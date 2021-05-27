Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''

Ducati, 2021 sezonunda Yamaha haricinde podyuma çıkabilen tek üretici konumunda.

Bu MotoGP tarihinde, Ducati'nin fabrika ya da müşteri takımlarının, sezonun ilk 5 yarışının 5'inde de podyuma çıktığı ilk sezon.

Bu podyumlar; Miller'ın 2 galibiyeti ile birlikte, Francesco Bagnaia, Johann Zarco ve Jorge Martin'den geldi

Ducati 2007 sezonunda Casey Stoner ile kazandığı şampiyonluktan beri şampiyonluk kazanamadı. 2017 sezonunda, Andrea Dovizioso, şampiyonayı şampiyon Marc Marquez'in 37 puan arkasında tamamlamıştı.

2018'den beri Ducati'de süren Miller, 2021 motosikletinin markanın ürettiği en iyi motosiklet olduğunu düşünürken, hedeflerine ulaşabildiği için ''çok şanslı'' hissettiğini de belirtti.

Le Mans'daki galibiyetinin ardından konuşan Miller, ''Bence bu, kesinlikle şu ana kadarki en iyi Ducati."

"Ducati, sonunda çalışmalarının meyvelerini alıyor.''

''Bu motosikleti bulunduğu noktaya getirebilmek için senelerdir çalışıyorlar ve bence bu belli oluyor.''

''Benim için Ducati, bu alanda en sıkı çalışan marka. Onlar için çok mutluyum ve onlarla çalışıp bütün çalışmalarının ardından onlara bu sonuçları getirebildiğim için gururluyum.''

''Mühendisler, Gigi ve diğer bütün çocuklar. Onlardan burada çok fazla var ve hepsi hiç yorulmadan çok sıkı çalışıyor. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız.''

''Onlara bu sonuçları geri verebildiğim için çok şanslıyım.'' dedi.

Race winner Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, sezonun ilk yarışı Katar GP'de 9. bitirmiş ve ikinci yarış Portekiz'de kaza yapmıştı. Avusturalyalı sürücü, bu zorlu başlangıcın ardından çok eleştirilmişti.

Miller, artık yarış kazanmak hakkında daha az düşündüğünü belirtse de dikkatli olmaları gerektiğini çünkü kimsenin ''henüz kazanmak için bir şansı olmadığını'' dile getirdi.

Miller, ''İlk galibiyetimi 5 sene önce aldım ve sonra beklemek zorunda kaldım.''

''Ancak hayır, bu kuraklığı kırdığımı düşünüyorum yani en azından şu an bunun hakkında çok düşünmüyorum.''

''Sadece iki yarış yaptık ve evet, bugün çetrefilli koşullar vardı ancak bunları değerlendirmesini bildim.''

''Şu anda [Ducati ile kazanan] tek sürücü benim. İlk galibiyet hep en zorudur ama eminim ki Pecco da ilk galibiyetini alacak. Bize hızlı olduğunu gösterdi. Johann için de aynısını düşünüyorum.

''Yamahalar, ilk üç yarışı kazandı ve biz de son iki yarışı kazandık yani başka kimsenin şansı olmadı.'' ifadelerini kullandı.

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