Zarco: ''Pramac/Ducati MotoGP ilişkisi VR46 anlaşması nedeniyle yok edilemez''

Çifte Moto2 Dünya Şampiyonu Zarco, geçen yıl Ducati fabrika takımıyla anlaşma imzalamış ve ardından bir tam sezon Ainvtia'da yarışmıştı. Fransız sürücü o dönemde Avintia'nın en iyi takımlardan birisi olmadığını düşünüyordu ve Ducati kendisini ikna etmek için epey zaman harcadı.

Çifte Moto2 şampiyonu Zarco, geçtiğimiz yıl Avintia uydu takımına katıldıktan sonra

Zarco ile Ducati arasındaki ilişki, markanın onu 2021 yılında Pramac'a terfi ettirmesiyle birlikte gelişmeye başladı ve Fransız sürücü 3 podyum alarak, 12 puan farkla şampiyonayı üçüncü olarak götürüyor.

Zarco'nun, 2022 yılında da Pramac'ta kalması ve Ducati'nin, takımla olan ortaklığı konusunda da yakın bir zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Ancak VR46 ekibinin, Avintia takımının motosikletlerini devralmak üzere Ducati'yle bir anlaşma yapacağı söylentileri bulunuyor.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46'nın bir uydu ekibi olması halinde, Ducati'nin, Pramac'a olan tutumunun değişip değişmeyeceği konusunda endişesi var mı diye sorulan Zarco şunları söyledi: ''Pramac ve Ducati arasındaki ilişki gerçekten iyi ancak eğer bu durum gerçekleşirse, yapılması gereken bazı şeyler olabilir.''

''Ancak herkes kartlarını oynayacak ve bence Pramac da yeterince entegre durumda ve bunun olması, çok yakın gelecekte gerçekleşmeyebilir.''

''Bu da en az iki-üç yıl daha önlerde savaşacağım anlamına geliyor ve sonrasında da göreceğiz.''

''Patron hâlâ Ducati genel yöneticisi Gigi Dall'Igna ve bazen onun sadece bir iş adamı değil, aynı zamanda yarışçı da olduğunu görebiliyorsunuz.''

''Bence bu ilişki, Rossi'nin gelişinin yıkamayacağı şekilde kuruldu.''

Fransa Grand Prix hafta sonunda kendi geleceği hakkında da yorum yapan Zarco, önceliğinin Ducati ve Pramac'la kalmak olduğunu ve eğer motosiklet değiştirirse, MotoGP şampiyonu olmak için ''çok zaman kaybedeceğini'' söyledi.

''Bunu yakın zamanda konuşmamız gerekecek ancak henüz konuşmadık.''

''Bundan sonra, hedefim Ducati'yle kalmak olacak çünkü amacım şampiyonluk kazanmak ve eğer tekrar motosiklet değiştirirsem, çok fazla zaman kaybedeceğim. Fakat kaybedecek zamanım yok!''

''Yani, hedefim Ducati veya Pramac da kalmak çünkü birlikte iyi bir ekibiz ve onlar şampiyona için savaşabilir.''

''Umarım bu yolda ilerleyebilirim ve bu yüzden de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu aynı zamanda karşılıklı bir şey, ben kalmak istiyorum ve onlar da beni tutmak istiyor.''

Ducati, Salı sabahı, Jack Miller'ın 2022 yılında da Francesco Bagnaia'nın yanında fabrika takımında kalacağını açıkladı.