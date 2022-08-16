Ayhancan Güven, Racing Team Turkey ile ilk LMP2 testine çıktı!

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Milli sporcumuz Ayhancan Güven, bu yıl motor sporlarının en prestijli dayanıklılık serileri arasında yer alan Avrupa LeMans Serisi’ndeki (ELMS) üç yarışın ardından kendi kategorisini lider götüren Racing Team Turkey’in geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’in Portimao şehrinde bulunan Autódromo Internacional do Algarve pistinde gerçekleşen iki günlük test programına dahil oldu.

2022 sezonunda ağırlıklı olarak ADAC GT Masters’ta yarışan ve başarılı bir sezon geçiren Porsche fabrika takımı sürücüsü Ayhancan Güven, bu yıl AlphaTauri AF Corse ile DTM’de yarışan ilk Türk unvanını da elde etti.

Hava sıcaklığının ilk gün 28 santigrat derece olduğu pistin zemin koşulları sebebiyle öğleden sonra test programına başlayan takımımız, 31 derece hava sıcaklığının olduğu ikinci gün farklı senaryoları da test ederek iki günlük programını başarıyla tamamladı.

ELMS’de 68 puanla klasman liderliğini koruyan Racing Team Turkey’ in bir sonraki yarışı 28 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona şehrinde Circuit de Barcelona-Catalunya’da gerçekleşecek.

Ayhancan Güven testin ardından, "Prototip bir araç ile Portimao pistinde iki gün test yapabilmek benim adıma güzel bir fırsattı. İlk gün tanışma turlarının ardından ikinci gün daha uzun sürüşler yaparak aracın limitlerini zorlama fırsatı buldum. Oldukça verimli ve pozitif iki günü geride bıraktık. Racing Team Turkey ekibine bu fırsat için teşekkür ederim." dedi.

Racing Team Turkey adına yarışan Salih Yoluç, testin ardından kısa bir açıklamada bulundu ve, "Test programımız istediğimiz gibi geçti, Ayhancan’ın da bu hafta sonu aramızda olması bizim için ayrıca mutluluk verici. Umarım ileride birlikte çalışıp, yarışlar ve şampiyonalar kazanacağımız zamanlar da olur." ifadelerini kullandı.

Racing Team Turkey takım yöneticisi Umut Aydın, Ayhancan ile yaptıkları testin verimli geçtiğini ve gelecekte birlikte daha fazla çalışma fırsatı bulmayı umduklarını dile getirdi.

"Portekiz testi takımımız için oldukça verimli geçti, ihtiyacımız olan verileri topladık ve bunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun başında Ayhancan ile en az bir test gerçekleştirmek istediğimizi de belirtmiştik."

"Hem bizim için hem Ayhancan için her şeyden evvel keyif verici bir hafta sonu oldu. Kendisi daha önce FiA Nations Cup’da Salih’le birincilik kazandığı yarış başta olmak üzere ekibe de aşina. Umarım gelecekte daha fazla birlikte çalışma fırsatımız da olur."