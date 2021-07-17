Monza WEC: Toyota, Alpine'in önünde ilk çizgiyi kapattı

Lopez, ilk zaman turu denemesinde frenlemeyi kaçırdı ve ilk şikanda kaçış alanına girdi. Arjantinli pilot, 2 tur sonra ise 1:35.899 saniyelik bir derece kaydetti ve takım arkadaşı Brendon Hartley'nin önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Hartley, 1:35.961'lik turuyla Lopez'in 0.062 sn arkasında kaldı. Böylelikle Toyota ilk çizgiyi kapatmış oldu.

Bu hafta sonu her seansı ilk sırada noktalayan Lopez, sıralamalar hakkında şunları söyledi: "Her seansta en hızlı isim olmak normal değil. Özgüvenliydim ama ilk turumdaki hatayla buna biraz heyecan kattım."

"Takımla sadece bir tur atmak üzerinde karar kıldık, bu yüzden ilk zaman turumda zorladım. Ancak yine de lastiklerle 3 tur atmamın ardından turu atabildim."

Alpine A480-Gisbon pilotu Nicolas Lapierre, Lopez'in sadece 0.2sn arkasında 3. oldu.

10 dakikalık seans, Stoffel Vandoorne'un ikinci Lesmo virajının çıkışındaki kazasının ardından durduruldu. Seansın yeniden başlatılmasının ardından Lapierre, pole için bir denemede daha bulundu ancak turunu geliştiremedi.

Glickenhaus-007 pilotu Pipo Derani, seansı 4. sırada tamamladı.

Kırmızı bayrağın ardından zamanı turu atmak için piste çıkmayan Richard Westbrook, 1:38.323'lük derecesiyle 5. oldu.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Belçikalı WRT takımından Charles Milesi, LMP2 sınıfında pole pozisyonuna ulaşarak kariyerinin ilk WEC pole'ünü kazandı.

Fransız pilot, kırmızı bayrakların öncesinde kaydettiği 1:38.527'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Filipe Albuquerque, seansın sonunda turunu geliştirse de Milesi'yi geçemedi.

United Autosport Oreca pilotu, Milesi'nin sadece 0.030sn arkasında ikinci oldu.

Ben Hanley, 1:38.663'lük turuyla DragonSpeed'i 3. sıraya taşırken; Racing Team Nederland pilotu Nyck de Vries 4. oldu.

GTE Pro sınıfında Kevin Estre'nin dominasyonu devam etti. Estre, kendisinin üst üste üçüncü; Porsche'nin ise üst üste 4. pole pozisyonunu kazandı.

Fransız pilot, ikinci zaman turunda kaydettiği 1:45.412 saniyelik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. AF Corse Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin 1:45.477'lik turu onu Gianmaria Bruni'nin önünde ikinci sıraya taşımaya yetti.

#52 Ferrari aracındaki Miguel Molina, 1:46.214 saniyelik derecesiyle 4. oldu.

GTE Am sınıfındaki pole pozisyonu mücadelesi Francois Perrodo'yla Ben Keating arasında geçti. Bu mücadeleyi Ben Keating kazandı.

İki pilot da 10 dakikalık seanstaki en hızlı turlarını ilk zaman turlarında kaydetti. TF Sport Aston Martin Vantage pilotu Keating, 1:47.272 saniyelik turuyla, Perrodo'nun 0.3sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hiper araç ve LMP2 sonuçları:

GTE sonuçları: