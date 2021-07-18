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WEC / Monza Yarış raporu

Monza WEC: Toyota, sorun yaşadığı yarışı kazanmayı başardı

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota, bitime 2 saat kala aracın durmasına rağmen Monza 6 saat yarışında galibiyete ulaşmayı başardı ve hiper araç dönemindeki galibiyet serisini devam ettirdi.

Monza WEC: Toyota, sorun yaşadığı yarışı kazanmayı başardı

#7 GR 010 Hybrid Toyota aracını süren Mike Conway, Kamui Kobayashi and Jose Maria Lopez;  Alpine ya da Glickenhaus, yarış temposunda Toyota'yla mücadele edemediklerinden, pole pozisyonundan başladıkları yarışı oldukça rahat bir şekilde kontrol ediyordu. 

Ancak bitime 2 saat kala Kobayashi, teknik bir arızadan dolayı ikinci Lesmo virajının ardından yavaşladı ve durmak zorunda kaldı. Bu da #709 Glickenhaus 007 LMH-Pipo aracının liderliğe yükselmesini sağladı. 

Kobayashi, uzun uğraşlar sonucu aracını yeniden başlatabildi ve Glickenhaus aracının 40 saniye arkasında piste geri döndü. 

Lider Glickenhaus, frenlerinde yaşadığı bir sorundan dolayı fren disklerini değiştirmek için pite gelince, Toyota liderliği tekrardan eline geçerdi. Glickenhaus, bu pit stopun ardından zaman kaybetti ve galibiyet mücadelesinden çıktı. 

Ancak erken bir pit stop yapan Alpine, galibiyet mücadelesinin içinde yer almaya devam etti.

Toyota pilotu Conway, finişi görebilmek için son bir kez yakıt alacağından; galibiyet mücadelesinin son tura gitmesi bekleniyordu ancak pistteki parçaların toplanabilmesi için yarışın son bölümünde sarı bayraklar çıkınca; Toyota pozisyon kaybetmeden pitini yapabildi ve Alpine aracının 1 dakika önünde piste geri döndü. 

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Fotoğraf: Paolo Belletti

Toyota'nın son pit stopu, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle inceleme altına alınsa da bir ceza çıkmadı. Böylelikle Toyota, hiper araç dönemindeki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu. 

#7 Toyota aracı ise bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. 

#36 Alpine aracı yarışı ikinci sırada tamamlayarak; Fransız ekibin hiper araç sınıfına çıkmasından bu yana aldığını en iyi sonuca ulaştı. 

#709 Glickenhaus aracı fren disklerini değiştirdikleri pit stopta fazlasıyla zaman kaybettiğinden; genel klasmanda 4. olabildi, hiper araç sınıfında ise 3. olmayı başardı. 

#708 Glickenhaus aracı ise yaşadığı sorunların yarışı 7 silindirle götürmeye çalışıyordu ancak daha çok dayanamadı ve yarıştan çekildi. 

#8 Toyota aracı, birçok teknik problem yaşadı ve 4 kez garaja gelmek zorunda kaldı. #8 Toyota, 43 tur yediği yarışı hiper araç sınıfında 4. sırada tamamlayabildi. 

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Luis Felipe Derani, Gustavo Menezes, Olivier Pla

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Luis Felipe Derani, Gustavo Menezes, Olivier Pla

Fotoğraf: Alessio Morgese

Alpine aracı dışında bütün hiper araçlarının sorun yaşamasıyla birlikte, bir LMP2 aracı yarışı genel klasmanda ilk 3 sırada tamamlayabildi. Bu, geçen sezonki Bahreyn yarışından bu yana ilk kez gerçekleşmiş oldu. 

Bu fırsatı değerlendiren takım United Autosports oldu. United Autosports, pole pozisyonundan başlayan WRT'yi geçerek, genel klasmanda podyuma çıkmayı başardı. 

#31 WRT Oreca aracındaki Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Charles Milesi, yarışı United Autosport'un 1 dakika arkasında ikinci sırada tamamladı.

#29 Racing Team Nederland Oreca aracındaki Nyck de Vries, Frits van Eerd ve Paul Loup Chatin, yarışı 3. sırada tamamladı. Hollandalı takım, hafta sonunun öncesinde Giedo van der Garde ve Job van Uitert'in COVID-19 testleri pozitif çıktığından sürücü kadrosunu büyük ölçüde değiştirmek zorunda kalmıştı. 

#34 Oreca Inter Europol Competition, #70 RealTeam Oreca aracıyla kaza yapmasının ardından pitten geçme cezası alsa da yarışı 4. sırada tamamlayabildi.  #28 JOTA üçlüsü Stoffel Vandoorne, Sean Gelael ve Tom Blomqvist, sıralama turlarındaki kazaların ardından yarışı 5. sırada bitirebildiler.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque

Fotoğraf: Paolo Belletti

Porsche, GTE Pro sınıfında Ferrari'ye galibiyeti kaptırmazken; Kevin Estre ve Neel Jani #92 911 RSR-19 aracında bu sezonki ikinci galibiyetlerine ulaştı. 

Porsche, 3. saatte liderliği #51 Ferrari 488 GTE Evo aracına kaybetse de daha hızlı bir pit stopla liderliği ellerine geri geçirdi ve galibiyete uzandı. 

#51 Ferrari 488 GTE Evo aracı ikinci olurken; #91 Porsche aracı podyumu tamamladı. #52 Ferrari aracı ise yarışı kendi sınıfında 4. sırada tamamladı.  

Ferrari, GTE Pro klasmanında hayal kırıklığı yaşasa da GTE Am klasmanında galibiyete uzanmayı başardı. #83 488 Evo aracını süren Francois Perrodo, Nicklas Jensen ve Alessio Rovera yarışı rakiplerinin 45 saniye önünde tamamlamayı başardı. 

#33 TF Sport Aston Martin Ben Keating, pole pozisyonundan başladığı yarışın ikinci bölümünde lastiklerini uzun bir süre kullanmanın bedelini ödedi. 

Keating'in aracının sol ön lastiği yüksek hızda patlarken; piste yayılan parçalar güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. 

Bütün Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışlarını Motorsport.tv'den takip edebilirsiniz.

Yarış sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'00.908
3 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 4 Laps
4 709 France Romain Dumas
France Franck Mailleux
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 4 Laps
5 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 4 Laps
6 29 Netherlands Frits vanEerd
France Paul-Loup Chatin
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 4 Laps
7 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
8 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
9 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
10 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 6 Laps
11 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch 		Oreca 07 LMP2 6 Laps
12 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 7 Laps
13 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 8 Laps
14 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Slovakia Matej Konopka 		Ligier JSP 217 LMP2 13 Laps
15 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 14 Laps
16 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 14 Laps
17 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 14 Laps
18 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 14 Laps
19 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 17 Laps
20 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 17 Laps
21 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 17 Laps
22 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 17 Laps
23 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 18 Laps
24 88 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 18 Laps
25 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 18 Laps
26 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 19 Laps
27 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 19 Laps
28 61 Switzerland Chris Ulrich
France Simon Mann
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 19 Laps
29 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 20 Laps
30 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 20 Laps
31 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
United States Maxwell Root 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 21 Laps
32 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 29 Laps
33 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 43 Laps
  38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 77 Laps
  708 Brazil Pipo Derani
United States Gustavo Menezes
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 114 Laps
  60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 167 Laps
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