ADAC GT Masters: Ayhancan ikinci yarışta 13. oldu

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan #48 Mercedes sürücüsü Maro Engel, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Ayhancan Güven’in #91 Porsche’den takım arkadaşı Christian Engelhart, yarışa 11. sıradan başladı ancak kötü bir startla oldukça geriledi.

Buna rağmen Engelhart ilk turda yaşanan temasların ardından 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Piste saçılan parçaların ardından da güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracı pistte yalnızca bir tur kaldı ve yarış kaldığı yerden devam etti.

Ancak startta yanlış grid pozisyonunda olduğu için Engelhart’a ceza geldi ve tecrübeli sürücü, ilk viraj çıkışındaki ceza bölgesinden oldukça yavaş şekilde geçmek zorunda kaldı. Böylelikle #91 Porsche ekibi 17. sıraya kadar geriledi.

Bitime 45 dakika kala #28 Audi’yi geçen Engelhart 16. sıraya yükselirken, bitime 35 dakika kala pite gelerek aracı Ayhancan Güven’e teslim etti.

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Christian Engelhart, Ayhancan Güven Fotoğraf: Alexander Trienitz

Piste 17. sırada dönen Ayhancan, #33 Audi’yi pist üzerinde geçmesinin ve tüm pitlerin tamamlanmasının ardından kendisini 12. sırada buldu.

Bu sırada #84 Mercedes, gerekli pit süresini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza aldı ve yavaş bölgeden geçmek durumunda kalınca üçüncülükten dördüncülüğe geriledi.

Lider durumdaki #48 Mercedes de pit yolunda engelleme yaptığı için yavaş bölge cezası aldı ve liderliği #4 Mercedes’e bıraktı.

Bitime 13 dakika kala 11. sırayı zorlayan Ayhancan, bir anlığına virajı genişten alınca #1 Audi’ye geçildi ve 13. sıraya geriledi.

Bir tur sonra #15 Audi’ye de geçilen Ayhancan, #1 Audi’nin sorun yaşamasıyla yeniden 13. sıraya yerleşti.

Son bölümde hata yapmayan #4 Mercedes yarışı kazanırken, #48 Mercedes ikinci, #22 Porsche üçüncü oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, takım arkadaşından 16. sırada aldığı #91 Porsche’yi iyi bir sürüşe rağmen finişe 13. sırada getirirken, şampiyonada önemli puanlar kaybetmiş oldular.

Bu sonuçla beraber Ayhancan Güven, şampiyona lideri Raffaele Marciello’nun 24 puan gerisinde üçüncü sıraya düştü.