Resmi: Miller, 2022'de Ducati ile yarışmaya devam edecek

İtalyan marka, Francesco Bagnaia ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Ancak Miller'la olan anlaşma sadece bir yıllıktı ve kontratta 2022 için opsiyon vardı.

Pramac'a katıldığı 2018 sezonundan bu yana Ducati ailesinin bir parçası olan Miller, bu yılın ilk yarışlarında performans sorunları yaşasa da, son iki yarışta arka arkaya iki zafer alarak güçlü bir geri dönüş yapmayı başardı.

Önce İspanya Grand Prix'sinde beş yıl aradan sonra ilk zaferini alan Miller, Fransa'daki ıslak/kuru yarışı da zaferle noktaladı.

Ducati, Mugello'daki yarış öncesinde Miller'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve Miller'ın gelecek yıl da takımla beraber yarışmaya devam edeceğini duyurdu. Avustralyalı sürücü böylelikle iyi performansının ödülünü almış oldu.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ve Bagnaia'nın yanı sura Pramac'ın çaylağı Jorge Martin'in anlaşması da 2022 yılını kapsıyor.

Portekiz GP hafta sonunda kötü bir sakatlık geçiren Martin, önümüzdeki haftalarda yapılacak Katalonya GP ile yarışlara dönmeyi hedefliyor.

Pramac sürücüsü Johann Zarco'nun anlaşması sadece 2021'i kapsıyor ancak yakında 2022 yılında Pramac ve Ducati ile devam edeceğinin açıklanması bekleniyor.

Ducati'nin bir başka uydu takımı olan Avintia, sezon sonunda MotoGP'den çekilecek. Şu anda bu takımda Luca Marini ve Enea Bastianini yarışıyor. Valentino Rossi'nin VR46 ekibi, Avintia'nın MotoGP'deki yerini almaya hazırlanırken, Ducati'nin yeni müşteri ekibi haline gelebilirler.

Bu hafta sonu yapılacak Mugello yarışı öncesinde Bagnaia, Zarco ve Miller üçlüsü sırasıyla şampiyonada ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.