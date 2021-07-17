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WEC / Monza Sıralama turları raporu

Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota pilotu Jose Maria Lopez, yarın gerçekleştirilecek olan Monza 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı

Lopez, ilk zaman turu denemesinde frenlemeyi kaçırdı ve ilk şikanda kaçış alanına girdi. Arjantinli pilot, 2 tur sonra ise 1:35.899 saniyelik bir derece kaydetti ve takım arkadaşı Brendon Hartley'nin önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Hartley, 1:35.961'lik turuyla Lopez'in 0.062 sn arkasında kaldı. Böylelikle Toyota ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Bu hafta sonu her seansı ilk sırada noktalayan Lopez, sıralamalar hakkında şunları söyledi: "Her seansta en hızlı isim olmak normal değil. Özgüvenliydim ama ilk turumdaki hatayla buna biraz heyecan kattım."

"Takımla sadece bir tur atmak üzerinde karar kıldık, bu yüzden ilk zaman turumda zorladım. Ancak yine de lastiklerle 3 tur atmamın ardından turu atabildim."

Alpine A480-Gisbon pilotu Nicolas Lapierre, Lopez'in sadece 0.2sn arkasında 3. oldu.

10 dakikalık seans, Stoffel Vandoorne'un ikinci Lesmo virajının çıkışındaki kazasının ardından durduruldu. Seansın yeniden başlatılmasının ardından Lapierre, pole için bir denemede daha bulundu ancak turunu geliştiremedi.

Glickenhaus-007 pilotu Pipo Derani, seansı 4. sırada tamamladı. 

Kırmızı bayrağın ardından zamanı turu atmak için piste çıkmayan Richard Westbrook, 1:38.323'lük derecesiyle 5. oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Belçikalı WRT takımından Charles Milesi, LMP2 sınıfında pole pozisyonuna ulaşarak kariyerinin ilk WEC pole'ünü kazandı.

Fransız pilot, kırmızı bayrakların öncesinde kaydettiği 1:38.527'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Filipe Albuquerque, seansın sonunda turunu geliştirse de Milesi'yi geçemedi. 

United Autosport Oreca pilotu, Milesi'nin sadece 0.030sn arkasında ikinci oldu.

Ben Hanley, 1:38.663'lük turuyla DragonSpeed'i 3. sıraya taşırken; Racing Team Nederland pilotu Nyck de Vries 4. oldu.

GTE Pro sınıfında Kevin Estre'nin dominasyonu devam etti. Estre, kendisinin üst üste üçüncü; Porsche'nin ise üst üste 4. pole pozisyonunu kazandı. 

Fransız pilot, ikinci zaman turunda kaydettiği 1:45.412 saniyelik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. AF Corse Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin 1:45.477'lik turu onu Gianmaria Bruni'nin önünde ikinci sıraya taşımaya yetti. 

#52 Ferrari aracındaki Miguel Molina, 1:46.214 saniyelik derecesiyle 4. oldu.

GTE Am sınıfındaki pole pozisyonu mücadelesi Francois Perrodo'yla Ben Keating arasında geçti. Bu mücadeleyi Ben Keating kazandı. 

İki pilot da 10 dakikalık seanstaki en hızlı turlarını ilk zaman turlarında kaydetti. TF Sport Aston Martin Vantage pilotu Keating, 1:47.272 saniyelik turuyla, Perrodo'nun 0.3sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hiper araç ve LMP2 sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.899  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.961 0.062
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'36.121 0.222
4 708 Brazil Pipo Derani
United States Gustavo Menezes
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'36.686 0.787
5 709 France Romain Dumas
France Franck Mailleux
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'38.323 2.424
6 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'38.527 2.628
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'38.557 2.658
8 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'38.663 2.764
9 29 Netherlands Frits vanEerd
France Paul-Loup Chatin
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'38.726 2.827
10 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 1'38.829 2.930
11 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'38.890 2.991
12 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'39.472 3.573
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'39.491 3.592
14 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch 		Oreca 07 LMP2 1'39.905 4.006
15 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 1'40.026 4.127
16 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Slovakia Matej Konopka 		Ligier JSP 217 LMP2 1'40.413 4.514
17 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2    
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GTE sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Ortalama Süre Fark
1 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 5 1'45.412  
2 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 5 1'45.477 0.065
3 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 5 1'45.844 0.432
4 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 5 1'46.214 0.802
5 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6 1'47.272 1.860
6 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'47.541 2.129
7 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'47.950 2.538
8 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'48.057 2.645
9 61 Switzerland Chris Ulrich
France Simon Mann
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'48.227 2.815
10 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 1'48.403 2.991
11 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'48.437 3.025
12 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 1'48.457 3.045
13 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 1'48.700 3.288
14 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'48.766 3.354
15 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 1'49.128 3.716
16 88 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 1'49.211 3.799
17 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'49.244 3.832
18 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
United States Maxwell Root 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 1'51.051 5.639
19 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2    
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Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı

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