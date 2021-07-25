Toyota, Ogier'in WEC hiper aracını test etmesi için görüşme yaptıklarını doğruladı

Ogier, 2022’de WRC’de tam sezon yarışmayacağını açıklamıştı ve WEC ya da Le Mans 24 Saat’de yarışmak istediğini belirtmişti.

Fakat Fransız sürücü, 2022’de her halükarda Toyota ile çalışmaya devam etmek istediğini de dile getirdi.

Ogier’in seçenekleri arasında Japon marka adına WRC’de yarım sezon yarışmak veya motor sporların başka bir dalına adım atmak var.

Toyota Gazoo Racing Avrupa Teknik Direktörü Pascal Vasselon, Autosport’a verdiği demeçte Ogier’in takımın simülatörününde birkaç deneme yaptığını ve görüşmelerin devam ettiği söylese de Ogier’in şu anda Toyota’nın WEC hiper aracının direksiyonuna geçmesi konusunda “kesin bir plan” olmadığını söyledi.

Vasselon, “Şu anda bunun hakkında görüşmeler yapıyoruz. Kesin bir plan yok, sadece buna bakıyoruz.”

“Le Mans hiper aracımızı kullanmakla ilgileniyor ve bunun sebebini anlayabiliyorum. Şimdiden simülatörde birkaç seans yaptı.”

“WEC sürücülerimiz, bazı etkinliklerde ralli araçlarımızı kullanmıştı ancak şimdiye kadar hiçbir ralli sürücümüz, prototiplerimizden birinin direksiyonuna geçmemişti. Bu yüzden, bence oldukça ilginç olacak.” dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

WEC’de yarışmak Ogier’in konfor alanının dışında olsa da 37 yaşındaki sürücü, geçmişte birkaç kez pist yarışlarına katılmıştı.

Ogier, 2013 ve 2014’te Porsche Super Cup’ta yarıştı ve 2018’de DTM’de iki yarışa katıldı.

Ayrıca 2017 yılında Red Bull Ring’de, 2011 Red Bull aracında test sürüşü yaptı.

Estonya Rallisi öncesinde konuşan Ogier, 2022 planlarının henüz kesinleşmediğini belirtse Toyota’nın WEC hiper aracını test etmek konusunda umutlu olduğunu söyledi ve bunun önümüzdeki sene için bir karar vermesinde yardımcı olacağını da dile getirdi.

Autosport’a verdiği demeçte Ogier, “Şu anda WEC’e geçme şansımın olup olmayacağını görmek için bekliyorum ki bildiğiniz üzere istediğim şey de bu.”

“Henüz hiçbir şeye karar verilmedi ve daha yapmam gereken bazı işler var. Bir noktada WEC aracını test edeceğim ve araçla neler yapabileceğimi göreceğim. Bundan sonra, birkaç ralliye daha mı katılacağıma ve bunu yapacaksam kaç rallide yer alacağıma karar vereceğim. Sadece, 2022’de hangi aracın direksiyonunda olacağımı öğrenmek için sabırlı olmam gerek.”

“Fakat, gelecek sene önceliğim motor sporları olmayacak ve bu böyle kalacak.” yorumlarını yaptı.