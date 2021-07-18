Monza WEC: Toyota, sorun yaşadığı yarışı kazanmayı başardı

#7 GR 010 Hybrid Toyota aracını süren Mike Conway, Kamui Kobayashi and Jose Maria Lopez; Alpine ya da Glickenhaus, yarış temposunda Toyota'yla mücadele edemediklerinden, pole pozisyonundan başladıkları yarışı oldukça rahat bir şekilde kontrol ediyordu.

Ancak bitime 2 saat kala Kobayashi, teknik bir arızadan dolayı ikinci Lesmo virajının ardından yavaşladı ve durmak zorunda kaldı. Bu da #709 Glickenhaus 007 LMH-Pipo aracının liderliğe yükselmesini sağladı.

Kobayashi, uzun uğraşlar sonucu aracını yeniden başlatabildi ve Glickenhaus aracının 40 saniye arkasında piste geri döndü.

Lider Glickenhaus, frenlerinde yaşadığı bir sorundan dolayı fren disklerini değiştirmek için pite gelince, Toyota liderliği tekrardan eline geçerdi. Glickenhaus, bu pit stopun ardından zaman kaybetti ve galibiyet mücadelesinden çıktı.

Ancak erken bir pit stop yapan Alpine, galibiyet mücadelesinin içinde yer almaya devam etti.

Toyota pilotu Conway, finişi görebilmek için son bir kez yakıt alacağından; galibiyet mücadelesinin son tura gitmesi bekleniyordu ancak pistteki parçaların toplanabilmesi için yarışın son bölümünde sarı bayraklar çıkınca; Toyota pozisyon kaybetmeden pitini yapabildi ve Alpine aracının 1 dakika önünde piste geri döndü.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: Paolo Belletti

Toyota'nın son pit stopu, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle inceleme altına alınsa da bir ceza çıkmadı. Böylelikle Toyota, hiper araç dönemindeki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

#7 Toyota aracı ise bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

#36 Alpine aracı yarışı ikinci sırada tamamlayarak; Fransız ekibin hiper araç sınıfına çıkmasından bu yana aldığını en iyi sonuca ulaştı.

#709 Glickenhaus aracı fren disklerini değiştirdikleri pit stopta fazlasıyla zaman kaybettiğinden; genel klasmanda 4. olabildi, hiper araç sınıfında ise 3. olmayı başardı.

#708 Glickenhaus aracı ise yaşadığı sorunların yarışı 7 silindirle götürmeye çalışıyordu ancak daha çok dayanamadı ve yarıştan çekildi.

#8 Toyota aracı, birçok teknik problem yaşadı ve 4 kez garaja gelmek zorunda kaldı. #8 Toyota, 43 tur yediği yarışı hiper araç sınıfında 4. sırada tamamlayabildi.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Luis Felipe Derani, Gustavo Menezes, Olivier Pla Fotoğraf: Alessio Morgese

Alpine aracı dışında bütün hiper araçlarının sorun yaşamasıyla birlikte, bir LMP2 aracı yarışı genel klasmanda ilk 3 sırada tamamlayabildi. Bu, geçen sezonki Bahreyn yarışından bu yana ilk kez gerçekleşmiş oldu.

Bu fırsatı değerlendiren takım United Autosports oldu. United Autosports, pole pozisyonundan başlayan WRT'yi geçerek, genel klasmanda podyuma çıkmayı başardı.

#31 WRT Oreca aracındaki Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Charles Milesi, yarışı United Autosport'un 1 dakika arkasında ikinci sırada tamamladı.

#29 Racing Team Nederland Oreca aracındaki Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Paul Loup Chatin, yarışı 3. sırada tamamladı. Hollandalı takım, hafta sonunun öncesinde Giedo van der Garde ve Job van Uitert'in COVID-19 testleri pozitif çıktığından sürücü kadrosunu büyük ölçüde değiştirmek zorunda kalmıştı.

#34 Oreca Inter Europol Competition, #70 RealTeam Oreca aracıyla kaza yapmasının ardından pitten geçme cezası alsa da yarışı 4. sırada tamamlayabildi. #28 JOTA üçlüsü Stoffel Vandoorne, Sean Gelael ve Tom Blomqvist, sıralama turlarındaki kazaların ardından yarışı 5. sırada bitirebildiler.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque Fotoğraf: Paolo Belletti

Porsche, GTE Pro sınıfında Ferrari'ye galibiyeti kaptırmazken; Kevin Estre ve Neel Jani #92 911 RSR-19 aracında bu sezonki ikinci galibiyetlerine ulaştı.

Porsche, 3. saatte liderliği #51 Ferrari 488 GTE Evo aracına kaybetse de daha hızlı bir pit stopla liderliği ellerine geri geçirdi ve galibiyete uzandı.

#51 Ferrari 488 GTE Evo aracı ikinci olurken; #91 Porsche aracı podyumu tamamladı. #52 Ferrari aracı ise yarışı kendi sınıfında 4. sırada tamamladı.

Ferrari, GTE Pro klasmanında hayal kırıklığı yaşasa da GTE Am klasmanında galibiyete uzanmayı başardı. #83 488 Evo aracını süren Francois Perrodo, Nicklas Jensen ve Alessio Rovera yarışı rakiplerinin 45 saniye önünde tamamlamayı başardı.

#33 TF Sport Aston Martin Ben Keating, pole pozisyonundan başladığı yarışın ikinci bölümünde lastiklerini uzun bir süre kullanmanın bedelini ödedi.

Keating'in aracının sol ön lastiği yüksek hızda patlarken; piste yayılan parçalar güvenlik aracının çıkmasına neden oldu.

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Yarış sonucu: