantajına sahiplerdi ve bunun sonucunda ancak 4. ve 5. oldular.

Motorsport.com'a konuşan Senna, "Ortalama performansa ve her şeye bakarsak, bir hata yapmadığımız takdirde kaybetmek bize bağlı olacak gibi. Temiz bir yarış çıkarmamız lazım. Yapmamız gereken şey bu yarışı kazanıp eve kupayla dönmek olacak."

"Toyota, pole pozisyonunu alamayacağını düşündüğü için sıralamalarda 2 set lastik kullanmadı."

"Deneyimlerimize göre, iki lastiği kullanmamak büyük fark yaratmadı. Biz sadece önde olmayı garantilemek istedik. Umarım orada kalabiliriz." dedi.

Senna, Şanghay pistinin Rebellion'a en uygun pist olduğunu kabul etti.

Senna, "Fuji'deki Performans Dengesi düzenlemeleri Silverstone'da olsaydı, o zaman Toyota'larla mücadele içinde olurduk. Ancak Silverstone'da lastiklerle zorlandık."

"Burada mücadeledeyiz. Yüksek hızlı pistler genel olarak aracımıza uyuyor. Fuji ve Interlagos bizim için en kötü pistler. Çok fazla düşük hızlı viraj, çekiş noktaları var. Bu durumda Toyota bizden hızlıca uzaklaşırdı." dedi.