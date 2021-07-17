Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı
Toyota pilotu Jose Maria Lopez, yarın gerçekleştirilecek olan Monza 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Lopez, ilk zaman turu denemesinde frenlemeyi kaçırdı ve ilk şikanda kaçış alanına girdi. Arjantinli pilot, 2 tur sonra ise 1:35.899 saniyelik bir derece kaydetti ve takım arkadaşı Brendon Hartley'nin önünde pole pozisyonunu almayı başardı.
Hartley, 1:35.961'lik turuyla Lopez'in 0.062 sn arkasında kaldı. Böylelikle Toyota ilk çizgiyi kapatmış oldu.
Bu hafta sonu her seansı ilk sırada noktalayan Lopez, sıralamalar hakkında şunları söyledi: "Her seansta en hızlı isim olmak normal değil. Özgüvenliydim ama ilk turumdaki hatayla buna biraz heyecan kattım."
"Takımla sadece bir tur atmak üzerinde karar kıldık, bu yüzden ilk zaman turumda zorladım. Ancak yine de lastiklerle 3 tur atmamın ardından turu atabildim."
Alpine A480-Gisbon pilotu Nicolas Lapierre, Lopez'in sadece 0.2sn arkasında 3. oldu.
10 dakikalık seans, Stoffel Vandoorne'un ikinci Lesmo virajının çıkışındaki kazasının ardından durduruldu. Seansın yeniden başlatılmasının ardından Lapierre, pole için bir denemede daha bulundu ancak turunu geliştiremedi.
Glickenhaus-007 pilotu Pipo Derani, seansı 4. sırada tamamladı.
Kırmızı bayrağın ardından zamanı turu atmak için piste çıkmayan Richard Westbrook, 1:38.323'lük derecesiyle 5. oldu.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez
Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing
Belçikalı WRT takımından Charles Milesi, LMP2 sınıfında pole pozisyonuna ulaşarak kariyerinin ilk WEC pole'ünü kazandı.
Fransız pilot, kırmızı bayrakların öncesinde kaydettiği 1:38.527'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Filipe Albuquerque, seansın sonunda turunu geliştirse de Milesi'yi geçemedi.
United Autosport Oreca pilotu, Milesi'nin sadece 0.030sn arkasında ikinci oldu.
Ben Hanley, 1:38.663'lük turuyla DragonSpeed'i 3. sıraya taşırken; Racing Team Nederland pilotu Nyck de Vries 4. oldu.
GTE Pro sınıfında Kevin Estre'nin dominasyonu devam etti. Estre, kendisinin üst üste üçüncü; Porsche'nin ise üst üste 4. pole pozisyonunu kazandı.
Fransız pilot, ikinci zaman turunda kaydettiği 1:45.412 saniyelik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. AF Corse Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin 1:45.477'lik turu onu Gianmaria Bruni'nin önünde ikinci sıraya taşımaya yetti.
#52 Ferrari aracındaki Miguel Molina, 1:46.214 saniyelik derecesiyle 4. oldu.
GTE Am sınıfındaki pole pozisyonu mücadelesi Francois Perrodo'yla Ben Keating arasında geçti. Bu mücadeleyi Ben Keating kazandı.
İki pilot da 10 dakikalık seanstaki en hızlı turlarını ilk zaman turlarında kaydetti. TF Sport Aston Martin Vantage pilotu Keating, 1:47.272 saniyelik turuyla, Perrodo'nun 0.3sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hiper araç ve LMP2 sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.899
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.961
|0.062
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'36.121
|0.222
|4
|708
| Pipo Derani
Gustavo Menezes
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'36.686
|0.787
|5
|709
| Romain Dumas
Franck Mailleux
Richard Westbrook
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'38.323
|2.424
|6
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.527
|2.628
|7
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.557
|2.658
|8
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.663
|2.764
|9
|29
| Frits vanEerd
Paul-Loup Chatin
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.726
|2.827
|10
|82
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.829
|2.930
|11
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.890
|2.991
|12
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.472
|3.573
|13
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.491
|3.592
|14
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.905
|4.006
|15
|20
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.026
|4.127
|16
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'40.413
|4.514
|17
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
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GTE sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|5
|1'45.412
|2
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|5
|1'45.477
|0.065
|3
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|5
|1'45.844
|0.432
|4
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|5
|1'46.214
|0.802
|5
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6
|1'47.272
|1.860
|6
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'47.541
|2.129
|7
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'47.950
|2.538
|8
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'48.057
|2.645
|9
|61
| Chris Ulrich
Simon Mann
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'48.227
|2.815
|10
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|1'48.403
|2.991
|11
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'48.437
|3.025
|12
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|1'48.457
|3.045
|13
|388
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|1'48.700
|3.288
|14
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'48.766
|3.354
|15
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|1'49.128
|3.716
|16
|88
| Andrew Haryanto
Marco Seefried
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|1'49.211
|3.799
|17
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'49.244
|3.832
|18
|46
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Maxwell Root
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|1'51.051
|5.639
|19
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
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